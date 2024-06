Súlyos vádak merültek fel a Tesco és a Lidl pékáruival szemben: megtévesztik a vásárlókat?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Négy nagy brit szupermarketláncot, köztük a Lidlt és a Tescót, vádolt meg félrevezető állításokkal és a fogyasztóvédelmi előírások megsértésével a The Real Bread Campaign - a Valódi Kenyér Kampány - számolt be a The Guardian. Kétségbe vonták pékáruik frissességét, amelyeket a boltok állítása szerint helyben sütnek.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK