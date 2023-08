Működik az ősi trükk: így spórolnak az Aldi, Auchan, Lidl, Tesco kasszáinál az élelmesek 2023 őszén

Az elmúlt éveket a fogyasztói szokások állandó, gyakran rapszodikus változása jellemezte, az utóbbi egy évben viszont egyértelműen a spórolásé lett a főszerep. A tartósan magas infláció hatására a vásárlók elkezdték még inkább keresni az akciókat, hűségprogramokat, kuponokat, applikációkat és minden olyan lehetőséget, amin pénzt lehet megtakarítani a vásárlásoknál. Ezt most a legnagyobb hazai áruházláncok is megerősítették a Pénzcentrum kérdésére, és arról is nyilatkoztak, hogy hogyan tudnak jelenleg a vásárlók a legtöbbet spórolni az adott boltban.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) utolsó friss adatai szerint az idei év első hét hónapjában 22,8 százalékos volt az infláció, az élelmiszerek még ennél is jobban, 36,2 százalékkal drágultak 2022 azonos időszakához képest. A tartósan magas árak pedig minden vásárlót arra ösztönöznek, hogy jobban figyeljék az akciókat, és megragadják a különféle lehetőségeket a spórolásra. Áruházlánconként eltér, hogy milyen kedvezményekkel igyekeznek kiszolgálni ezeket a vásárlói igényeket: van bolt, ahol törzsvásárlói program fut, máshol kedvezményes nyugdíjas napot jelöltek ki, vagy applikáción keresztül lehet kuponnal vásárolni. A boltok tapasztalatai szerint egyre több vásárló fedezi fel, használja ki a spórolási lehetőségeket.

Az ALDI lapunk kérdésére azt közölte, hogy a boltlánc folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar családok számára a lehető legkedvezőbb áron kínálja termékeit. Saját márkás termékkínálata és hetente megújuló, 70-100 terméket felölelő akciói mellett mindig újabb és újabb lehetőségeket nyújt a spórolásra, legyen szó élelmiszerekről vagy non-food termékekről - írták.

A vásárlók az áruházlánc weboldalán és applikációjában elérhető online akciós újságjából naprakészen tájékozódhatnak az aktuális kedvező ajánlatokról. Az egész heti akciók minden héten csütörtökön kezdődnek és következő hét szerdáig tartanak - írta lapunknak az ALDI hozzátéve, hogy ezen felül vannak csütörtöktől szombatig, illetve vasárnaptól szerdáig tartó akciók, amelyeket péntektől vasárnapig tartó Hétvégi akció tesz teljessé.

Az áruházvezetők a lejárati idő közelségének függvényében saját hatáskörben leárazhatnak termékeket, továbbá az aktuális napi fogyást is figyelembe véve minden nap 18 óra után dönthetnek a frissen helyben sütött pékárú leárazásáról. A már megszokott heti akciókon kívül az ALDI kuponakciókkal is rendszeresen kedveskedik vásárlói számára és idén már öt alkalommal csökkentette árait

- közölték lapunkkal.

Az Auchan lapunkkal azt közölte, a Bizalomprogramjuk keretében minden héten megújuló Bizalomkártyás kedvezményeket hirdetnek meg, amelyek hétről hétre általában 20-30%-os termékkedvezményeket jelentenek vásárlóik számára a Bizalomkártya használata mellett. Azt tapasztalták, hogy vásárlók érdeklődnek az akciók iránt, sőt az elmúlt időszakban nagyobb figyelemmel követik a kedvezményes termékeket. Éppen ezért azon dolgoznak, hogy egyre jobb ajánlatokat tudjunk nyújtani a hűséges és tudatos vásárlóinknak.

