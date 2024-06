Meglepődhetnek a boltok pénztárainál a magyar nyugdíjasok: sokkal több tojásra, tejre futja nekik

Májusban folytatódott az az áprilisban megkezdődött folyamat, mely szerint a fogyasztóiár-index több mint egy éves folyamatos csökkenést követően ismét emelkedésnek indult. Az árindex az áprilisi 3,7 százalékot követően májusban 4,0 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi állapothoz viszonyítva. Ugyanakkor nőtt az öregségi nyugdíj átlagos összege is – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, áprilisra vonatkozó adatai szerint a korábbi 231 495 forintról 231 651 forintra (+156 forint). Ezúttal tehát ebből az összegből kiindulva néztük meg, hogy az átlagos öregségi nyugdíjból mekkora mennyiségeket lehet megvásárolni az általunk kiválasztott tíz termékből.

Tegnap a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy májusban tovább gyorsult a pénzromlás mértéke Magyarországon – az áprilisi 3,7 százalékkal szemben múlt hónapban már 4,0 százalékkal nőttek az árak a tavalyi év azonos időszakához képest. Az élelmiszerárak emelkedése azonban (még?) nem indult meg – ez akárcsak áprilisban, májusban is 1,0 százalék volt.

A nyugdíjas fogyasztóiár-index ugyanakkor szintén emelkedett, bár egy hajszálnyival kisebb mértékben – ez az áprilisi 3,7 százalék után ezúttal 3,9 százalékos volt.

A lakosság többi rétegénél még nagyobb volt az emelkedés, mint a nyugdíjasok esetében – jellemzőben 0,3-0,4 százalékpontos növekedés volt megfigyelhető az áprilisi adatokhoz viszonyítva. Az árindex változatlanul a magas jövedelmű háztartások esetében volt a legmagasabb (4,7%), míg az alacsony jövedelmű háztartások esetében a legalacsonyabb (3,2%):

nyugdíjasok: 3,7% → 3,9%,

alacsony jövedelmű háztartások: 2,9% → 3,2%,

a közepes jövedelmű háztartások: 3,4% → 3,8%,

a három és több gyerekes háztartások: 3,2% →3,6%,

magas jövedelmű háztartások: 4,4% → 4,7%.

Mire futotta a 2024 májusi nyugdíjból?

A KSH friss adatai szerint 2024 áprilisában 231 651 forint volt az átlagos öregségi nyugdíj, tehát most ebből az összegből kiindulva számítottuk ki, hogy a májusi árak alapján hány darabot/kilót/litert tudott egy átlagos magyar nyugdíjas megvásárolni az általunk kiválasztott tíz termékből.

A zsemle darabára változatlanul 66 forint volt, így ebből szinte pontosan ugyanannyit lehetett volna megvásárolni májusban is, mint áprilisban – 3 508 darab helyett 3 510 darabot. A tojás darabára is csak minimálisan változott – a korábbi 72 forintról 71 forintra csökkent, így az áprilisi 3 215 darabbal szemben májusban már 3 263 darabot is képesek lettünk volna hazavinni.

Ugyancsak 1 forinttal csökkent a 2,8 százalékos pasztőrözött tej átlagára – 440 forint helyett már csak 439 forintot kértek el literjéért, így ennél a terméknél 526-ról 528 literre nőtt a megvásárolható mennyiség. A párizsi ára 2 700-ról 2 660 forintra csökkent, így ebből 86 kiló helyett már 87 kilót is megvásárolhattunk volna.

A burgonya átlagára azonban emelkedett – ennek kilójáért 435 forintot kértek el a korábbi 424 forinttal szemben, így a megvásárolható mennyiség 546-ról 533 kilóra csökkent a múlt hónapban. Nőtt az alma átlagára is (536 forint/kg → 551 forint/kg), így ebben az esetben 432 kilóról 420 kilóra csökkent a megvásárolható mennyiség.

A liszt átlagára csak minimálisan változott – áprilisban 178, míg májusban 177 forintot kértek el kilójáért, így egy átlagos nyugdíjas 1 309 kilót vihetett volna haza belőle a korábbi 1 301 kilóval szemben. A kristálycukor ára is csökkent (361 → 359 forint/kg), így a megvásárolható mennyiség 641 kilóról 645 kilóra nőtt.

A sertéscomb ára is csökkent, nevezetesen 1 880 forint/kilóról 1 870 forint/kilóra, így a megvásárolható mennyiség 123-ról 124 kilóra nőtt májusban. A bontott csirke ára azonban emelkedett (1 350 → 1 370 forint/kg), így 171 kiló helyett már csak 169 kilóra futotta volna az átlagos öregségi nyugdíjból.

Többnyire kedvezőek voltak a számok

Összességében azt mondhatjuk, hogy pozitívan alakult a kép a nyugdíjasok számára, elvégre egyedül burgonyából és almából tudtak volna kevesebbet megvásárolni, mint áprilisban, míg a többi termékből többet is haza tudtak volna vinni, mint korábban. Ugyanakkor az is igaz, hogy a legtöbb termék esetében csak egészen minimális változás történt.

Változatlanul igaz továbbá, hogy 2024 eddig eltelt hónapjai alapján az idei évben havonta többre futotta az egyes termékekből, mint a 2023-as évben. Könnyen lehet azonban, hogy ez már nem sokáig lesz így – a kristálycukor esetében 751 kilóra csökkent a 2024-es havi átlag, míg 2023-ban havonta átlagosan 749 kilóra futotta volna. Ennél a terméknél tehát már csak egészen minimálisra csökkent az idei év előnye. Érdemes most is megjegyezni, hogy az idei adatokat még jelentősen torzítja a februárban kiutalt duplanyugdíj – ennek hatása azonban az idő előrehaladtával egyre inkább olvad.

Továbbra is pozitív a kép, ha a mostani adatokat a referenciaévnek tekintett 2016-os év adataival vetjük össze – ilyenkor ugyanis az látszik, hogy a vizsgált termékek többségéből akár lényegesen többet tudnánk megvásárolni most, mint 2016-ban. Ez az eltérés továbbra is a liszt esetében a legjelentősebb – ebből a termékből idén eddig a 2016-os mennyiség 178,1 százalékát tudta volna megvásárolni egy átlagos nyugdíjas.

Csupán két termék van, amiből kevesebbre futná most, mint 8 éve – az egyik a burgonya (96,5%), a másik pedig éppen az index névadó terméke, a zsemle (65,6%). (Azzal a kérdéssel, hogyan lehet, hogy a lisztből sokkal többet, míg a zsemléből sokkal kevesebbet tudnánk megvásárolni, nemrég részletesen foglalkoztunk.)

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy 2024 eddig eltelt hónapjaiban – legalábbis az általunk kiválasztott termékekből – többet lehetett megvásárolni az átlagos öregségi nyugdíj összegéből, mint 2016-ban lehetett.