Így fosztották meg a magyar nyugdíjasokat a mindennapi zsemléjüktől: ez már több a soknál

A napokban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint idén októberben 3,2%-ra gyorsult az infláció. Öröm az ürömben, hogy az elemzők többsége 3,5%-os pénzromlásra számított, tehát a gyorsulás elmaradt a várakozásoktól. A legújabb adatok fényében most ismét megnéztük, hogy az általunk kiválasztott élelmiszerekből mekkora mennyiséget tudnak megvásárolni az átlagnyugdíjból élők, illetve azt is, hogy ezek a mennyiségek hogyan viszonyulnak a korábbi évekhez, hónapokhoz. Az előző hónaphoz viszonyítva a kép szokatlanul vegyesre sikeredett – a vizsgált termékek feléből többet, a másik feléből viszont kevesebbet tudtunk volna októberben megvásárolni, mint szeptemberben.

A hét elején mi is beszámoltunk róla, hogy októberben az elemzők által várt 3,5% helyett mindössze 3,2%-ra gyorsult az infláció Magyarországon. A pénzromlás mértéke tehát végülis lassabb volt, mint amire számítani lehetett, ám ez még mindig meghaladja a szeptemberben mért 3,0%-ot. További negatívum, hogy az élelmiszerek árindexe ennél nagyobb mértékben növekedett – ez már szeptemberben is magasabb, 3,7%-os volt, míg októberben már 4,5%. Utoljára 2023 decemberében láttunk ennél magasabb számot – akkor 4,8% volt az élelmiszerek árindexe. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ugyanakkor a nyugdíjasok árindexe nem mozdult – ez szeptemberhez hasonlóan októberben is 3,2% volt a KSH adatai szerint. Októberben egyébként a nyugdíjasok árindexe volt az egyedüli, amely nem változott szeptemberhez viszonyítva – az összes többi lakossági réteg esetében 0,1-0,2 százalékpontos emelkedés volt megfigyelhető: nyugdíjasok: 3,2% → 3,2%,

alacsony jövedelmű háztartások: 3,1% → 3,3%,

a közepes jövedelmű háztartások: 2,8% → 3,0%,

a három és több gyerekes háztartások: 3,1% → 3,4%,

magas jövedelmű háztartások: 3,5% → 3,7%. Mire futotta az októberi nyugdíjból? A KSH legfrissebb, szeptemberre vonatkozó adatai szerint 233 526 forint az öregségi nyugdíj átlagos összege, így most mi is ebből, illetve az októberi élelmiszerárakból számítottuk ki, hogy a múlt hónapban hány kiló/darab/liter terméket tudtunk volna megvásárolni az általunk kiválasztott tíz termékből. Kezdjük a zsemlével – a pékipari terméknek hónapok óta változatlanul 66 forint a darabára, így az átlagnyugdíj összegének enyhe emelkedése következtében nőtt a termékből megvásárolható mennyiség. Míg szeptemberben 3 533, addig októberben már 3 538 darab megvásárlása lett volna lehetséges a nyugdíj teljes összegéből. Tojásból azonban kevesebbre futotta volna, annak darabára ugyanis 73-ról 74 forintra emelkedett, így a megvásárolható mennyiség 3 194-ről 3 156-ra csökkent. A 2,8%-os pasztőrözött tej átlagára is emelkedett, méghozzá a szeptemberi literenként 476 forintról 483 forintra. A megvásárolható mennyiség ezáltal 7 literrel lett kevesebb októberben (490 → 483 liter). Jobb a helyzet a párizsi felvágott esetében, aminek kilónkénti átlagára 2 680-ról 2 660 forintra mérséklődött. Ez a megvásárolható mennyiségen persze csak kevésbé látszódott meg – a szeptemberi 87 kilóval szemben októberben 88 kilóra futotta volna ebből a termékből. A burgonya esetében viszont áremelkedés volt tapasztalható (372 forint/kg → 386 forint/kg), így 627-ről 605 kilóra csökkent a megvásárolható mennyiség. Az alma átlagára 598 forint/kg-ról 587 forint/kg-ra mérséklődött, így a megvásárolható mennyiség októberben már 398 kiló volt a korábbi 390 kilóval szemben. A liszt kilónkénti átlagára 10 forinttal emelkedett (264 forint/kg → 274 forint/kg), így a megvásárolható mennyiség 883-ról 852 kilóra csökkent. A kristálycukor ára azonban enyhe csökkenést mutatott (409 forint/kg → 406 forint/kg), a szeptemberi 570 kilóval szemben októberben már 575 kilót tudott volna megvásárolni egy átlagos nyugdíjas. A sertéscomb viszont drágább lett, elérve a 2 000 forintos átlagárat (1 980 forint/kg → 2 000 forint/kg). A megvásárolható mennyiség így 117 kiló lett a korábbi 118-cal szemben. Csirkéből viszont többre futotta volna, mint korábban – a bontott csirke kilónkénti átlagára 1 360-ról 1 350 forintra csökkent, így a megvásárolható mennyiség 171-ről 173 kilóra emelkedett. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A termékek feléből többre, feléből kevesebbre futotta volna A megvizsgált tíz termék feléből (zsemle, párizsi, alma, kristálycukor, bontott csirke) tehát többet, a másik feléből (tojás, tej, burgonya, liszt, sertéshús) pedig kevesebbre futotta októberben, mint szeptemberben. Változatlanul elmondható, hogy az idei év eddig eltelt részében a termékek többségénél magasabb volt a havonta megvásárolható átlagmennyiség, mint 2023-ban. Ezek alapján tehát úgy tűnik, hogy idén jobban meg lehet élni az átlagos öregségi nyugdíjból, mint tavaly. Ugyanakkor olyan termékek is akadnak, melyekből tavaly tudtunk volna többet megvásárolni – almából tavaly 459 kiló volt a havonta megvásárolható átlagmennyiség, idén azonban 458 kiló. Kristálycukorból is tavaly futotta többre – az akkori 749 kiló/hónappal szemben mostanra már csak 669 kilót tudnánk megvásárolni havonta. A sertéshúsnál is hasonló a helyzet – az idei átlag egyelőre 133 kiló/hó, szemben a tavalyi 137 kg/hóval. Összességében pozitív a kép, amennyiben a jelenlegi adatokat a referenciaévnek használt 2016. évi adatokkal vetjük össze – ebben az esetben változatlanul azt láthatjuk, hogy a termékek többségéből akár lényegesen többet tudnánk megvásárolni idén, mint 8 évvel ezelőtt. Ez azonban nem mindegyik termékre igaz – zsemléből például a 2016-os mennyiségnek mindössze 60,5%-ára futná jelenleg az öregségi nyugdíj átlagösszegéből. A másik ilyen termék a burgonya, amiből a 2016-os mennyiségnek mindössze a 90,8%-át tudnánk ma hazavinni a boltból. A másik nyolc vizsgált terméknél azonban még mindig emelkedés tapasztalható, ráadásul egy-egy esetben nem is jelentéktelen. Lisztből például a 2016-os mennyiség 144%-ára futná az idén, míg kristálycukorból a 137,1%-ára. Összességében tehát elmondható, hogy az általunk kiválasztott termékek többségéből 2024-ben akár jóval többet lehet megvásárolni, mint amennyit 8 évvel ezelőtt lehetett.

