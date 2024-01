Olcsó ebéd ötletek, heti menü 2024-ben: így játszák ki most a drágulást az élelmes magyarok

Nincs egyszerű dolguk azoknak manapság, akik a főzésen szeretnének spórolni. Akár gyakorlott háziasszonyokról, akár kezdőkről van szó, az elmúlt években lezajlott élelmiszerdrágulás hullámai, az árstopok bevezetése és kivezetése, vagy most a kötelező akciók sem könnyítik meg az ember dolgát. Jóval nagyobb tervezést igényel a konyhában, ha szeretnénk olcsóbban kihozni az ebédet, vacsorát. Ebben segítünk most néhány tippel, hogyan lehet költséghatékonnyá tenni a főzést.

Amíg egykor a spóroláshoz elég volt csak elsajátítani a főzés alapjait, ismerni, melyek az olcsó alapanyagok és azokból milyen ételek készülhetnek, a jelenlegi állandóan változó árak és kereskedelmi játékszabályok miatt ez már nem ilyen egyszerű. Ahhoz, hogy valaki valóban spórolni tudjon az otthonfőzéssel, folyamatosan naprakész tudásra van szüksége arról, melyik boltban éppen mit lehet megkapni akciósan, és azokból az alapanyagokból milyen ételeket lehet készíteni. Aki még a kezdő a konyhában, annak végképp nehéz dolga van, főként ha nemcsak olcsón, hanem változatosan is szeretne étkezni.

A költséghatékony főzés, olcsó étel nyilvánvalóan az olcsó alapanyagoknál kezdődik. Manapság azonban könnyen érezhetjük a bevásárlás során, hogy már nem léteznek olcsó alapanyagok, hiszen a 2022-es horrordrágulás szinte minden élelmiszer árára rányomta a bélyegét. Most már az árstopokat is feloldották, a boltok kötelező akciói pedig nem hoztak nagy változást az eddigi akciókhoz képest a magyar vásárlók számára. Ráadásul az egykor megbízhatóan olcsóbb fogások - mint pl. a sajtos, tejfölös tészta - hirtelen borsos árú fogásokká váltak, így még a tapasztalt háziasszonyoknak is feladhatja a leckét a spórolósabb főzés.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) utolsó közlése szerint 2023 novemberében egy év alatt az élelmiszerek ára 7,1%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a cukoré (49,7%), a csokoládé és kakaóé (19,1%), az alkoholmentes üdítőitaloké (17,9%), valamint a büféáruké (17,0%). A termékcsoporton belül a tojás ára 24,4, a liszté 15,8, a sajté 10,4, a vaj és vajkrémé 9,9, a száraztésztáé 7,4%-kal csökkent - ezek azonban jellemzően azok a termékek, amelyek a 2022-es év végére jelentős dráguláson mentek át rövid idő alatt. A kenyér, a margarin és a vaj, a sajt, a tejtermékek, a tojás, a száraztészták mind jelentősen drágultak tavaly és tavalyelőtt, és bár az áruk azóta valamennyit mérséklődött, már biztosan nem számítanak olcsónak.

Hogyan szerezhetők be mégis a főzéshez olcsón az alapanyagok? A valódi spóroláshoz ilyen árak mellett állandó tervezésre van szükség és arra, hogy tisztában legyünk az aktuális árszintekkel. Teljesen alá kell rendelni a menü összeállítását annak, hogy éppen milyen élelmiszert tudunk olcsóbban megvenni, figyelembe venni az akciókat, a szezonális hatást, kiszámítható leárazásokat, kedvezményes időszakokat.

Az alapos tervezés pedig nemcsak azért fontos, hogy mindig az aktuálisan olcsó élelmiszereket használhassuk: ha mindent kiszámítunk előre, beosztjuk mikor mit főzünk és tartjuk magunkat ezekhez, akkor megspórolhatjuk magunkat az impulzusvásárlással járó költségeket, hogy éppen nem tudtunk ebédet készíteni és félkészen, készen kellett ételt vennünk, vagy hogy ötlet hiányában, siettünkben olyasmit kezdjünk főzni, ami nagy pénzkidobás lenne.

Ami pedig végképp óriási pénzkidobás, az az élelmiszerpazarlás, amit szintén megelőzhetünk alapos tervezéssel. Arra viszont készüljünk fel, hogy a tervezés sok időnkbe fog kerülni: a legtöbbször, amikor pénzt akar az ember megtakarítani, az idejével kell érte "fizetnie", nem csak a bevásárlás, főzés során. Egy idő után természetesen a menük tervezése, főzés és bevásárlás összehangolása már a heti rutin része lesz, és sokkal könnyebben fog menni, de eleinte nehézkesnek, időrablónak és szokatlannak tűnhet. Főleg azoknak, akiknek nem volt eddig erősségük a tervezés, illetve a főzés.