Az is megfigyelhető, hogy idén egyre többen nyitnak Bizalomkártyát a vonzó hűségprogram miatt. A kedvezményes termékek mellett a pontgyűjtés és beváltás iránt is megnőtt az érdeklődés, egyre több vásárló kezdte el tudatosan gyűjteni és beváltani vásárlásai során a Bizalompontjait. Az időszakos Bizalomkártya nyereményjátékokra, extra kuponokra is megnőtt az érdeklődés az elmúlt időszakban. Jellemző a vásárlások tudatos megtervezése is, erre remek segítséget nyújt az OkAuchan mobilapplikáció használata, ahol nemcsak bevásárlólistát tudnak készíteni, hanem figyelemmel is tudják kísérni az aktuális ajánlatainkat

- közölte megkeresésünkre az Auchan.

A Lidl Magyarország közlése szerint folyamatosan figyelemmel kíséri a fogyasztói igényeket és mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar családok mellett álljon. A piacvezető áruházlánc széles, kedvező ár-érték arányú kínálata mellett számos egyéb módon igyekszik támogatni vásárlóit abban, hogy a lehető legkedvezőbb áron intézhessék a bevásárlást - tájékoztatták a Pénzcentrumot.

A hétről-hétre megújuló akciók rendkívül népszerűek és keresettek, csak úgy, mint a „Többet adunk” akciók, amelynek keretében a vállalat a kötelezően előírt 15% helyett akár 50%-os kedvezményt is biztosít vásárlóinak - írták.

Mindezeken túl a vállalat 2023 januárjától elindított tartós árcsökkentési programjának keretében már több mint 500 termék árát mérsékelte, ami annak köszönhető, hogy a vállalat a kedvezőbb beszerzési lehetőségből fakadó, valamint azon is túlmutató árelőnyét továbbadja vásárlóinak - tették hozzá.

Az áruházlánc digitális hűségprogramja, a Lidl Plus szintén nagy népszerűségnek örvend, amit már a várálók harmada használ. A hűségprogram ugyanis további 10-12 kedvezményre jogosító kupon, kaparós nyereménykártyákat és egyéb extra kedvezményeket kínál a fogyasztók számára. Mindezeken túl a vállalat digitális hűségprogramja, a Lidl Plus további 10-12 kedvezményre jogosító kupont, kaparós nyereménykártyákat és egyéb extra kedvezményeket kínál a fogyasztók számára. Sőt, a diszkontlánc partnereinek extra ajánlataival is élhetnek az applikációt használók

- tájékoztatták lapunkat.

A PENNY azt közölte a Pénzcentrummal, hogy 2023 január eleje óta csökkenti folyamatosan több száz terméke árát, emellett továbbra is kiemelt hangsúlyt fektet a hetente megjelenő akciós katalógusára, a hűségkártyás ajánlatokra, és az applikációjukban elérhető digitális kuponokra egyaránt. A tartós árcsökkentések mellett további kedvezményes ajánlatok várják a hűségkártyával rendelkező vásárlókat - írták.

Számos egyéb előnnyel is jár a törzsvásárlói program, amely MYPENNY kuponokat és extra hűségpontokat kínál. Továbbá az új belépőknek egyszeri, 1000 Ft-os kedvezmény jár, a születésnapos vásárlóknak pedig 10 százalékos kuponnal kedveskedik az üzletlánc a hűségkártya használatakor. Ezenkívül az áruházlánc okostelefonos alkalmazásában digitális kuponajánlatok is várják a vásárlókat. Az áruházlánc a beszállítópartnereivel közösen folyamatosan azon dolgozik, hogy minél kedvezőbb ajánlatokat tudjon nyújtani a fogyasztók részére - nyilakozták lapunknak.

A fogyasztói kosarak alakulását kollégáimmal folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek során azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt időszakban jelentős eltolódás mutatkozott a sajátmárkás és olcsóbb termékek irányába, illetve jelentősen megnőtt az akciók iránti nyitottság

- mondta el lapunknak Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője.

A SPAR szintén azt közölte lapunkkal, hogy mint nap azon dolgoznak, hogy vonzó árakat biztosítsanak vásárlóinknak. A cég a szupermarketekben és a hipermarketekben hetente közel 1000 akciós ajánlattal várja vásárlóit, ebben nem történt változás a korábbi évekhez képest, ahogy abban sem, hogy az akciós ajánlatok népszerűsége továbbra is töretlen - írták.

