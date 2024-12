Bombameglepetés az online vásárlás kedvelőinek: ezentúl innen is rendelhetnek karácsonyfát

A Kifli.hu online szupermarket 400 futárral és 300 kiszállító gépkocsival készül a karácsonyi vásárlói rohamra. A normál időszaki forgalom nagyjából dupláját hozó ünnep előtti csúcsszezonban napi 80 ezer táskát készítenek majd össze a Kifli-raktárban, amit a futárok minden nap 11 ezer címre szállítanak majd ki.

A roham a karácsonyt megelőző egy-két hétben éri el a csúcspontját. A rövid, de meglehetősen koncentrált időszakra a felkészülés már év elején megkezdődik: az ünnepi termékválaszték tervezése ekkor indul el, a beszállítók az előrejelzések alapján kapják meg a várható megrendeléseket. Több száz, akár ezer különböző ünnepi termékkel egészül ki ilyenkor a kínálat. Az ünnepi beszállítás már októberben megindult.

A termékek raktárba, majd vásárlókhoz eljuttatása komoly szervezést igényel, hiszen a kifejezetten karácsonyi cikkek mellett a „normál” áru elérhetőségét is biztosítani kell – heti másfél millió termék beérkezését kell koordinálni a cég raktárában.

A friss termékek (húsok, tejtermékek, felvágottak) „békeidőben” napi 120-150 raklap mennyiségben érkeznek be – karácsonykor ez akár 250-re is emelkedhet. Naponta 180 szállítmány érkezik a beszállítóktól, az árukészlet feltöltésére pedig hetente több mint ezer rendelést adnak le ilyenkor. A megrendeléseket ma már 50-70 százalékban automatizált rendszerek végzik, emberi beavatkozás nélkül.

A vállalat raktára gyakorlatilag egy zárt hipermarketként működik. A zártság azt jelenti, hogy itt nem a vásárlók érkeznek a polcok közé, hanem hivatásos vásárlók (pickerek) készítik össze az online megrendelt cikkeket. A hivatásos vásárlók nagyjából 15 perc alatt szedik össze a megrendelt termékeket, és adják át a Kifli-futárnak kiszállításra. A raktárban közel 500-an dolgoznak azon, hogy a táskák megfelelő tartalommal kerüljenek a vásárlókhoz, karácsonykor nagyjából ötödével nő a létszám, a csomagokat több száz hivatásos vásárló készíti össze.

Az, hogy a karácsonyi időszakban is 95 százalékban időre és hiány nélkül érkeznek meg a csomagok, komoly kapacitástervezés eredménye. Kiderült azt is, hogy több mint 50 százalékban aznapi kiszállítással rendelnek a vásárlók. Ez az arány karácsonykor is csak az utolsó napokban módosul, ilyenkor már jelentősen lecsökken az aznap elérhető kiszállítási időpontok mennyisége. Karácsonykor a vásárlói kosár tartalma is átalakul az ünnepi időszak termékeivel: az ajándékoktól a karácsonyfadíszig terjedő szortimenttel. Idén újdonság is várja a vásárlókat: december 4-től fenyőfát is lehet majd rendelni. A vállalat idén karácsonykor december 24-én 14 óráig biztosítja a kiszállítást.

A futárok túráit egy automata rendszer tervezi meg, emberi beavatkozásra csak nagyobb változások, rendeléslemondások esetén van szükség. A futárok egy komoly betanítási folyamatot követően indulhatnak el a vásárlók otthonai felé, ahol a vezetési készségek mellett az ügyfélközpontú hozzáállást is tesztelik, illetve tanítják.