Ne maradjunk le az akciókról

A legtöbben egy, kettő vagy legfeljebb három boltba járnak és ott intézik a bevásárlást, az igazi spóroláshoz viszont arra van szükség, hogy ne ragaszkodjunk a megszokott üzletekhez. Nézzük meg, hogy adott héten/napon hol milyen termékek vannak kedvezményes áron, és abban a boltban vásároljunk, ahol aktuálisan számunkra a legjobban megéri.

Az Aldiban akciós a cékla (199 Ft/kg), az idared alma (349 Ft/kg), a brokkoli (569 Ft/darab), a friss csirke felső- vagy alsócomb (949 Ft/kg), a friss sertéslapocka (1739 Ft/kg). Vasárnaptól akciós a fagyasztott mini fasírtgolyó (599 Ft/500g), a fagyasztott rántott csirkemáj (999 Ft/500g), a Gyulai sertésmájas (349 Ft/200g), a csemege debreceni (699 Ft/300g), a gnocchi (549 Ft/500g), a lasagne (1799 Ft/kg), a búzadara (269 Ft/kg), a fagyasztott sóskapüré (399 Ft/450g). Kínai készételeket dobozonként 999 forintért adják szerdáig, a wok szószokat 479 Ft/csomag áron.

Az Auchanban szerdáig akciós a friss csirke alsó- vagy felsőcomb ((899 Ft/kg) bizalomkártyával, a csirkecombfarrésszel 799 Ft/kg, a marha gulyáshús kilója 3299 forint. A 20%-os 450 grammos tejföl 489 forint, a vegyeszöldség csomag 398 Ft/500g, az idared alma 4 db-os csomagban 498 forint.

A Lidlben szerdáig akciós a friss disznótoros kóstoló (939 Ft/400g), a friss kockázott pulyka felsőcomb filé (999 Ft/500g), a spenót püréből minden második harmadáron van, így kettő csomag együtt (450g+450g) 438 forint. A csipet tarhonya csomagja (250g) 279 forint, a gyorsfagyasztott panírozott zöldségcsomag (500g) 1099 forint. Hétfőtől akciós a gyorsfagyasztott rántott trappista (1699 Ft/kg), a friss gnocchi (899 Ft/kg), az 5 kilós jázmin rizs 3999 forint.

A Sparban akciós supershop kártyával az édesburgonya (549 Ft/kg), a brokkoli (599 Ft/500g), a golden alma (399 Ft/kg). A sertéskaraj kilója 2299 forint, a lapocka 1599 forint. A frankfurti virsli kilója 1990 forint, a füstölt, főtt császárszalonna kilója 3990 forint. A csirke felsőcomb filé 1999 Ft/kg, a csomagolt csirkeszárny 1399 forint. a csomagolt pulykamellfiléből 450 g 1099 forint supershop kártyával. A gyorsfagyasztott 300 grammos pizzák 449 forintba kerülnek a héten. A nádudvari túró 499 Ft/250g, a trappista kilója 2250 forint.

A Tescóban a friss sertéscomb 1359 Ft/kg, a füstölt kolbász 2890 Ft/kg, a csirkecomb kilója 899, a pulykamellfié 2399, a darált sertéshús 1898 forint. Az egész kacsa kilója 1499 Ft/kg. A gyorsfagyasztott rántott trappista clubcarddal 849 Ft/csomag/450g. A félzsíros rögös túró csomagja 599 Ft/400g. A lecsókolbász kilója clubcarddal 1790 forint.

Elnézve a boltok akcióit, a hét elején érdemes lehet spenótot, vagy sóskát készíteni, melyhez jól passzol a tükörtojás, fasírt, vagy akár a rántott sajt is. Szinte nincs olyan hét, hogy csirkecomb, csirke- vagy pulykamellfilé, sertéskaraj, -comb, vagy -lapocka ne lenne valahol akciós. Készítsünk pörköltet, köretként krumplival vagy nokedlivel. Főzhetünk brokkoli krémlevest is, az is sok helyen akciós, illetve az alma is több boltban jó áron van. Az alma nagyon sokoldalú alapanyag a konyhában, készülhet belőle például almaleves, almás palacsinta vagy tócsni, vagy almáskalács, melyek egy kiadós leves után főételként is megállják a helyüket. Túró is több helyen került akcióba, ha sikerül kedvezményesen vennünk, akkor a túrós tészta is könnyű, gyors és olcsóbb ebéd lehet a héten. A gnocchi is sokoldalú alapanyag lehet, olyan szószt készíthetünk hozzá, amilyet leginkább szeretünk, és akár édesen is fogyaszthatjuk.

