Itt vannak a leköszönő Széll Tamás legikonikusabb receptjei: ezek a sztárséf legjobb fogásai

A hírek szerint a Lidl ismert és népszerű séfjét, a Michelin-csillagos Széll Tamást 10 év után a Michelin Young Chef díjas Mizsei Jani, a MÁK Restaurant séfje váltja. Azt közölték, most lezárult egy meghatározó korszak, de ezzel egyidejűleg új vizekre eveznek. A váltás apropóján felkutattuk, melyek voltak Széll Tamás, a leköszönő séf legikonikusabb ételei. A Lidl korábbi közlése szerint ezek a gulyás, a rakott krumpli és az aranygaluska. Mutatjuk a legendás recepteket.

A Lidl 10 évvel ezelőtt indította el a mára már ikonikussá váló Lidl Konyhát, amelynek köszönhetően a vásárlók számos recepttel, videóval és séftippekkel gazdagodhattak a kezdőtől a profi szintig egyaránt. Az áruházlánc emellett 9 szakácskönyvet is megjelentetett, amellyel leghűségesebb vásárlóinak kedveskedett évről-évre - írta a Lidl a közleményben, amelyből kiderült, hogy Mizsei Jani, a MÁK Restaurant séfje váltja Széll Tamást. Ennek kapcsán kerestük ki a leköszönő séf ikonikus receptjeit.

Széll Tamás gulyás receptje, a séf gulyáslevese

Hozzávalók 4 főre; elkészítési idő 4-5 óra

Hozzávalók:

Húsfarm Marhalábszár egészben - 1 kg

Pikok Sertészsír - 3-5 ek + 4 ek

Kania Kömény egész, pirítva, darálva - 1\2 – 1 ek

Freshona Paradicsompüré - 1 ek

Kania Fűszerpaprika - 1 ek

Hazánk Kincsei Darált erős paprika - 1 kk

Alaplé - 2-2,5 l

Csipetke, házi - 1 maréknyi

Só

A Lidl Piac kínálatából:

Vöröshagyma, finomra vágva - 35 dkg

Fokhagyma, aprítva - 3 gerezd

Paradicsom, aprítva - 1\4 db

Hegyes erős paprika, aprítva - 1\4 db

Burgonya, tisztítva (sütnivaló!) - 30 dkg

Sárgarépa, tisztítva - 30 dkg

A frissítőhöz a tetejére:

Angolzeller és zöldje, aprítva - 1\2 szál

Sonkahagyma, finomra vágva - 1 fej

Hegyes erős paprika, aprítva - 1\4 db

Hazánk Kincsei Savanyú almapaprika, aprítva

A marhahúst egészben hagyjuk és faszénen meggrillezzük, füstöljük. Ezzel egy időben egy nagyméretű fazékban sertészsíron nagyon lassan konfitáljuk a finomra vágott vöröshagymát, paradicsomot, hegyes erős paprikát és fokhagymát. Miután a hagyma már szép aranysárga, többször felöntjük vízzel, majd többször visszapirítjuk. Pirítjuk, pároljuk erre a műveletre szánjunk legalább 1 – 1,5 órát!

Közben a grillezett húst szép kockákra vágjuk. Elkészítjük az őrölt- pirított köményt is: száraz serpenyőbe tesszük az egész köménymagot, mikor pattog és felszáll az illata, kiborítjuk a serpenyőből, hagyjuk kihűlni. Késsel vagy mozsárban aprítjuk, nagy mennyiségben akár kávédarálóban. Sokkal erőteljesebb lesz az íze és az illata. Zsiradékot egyáltalán nem használunk hozzá.

A visszapirult, megkonfitálódott hagymára dobjuk a paradicsompürét, a húst és a pirított őrölt köményt is. Erős tűzön pirítjuk, míg az alapanyagok összepirulnak és sűrű levet enged. Ízesítjük a köménnyel és sózzuk is. A főzés folyamata alatt folyamatosan tartsuk a folyadék szintjét és állítsuk be a sósságot, ne csak a végén sózzunk, hogy jó ízű, koncentrált levet kapjunk.

Ha a hús elfőtte a saját levét, hozzáadhatjuk a fűszerpaprikákat. Összepirítjuk ismételten, majd felöntjük az alaplével, annyival, hogy szinte a kész levesállagot elérjük.

Ezután szinte lobogva főzzük, míg a marha majdnem megpuhul. Erre szánjunk 2-3 órát, hústól függően. Amikor a húsunk már majdnem kész, hozzáadhatjuk a zöldségeket. A burgonyát kockázzuk, a sárgarépát vágjuk karikára és pirítsuk meg külön-külön. Tegyük bele a levesbe és hagyjuk, hogy a lében a hússal együtt megpuhuljon. A csipetkét (megtaláljuk az „Étel iskolája” című könyv 38. oldalán („Minden,ami házi gyúrttészta”) megfőzhetjük az utolsó percekben szintén a lében, vagy akár külön is.

A frissítőhöz a végén a hozzávalókat aprítsuk fel, keverjük össze és tálaláskor tegyük a levesünk tetejére.

Széll Tamás rakott krumpli receptje, a séf rakott krumplija

Hozzávalók egy tepsihez kb. 6 főre; elkészítési idő 30 perc, sütési idő 3 óra

Hozzávalók:

Tojás - 15 db

Hazánk Kincsei Páros szárazkolbász - 300 g

Pilos 30% Tejszín - 1,2 l

Só - 13 g

A Lidl Piac kínálatából:

Burgonya, nagyobb méretű - 10-12 db

Fokhagyma - 3 gerezd

Kakukkfű lecsipkedve - 3-4 szál

A tojásokat erősen sós vízben pontosan három percig főzzük, majd, ha letelt a három perc, a tűzről lehúzzuk, és további hét percig hagyjuk a forró vízben. Hét perc elteltével hideg vízben azonnal lehűtjük őket, majd megpucoljuk. Közben a tejszínt ízesítjük a reszelt fokhagymával, friss kakukkfűvel, sóval. Fontos, hogy a tojásokat vegyük ki a hűtőből a főzés előtt, hogy ne hideg tojással dolgozzunk.

A burgonyát meghámozzuk, ügyeljünk, hogy hámozás után ne érje víz, mert szükségünk van a saját keményítő tartalmára. Konyhai gyaluval 2 mm-es szeletekre vágjuk, hogy könnyítsük a dolgunkat a burgonyák hosszabb oldala mentén, a szeleteket konyharuhán szárazra töröljük.

A hőálló tálunk aljába öntünk egy keveset a tejszínes keverékünkből és elkezdjük rétegezni a burgonyát. A szeleteket egymást fedve rakjuk le, egy réteg burgonya után jöhet egy réteg tojás, majd egy réteg kolbász. Ne spóroljunk az alapanyaggal, fontos, hogy a rétegek fedjék egymást. A tojásnak és a kolbásznak nem kell egymást fednie, de közvetlenül egymás mellé tegyük le őket. Az utolsó szint a burgonya legyen, azt nyugodtan nyomkodjuk le, hogy kipréseljünk egy kevés levegőt a rétegek közül. Végül annyi tejszínnel öntsük fel, amennyi ellepi a burgonyát.

110-140 fokos sütőben sütjük legkevesebb két-három órát, míg a teteje szépen megpirul. A burgonya körül lévő tejszínnek 40-50 perc után el kell kezdenie bugyognia, ha ezt nem látjuk, vegyük kicsit feljebb a hőfokunkat. Amikor elkészült, vegyük ki a sütőből és hagyjuk pihenni fél órát, míg kissé lehűl, hogy könnyebben tudjuk vágni.

Házi savanyúságot kínálunk hozzá, szezon szerint.

Széll Tamás aranygaluska receptje, a séf aranygaluskája

Hozzávalók egy tepsihez, kb. 4-6 fő részére; elkészítési idő 15 perc, kelesztés kb. 2 óra, sütés 35 perc

Hozzávalók:

Belbake Liszt - 560 g

Hazánk Kincsei Zselici tej - 2,5 dl + 2-3 dl az áztatáshoz

Pilos Vaj - 125 g + kenéshez

Belbake Kristálycukor - 60 g

Belbake Élesztő, friss - 15 g

Tojássárgája - 2 db

Egész tojás - 1 db

Citrom reszelt héja - 1\2 db

Belbake Vaníliarúd kikapart magja - 1 db

Só - 2 kk

Dió, reszelve vagy darálva - kb. 2-300 g

Belbake Porcukor - kb. 5-6 ek

Vaníliaszósz /angolkrém - 1 liter

A tejet éppen csak meglangyosítjuk (38-40 fok), közben hozzáadjuk a cukrot és az élesztőt. Levéve a tűzről felfuttatjuk az élesztőt, majd hozzáadjuk az olvasztott vajat, a reszelt citromhéjat, a vanília kikapart magját, a két tojássárgáját és az egész tojást.

Dagasztógépbe szitáljuk a lisztet, elkezdjük keverni, közben hozzácsurgatjuk a tojásos-tejes keverékünket. Hagyjuk, hogy az élesztő kicsit dolgozhasson a liszttel, így a sót csak az utolsó lépésben adjuk hozzá. Alaposan kidagasztjuk a gépben, amikor már sima a massza és elválik az edény falától, fóliával letakarjuk az edényt és duplájára kelesztjük a tésztát.

Amíg kel a tészta, egy tálban összekeverjük a porcukrot a darált dióval. Közepes méretű porcelántálat kikenünk egy kevés kézmeleg vajjal és pár kanál diós keverékkel megszórjuk, hogy rátapadjon az edény falára.

Az időközben megkelt tésztát enyhén lisztezett felületre borítjuk és nagyjából 2 dkg-os gombócokat szaggatunk belőle. A gombócokat alaposan kivirgoljuk, majd egy tejjel teli edénybe tesszük, hagyjuk pár másodpercig ázni.

A tejben áztatott tésztagombócokat ezután a diós-cukros keverékbe forgatjuk majd a tálba rendezgetjük őket, soronként haladva. A tálat tegyük tele, de ne rakjunk rá még egy sor tésztát és nem kell nagyon szorosan egymás mellé rakni a gombócokat.

Ha marad egy kevés diónk, a tésztagombócok közé szórhatunk belőle. Takarjuk le a teli tálat és kelesszük meg így is a tésztát, majdnem duplájára. Ha szépen megkelt, előmelegített sütőben süssük 170-180 fokon, míg szép aranybarna nem lesz. Ez körülbelül 30-35 perc. Ha kisült, a gombócokat egymástól letépkedve vaníliaszósszal tálaljuk.