Újabb szigorítás az üvegvisszaváltásnál: nem lehet akármikor beváltani a bónt ezekben az áruházakban

Újabb szigorítást vezettek be a visszaváltási rendszernél az egyik áruházláncnál - értesült a Pénzcentrum. Mint arról egy olvasónk fotója is árulkodik, vannak boltok, amelyek már azt is szabályozzák, leghamarabb mikor lehet beváltani a visszaváltott palackokért kiadott bónokat.