Biztosan sokaknak maradt meg virsli is szilveszterről, és a magyarok egyébként is rengeteg virslit esznek - fejenként 7,5 kilót évente -, ezt is felhasználhatjuk. Rengeteg olcsó fogás van, ami virslivel készül: virslis lecsó, virslis burgonyaleves, virslis tarhonya, virslis rakott karfiol/brokkoli vagy rakottkrumpli, esetleg akár lencsefőzelék virslivel, ha lencsénk is maradt. A lencse rengeteg háztartásban úgyis évente csak egyszer kerül elő, pedig nagyob egészséges és tartalmas fogások készülhetnek belőle:

Mivel elmúlt vízkereszt, megkezdődött a farsangi, báli szezon, ezzel együtt hagyományosan a disznóvágások időszaka is. Ilyenkor télen sokan fognak neki kocsonyát készíteni, amely jellemzően olyan húsáruból készül, melyet kevés más célra lehet használni, mint a fül, farok, bőr, köröm, stb. Ezáltal nem is drága annyira a kocsonya alapanyag, miközben tartalmas fogás lehet.

Alapvetően úgy érdemes nekifogni a heti menü megtervezésének, vásárlásnak, főzésnek, hogy a főétkezés levest és főfogást is tartalmazzon. Így nem csak egészségesebb, hanem spórolósabb is lesz az étkezés. Amikor levest főzünk, tegyük tartalmasabbá bolti tészták helyett olcsóbb házi levesbetétekkel: grízgaluskával, csipetkével, reszelt tésztával, krumpligombóccal, a krémleveseket pirított kenyérkockával, maradék pékáruból.

Mivel az ünnepek alatt jellemzően túlterheljük a szervezetünket nehéz ételekkel, érdemes lehet januárban könnyedebb fogásokat készíteni, kevesebb hússal. A vegán vagy vegetáriánus étrendbe belekóstolni a pénztárcánk szempontjából sem rossz ötlet, hiszen a húsmentes étkezés is lehet éppolyan változatos, viszont jelentősen olcsóbb is. Idén a böjti időszak is korán kezdődik majd, már február 14-én, mivel a húsvét 2024-ben korai időpontra, március végére esik.

Természetesen húsfélékből is akadnak olcsóbbak, mint a más említett kocsonya-alapanyagok. Az egyik legolcsóbb megoldás a húsos csont - akár csirke, marha és sertés -, melyekből kiváló és tartalmas levest lehet készíteni. Leves készülhet továbbá a szintén olcsónak számító csirkenyak, -szív és -zúza felhasználásával, valamint libanyakból is, és kézenfekvő a csirke- valamint pulykafarhát leves is. Még marha velőscsontot is kaphatunk olcsón.

A húsos főételek közt is van olyan, amely még viszonylag olcsónak számít. Már kezd feledésbe merülni a régi klasszikus körömpörkölt főtt krumplival, sertéslábat még mindig olcsón kapni. A másik még mindig olcsóbb pörköltféle a zúzapörkölt, főként galuskával tálalva. Szintén retró étel a vese velővel, mely egykor a kifőzdék elmaradhatatlan, laktató fogása volt, mára kiment a divatból. A régről jól ismert ludaskásával is érdemes megpróbálkozni a konyhában, hiszen az ehhez szükséges libaaprólék ára is kedvezőnek számít.

Olcsó ebéd ötletek

Levesek közül érdemes lehet beiktatni a héten egy csontlevest, egyszerű zöldséglevest grízgaluskával, vagy sűrű krémleveseket (zeller, karalábé, brokkoli, sütőtök stb.). Főételként iktassunk be egy főzeléket - mint a borsó, spenót, tök vagy lencse -, egy rakott ételt, valamilyen pörköltet olcsóbb húsféléből. Készítsünk egyik napra egy húsos vagy zöldséges pitét is. Érdemes lehet átnézni a fagyasztót is, hátha találunk olyan ételt, ami még az óévben lett eltéve, és már sokáig nem kéne őrizgetni, ezeket sem árt még idejében elfogyasztani.