Arról is tájékoztattak, hogy a vállalat 2023. május 31-én ismét elindította a SPAR ÁRSTOP Extra Promóciót, melynek keretein belül 2023. július 31-ig 300 termék árát rögzítette a 2023. május 31-én érvényes árszinten. Ez a promóció folytatódik, melynek keretein belül 2023. augusztus 1. és szeptember 30. között, két hónapon keresztül 300 termék ára továbbra is változatlan marad. A SPAR annak érdekében, hogy vásárlói kisebb vagy nagyobb bevásárlásaikat a legkedvezőbb áron tudják megtervezni, a Hatósági Akciós Élelmiszerkosár Promóció keretein belül hetente újabb és újabb termékek árát csökkenti az áruházakban - írták.

A vásárlókat a hetente csökkenő árak mellett az egyéb kedvezmények, akciók, hűség-, és kuponajánlatok is segítik abban, hogy minél kevesebbet költsenek, miközben továbbra is minőségi és nagyrészt hazai forrásból származó termékek széles kínálatából válogathatnak. Nemcsak a mindig alacsony árú PIROS ÁRAK Promóció termékei, de a sárga címkés, hetente megújuló akciós termékeket bemutató szórólapos kínálat is ezt a célt szolgálja

- válaszolták lapunk megkeresésére. Hozzátették, hogy a MySPAR mobilalkalmazás pedig még tovább bővíti az elérhető kedvezmények körét: a hetente frissülő, egy-egy kiemelt árucikkre vonatkozó kuponajánlataival is segít a takarékoskodásban. A SuperShop-kártya használatával nemcsak később levásárolható pontokat gyűjthetnek, de további termékkedvezményekhez is hozzájuthatnak a vásárlók, akiknek érdemes hétvégén is ellátogatniuk a SPAR és INTERSPAR üzletekbe, hiszen péntektől-vasárnapig extra ajánlatok várják őket - írták.

A gazdasági helyzet miatt sokkal fontosabbak lettek az akciós ajánlatok, mint korábban, az árérzékenység fokozódása miatt tehát a kedvezményt biztosító aktivitások kerültek előtérbe. Termékek tekintetében a saját márkás cikkek népszerűsége erősödött - közölték.

A Tesco lapunkkal azt közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a vásárlói igények változását, és odafigyelnek arra, hogy változatos összetételű vásárlói körében mindenki az élethelyzetének leginkább megfelelő módon tudja optimalizálni háztartási kiadásait.

Az elmúlt időszakban az áruházlánc folyamatosan gyarapította eszköztárát, hogy felvértezze vásárlóit az infláció elleni küzdelemre, és számos lehetőséggel segíti a háztartási költségkeret optimalizálását. Május-június hónapokban például több mint 2000 elemből álló termékkör árát csökkentette. Emellett Árgarancia programjában 600 alapvető élelmiszer és háztartási cikk árát tartja tartósan alacsonyan, és folyamatosan ellenőrzi azokat. A Clubcard hűségkártyával hetente jellemzően 20 közkedvelt termék érhető el bombaáron, melyek közül több nagy, akár 50 százalékot is meghaladó árengedménnyel vásárolható meg

- tájékoztatták a Pénzcentrumot. Hozzátették: hetente több mint 1000, jelentős árkedvezménnyel kapható termék érhető el a „Clubcarddal olcsóbb” program keretében.

A Tescónál továbbra is él a nyugdíjasok kedvezménye: az idősek minden kedden 5 százalék kedvezményt kapnak a vásárlásuk végösszegéből, ha használják hűségkártyájukat. Sőt, a hűségkártya tulajdonosok a Clubcarddal gyűjtött pontokat az applikációban azonnal kuponokra válthatják és felhasználhatják vásárlásuk során. Azt is közölték, hogy

a Clubcard használók száma folyamatosan emelkedik és közülük is egyre többen választják a digitális applikációt a plasztikkártya helyett - írták.