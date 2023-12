Itt a tökéletes, elronthatatlan kocsonya receptje: így szúrják el a legtöbben

A kocsonya olyan étel, mely nagyon régóta része az európai konyhának, sokféle változata van. Magyarországon jellemzően karácsony és szilveszter táján, illetve az ünnepek után télen készítik. Ez volt egykor a disznótorok időszaka is, melyek alapanyagot szolgáltattak, valamint a hűvös spájzban, pincében télen lehetett hűteni a kocsonyát. A magyar kocsonya jellemzően a házi sertés zsíros, porcos, csontos részeiből készül (fej, farok, bőr, köröm), melyeket megabálnak zöldségekkel, fűszerekkel. A porból, bőrből kioldódó kollagén adja majd a zselatinos, kocsonyás állagot.

Misztótfalusi Kis Miklós Szakácsmesterségnek könyvecskéjében (1695) azt írja: "A tehén lábait a toka bőrével együtt főzd meg jól, sóban, vízben, párold meg, s szépen borotváld meg, ha szükség, tedd egy fazékba, önts jó erős ecetet reá, és zsályalevelet bővön, mind csak hidegen, és hadd légyen benne, mikor kell, feltálalhatsz benne, kedves étek." Későbbi szöveg Magyar Elek az Az ínyemester szakácskönyvében megjelent recept, de az alapja ugyanaz marad.

Érdekesség lehet, hogy Magyar Eleknél még tojást is tettek a kocsonyába, és tartásmártással, uborkával fogyasztották:

A tökéletes kocsonya receptje

Akárcsak a halászlé, vagy a töltött káposzta, sokféleképpen készülhet - minden családban mást jelenti a tökéletes. Az viszont valószínű, hogy a legtöbben egyetlen alapreceptet követnek, amelyet a saját szájízük szerint fűszereznek, tesznek hozzá csípőspaprikát, stb. Bizonyára sokan követik a régi szakácskönyvek receptjeit is. Hováth Ilona szakácskönyvében a kocsonya készítéséhez 1,5 kg kocsonyahús (köröm, orr, fül, farok, fejrész, bőr), 50 dkg sovány sertécomb, 1 szál sárgarépa, 1 szál petrezselyengyökér, 1 fej hagyma, só, bors, fokhagyma szükséges.

"A kocsonyának való anyagot nagyon alaposan megtisztítjuk, a bőröket jól megkaparjuk, a szőröket leperzseljük s a húsokat több vízben megmossuk. Annyi vízben, hogy ellepje, a zöldséggel, a hagymával, a fokhagymával meg a borssal nagyon lassan főzzük 3-4 órán keresztül, amíg a csontról a hús és a bőr könnyen leválik. Csak nagyon gyengén sózzuk.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ha a víz leapadt, annyival pótoljuk, hogy a húsokat jól ellepje. A tűzről levéve szedjük ki a húsokat és egy dl hideg vizet öntsünk a léhez, hogy a zavarossága leüllepedjen. Kihűtjük, s a tetejéről a zsírt leszedjük. A húsokat a csontokról leválasztjuk, tányérokban vagy tálban csinosan elhelyezzük a bőrös részekkel felfelé, és a sűrű ruhán átszűrt kocsonyalevet ráöntögetjük. Hideg helyre alvadni tesszük. Tálaláskor adhatunk hozzá borecetet, ecetes tormát vagy savanyúságot. Kitűnő hozzá hagymás burgonyasaláta" - szól a leírás.

Mire figyeljünk?

A legfontosabb a kocsonya esetében is, akárcsak a halászlénél, a minőségi alapanyag. Ezenfelül nem érdemes idegenkedni a porcos húsoktól! Attól, hogy valaki nem eszi meg végül pl. a fület vagy farkat, a főzésnél nem szabad kispórolni! Ha nincs benne elég bőr, porc, csont, nem fog megdermedni a kocsonya.

Ne sózzuk túl! A kocsonyákkal kapcsolatban egyik leggyakoribb hiba, hogy túl sósak, mivel úgy súzná alapvetően az ember, ahogy levest főz. A kocsonya viszont más műfaj, így óvatosan kell sózni. Arra Horváth Ilona receptje is külön felhívja a figyelmet, hogy ha füstölt, sózott húst használunk, vagy előre összekészített sózott kocsonyahúst, akkor mossuk át, tisztítsuk meg a húst a sótól.

A fűszerekkel szintén érdemes óvatosan bánni, kicsit borsozhatunk, és fokhagymából sem kell túl sok! Ha pedig úgy érezzük, túlságosan erős sertésízű a kocsonyahús, akkor használjuk babérlevelet! erőspaprikával ne főzzük, csak amikor már kimertük a levet tányérba, akkor hintsük meg, vagy tegyünk mellé erőspaprikát.

Ne hagyjuk rajta a zsírt. Sokan azért undorodnak a kocsonyától, mert többfelé szokás a leszúr kocsonyán hagyni valamennyi zsírt, ez azonban kevéssé egészséges. Tisztítsuk meg szépen a kocsonya felszínét a zsírtól.

Ügyelni kell rá, hogy bár tél van, nem feltétlen van olyan hűvös a spájzban. Ha biztosra akarunk menni a dermedést illetően, akkor hűtőbe tegyük a kocsonyát.

Idén is lesz Kocsonyafesztivál!

Bár a pandémia alatt, ahogy sok más program, a miskolci Kocsonyafesztivál is elmaradt, 2023-ban meg tudták rendezni, és már megvan a 2024-es dátum is. "Széleskörű egyeztetések után örömmel jelentem be, hogy jövőre is lesz Kocsonyafesztivál! Már a dátum is fix: március 8-10." - írta Veres Pál polgármester a közösségi médiában.