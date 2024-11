Hajmeresztő, ami a boltok pénztárainál történik: ezzel kevés magyar vásárló számolt év végén

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Éves alapon továbbra is óriási mértékben megdrágult idehaza a tej, a paradicsom és a liszt is. Havi alapon pedig nagyot nézhetnek a hazai vásárlók a női szandálok, a zöldpaprika, a narancs és a trappista sajt áremelkdésén is. Hiába tehát az alacsonyabb országos átlagok, pokolian sok élelmiszer továbbra is brutális mértékben drágul itthon.

Miközben az emberek fejében egyre inkább szöget üt, hogy az inflációt elkapták, mérséklődnek az árak, és már a hivatalos statisztikák szerint is az éves drágulás idén októberben „csak” 3,2 százalékos volt, addig azért gyűlnek bőven a sötét fellegek is. Egyfelől a szeptemberi 3 százalék után, most újra növekedett a drágulás mértéke, másfelől pedig a legjobban dráguló termékek árnövekedése köszönő viszonyban sincs az átlagos drágulás mértékével. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Olyannyira nem, hogyha egyes termékeket nézünk meg, akkor az éves drágulásuk mértéke akkora, ami a legdurvább inflációs hónapokat idézi. Éves szinten például a 2,8-as UHT tej ára majdnem 50, egészen pontosan 48,1 százalékkal drágult. Ennek az okairól egyébként ebben a cikkben írtunk részletesen. De például a paradicsom és a liszt átlagára is több mint 40 százalékkal emelkedett. És ez még csak a jéghegy csúcsa. Ugyanis havi szinten is van olyan termék, aminek az ára több mint 35 százalékkal emelkedett. Úgyhogy mutatjuk a legújabb őszi inflációs poklot, és a leginább dráguló termékeket/szolgáltatásokat. Újra durván nőnek az árak Magyarországon Ha megnézzük az éves adatokat, akkor a vizsgált időszakban a tej, a paradicsom és a liszt mögött az uborka, a 100 százalékos dobozos narancslé és a citrom kilója is több mint 30 százalékkal növekedett. Miközben a zöldpaprika kilós ára 28,7, az őrölt kávéé pedig 20 százalékkal nőtt. De a top10 dráguló közé befért még a szombat esti mozijegy, és egy régi ismerős, a trappista sajt is. Érdemes egy gondolat erejéig elidőzni azon is, hogy továbbra is a 10 legjobban dráguló termék között 9 élelmiszer van, szóval akár nyugodtan mondhatnánk azt is, az elmúlt 2 évben gyakorlatilag semmi sem változott. Hiába alacsony ugyanis az éves átlagos infláció mértéke akkor, hogyha az emberek bevásárlókosarát túlnyomórészt élelmiszerek teszik ki, amik meg továbbra is brutálisan drágulnak. Sokan ezt a saját bőrükön is érezhetik. Egy hónap alatt is történnek durva dolgok Ha megnézzük a havi átlagos infláció mértékét, akkor azt látjuk, hogy az árak ha minimálisan is (0,1%), de növekedtek Magyarországon. Viszont a csúcsdrágulók ezt azért jócskán túlszárnyalták. Így például a paradicsom gyakorlatilag szeptemberről októberre gigászi mértékű dráguláson esett át, kilóját átlagosan 873 forint helyett 1190-ért lehetett megvásárolni. Ez több mint 36 százalékos átlagárnövekedés. De több mint 10 százalékkal nőtt az ára egyetlen hónap alatt a női bőrszandálnak és a zöldpaprikának is. De 6 százalék feletti mértékben emelkedett az átlagára a narancsnak, a trappista sajtnak, a brikettnek, és az olajtöltésű villamos radiátornak. Miközben 5 százalék feletti árnövekedést produkált a 12 százalékos tejföl, a 100 százalékos dobozos narancslé, és a férfi átmeneti kabát is. 10. helyen pedig 4 százalék feletti átlagos drágulással befutott a 1,5 százalékos ESL tej is. JÓL JÖNNE 2,8 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 809 920 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 62 728 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 12,86%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 62 824 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az éremnek mindig két oldala van Természetesen a csúcsdrágulókhoz mért átlagos országos adatok nem jönnének ki, hogyha minden ilyen brutális mértékben drágulna. Úgyhogy érdemes ránézni arra is, mi az ami egy év vagy egy hónap után tényleg olcsóbb lett Magyarországon. Éves alapon például a vöröshagyma kilója 21,8 százalékkal lett olcsóbb, de majd 14 százalékkal esett az átlagára a téliszaláminak és a 4 tojásos spagettinek is. De több mint 10 százalékkal olcsóbb lett átlagosan az akácméz, a só, a száraz kutyatáp, a konzervkukorica, és a konzerves macskaeledel is. Havi alapon nézve pedig szintén elsők között volt a macskaeledel, ahogy a spagetti és a kutyatáp is több mint 3 százalékkal olcsóbb lett. De havi szinten nagyot esett a vérnyomásmérő, a pulykamellsonka, a 4 csillagos szálloda, a fejeskáposzta és a vöröshagyma ára is.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

1 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK