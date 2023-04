Így üzen hadat a Spar a Lidlnek, Pennynek, Aldinak: ez lenne a tuti módszer, hogy lenyomják a diszkontokat?

A 2022-es évéről tartott sajtótájékoztatót a Spar, amin a Pénzcentrum is részt vett. Az eseményen elhangzott, a hangsúlyt egyértelműen a sajátmárkás termékekre kell fektetni, hogy versenyezni tudjanak a diszkontokkal. A bruttó bevételek egyébként komolyan nőttek, viszont a plázastop miatt a trejeszkedés nagyon nehéz Magyarországon.

A Spar 2022-es évről szóló sajtótájékoztatóján Heiszler Gabriella, a vállalat elnök-ügyvezetője beszélt először. Elmondta, 2022-ben a hazai Spar bruttó árbevétel 915,7 milliárd forint forgalmat realizáltak, ami 15,6 százalékos növekedés 2021-es évhez képest. Az elnök-ügyvezető beszélt arról is, összesen 623 üzletük van jelenleg, és 14000 munkatársat foglalkoztatnak. Ehhez ráadásul még hozzájön a franchise partnerek 3 ezer fő.

Heiszler Gabriella elmondta azt is, hogy 5 év alatt, azaz 2018-2022 között a vállalatnak 50 százalékkal sikerült növelnie a bruttó árbevételét: összesen 618 milliárd forintról 916 milliárdra. Az elnök-ügyvezető beszélt arról is, hogy évente most már hosszú idők óta mintegy 30 milliárd forintot szánnak hazai beruházásokra, 2022-ben ez összesen 31 milliárd forintot jelentett. A szakember elmondta azt is,

az eladóterünk méreti változásai koránt sem követték a bevételünk növekedési ütemét, öt év alatt a növekedés csupán 22 ezer négyzetméter volt. Ennek egyetlen oka Magyarországon a plázastop, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi új üzletek nyitását. Örülünk, hogyha évente néhány üzlettel tudunk bővülni, átépíteni.

2022-ben egyébként a vállalat 2 új üzletet nyitott és 11 áruházat épített át. Az elnök-ügyvezető beszélt az online értékesítésről is. Szerint ez a szolgáltatás inkább vevői elvárás, „nem itt fogunk pénzt keresni” – fejtette ki véleményt. Azt is elmondta, az infláció, árstop, különadó közepette inkább arra koncentráltak, hogy minél több boltban lehessen átvennie a vásárlóknak a megrendelt élelmiszereket.

Ezt a törekvést sikeresnek ítélték. A megrendelések száma 2022-ben 155 000 volt. Szalay Zsolt, a Spar ügyvezetője külön is beszélt a franchise partnerek partnerekről, amiből 2022-re 248 darab lett. Az ügyvezető szerint a franchise-modell a növekedésük egyik kulcsa.

A sajátmárka az új zászlóshajó

A sajtóeseményen részt vett Vonier Eduard is, aki idéntől tölti be a hazai Spar ügyvezető igazgatói posztját, és leginkább a beszerzésért, valamint az akciók kidolgozásáért felel. A vezető kiemelte,

kellene egy nagyon széles sajátmárkás szortiment, hogy a diszkontokkal versenyezni tudjunk.

A sajátmárkás termékek fontosságáról viszont már Heiszler Gabriella beszélt, aki szerint óriási változások mennek végbe manapság a Spar üzleteiben. 2022-ben a bevételük 32,19 százaléka már sajátmárkás termékből származott, „idén egyébként ez most már átlépte a 33 százalékot is” – tette hozzá. 2016-ban ez a részesedés még csak 26,4 százalék volt. Az elnök-ügyvezető szerint ezek akkora változásnak számítanak a kiskereskedelemben, aminek messzemenő következményei vannak.

Ez egy nagyon fontos trend, ami most éppen kibontakozik a szemünk előtt. A 2008/2009-es válságból azt már megtanultuk, hogyha a fogyasztók rászoknak valamire, akkor arról nem vagy nagyon nehezen szoknak vissza. A sajátmárkás termékek iránti kereslet pedig most óriási, mert a magyar vásárlók extrém árérzékenyek lettek

- értékelte a mostani helyzetet Heiszler Gabriella.

Árak az infláció szorításában

Az árakkal kapcsolatban az elnök-ügyvezető elmondta, mindig figyelnek arra, hogy a KSH átlagos inflációnál a Spar belső inflációja kevesebb legyen. Heiszler Gabriella szerint ez akár 2-3 százalékpontot is jelenthet. Újságírói kérdésre az esemény résztvevői beszámoltak arról, bár februárban még úgy számoltak, április végével kivezetik az árstopokat, most már ebben kevésbé bíznak.

Az elnök-ügyvezető elmondta azt is, UHT tejből 4-szer, a cukorból 3-szor annyi fog, mint az árstopok előtt. A mennyiségi korlátozásra pedig pontosan azért van szükség, mert a vezető szerint, a cukrászdák, étteremek rászoktak, hogy tőlük vásároljanak, hiszen mint mondta: "nálunk ezeket a termékeket gyakorlatilag már olcsóbb megvenni, mint a nagykereskedőknél".