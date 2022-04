Sajátmárkás termékek: meglepő, ami kiderült - ez vár rád az Aldiban, Sparban, Tescóban, Auchanban

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Több száz forintot is spórolhatunk 1-1 bevásárlás során, ha azt a boltot választjuk, ahol a legolcsóbbak a sajátmárkás termékek. Ez a termékkategória azért különösen fontos manapság, mert a vásárlók az erős inflációs nyomás hatására igyekeznek egyre több alternatív megoldás felé nézni úgy, hogy azért a minőségből se adjanak sokkal lentebb. Érdekesség ugyanakkor, hogyha a zöldségeket és a gyümölcsöket is hozzácsapjuk a képzeletbeli bevásárlókosarunkhoz, akkor a pár száz forintról máris majdnem 3 ezer forintra duzzad a legolcsóbb és legdrágább bolt közötti árkülönbség. A Pénzcentrumon most a Tesco, az Auchan, a Spar, a Príma és az Aldi árait hasonlítottuk össze.

A legfrissebb magyarországi statisztikák szerint 2007 augusztusában volt olyan mértékű infláció, mint 2022 februárjában. A legutóbbi adatok szerint ugyanis egy év alatt, 2021 és 2022 februárja között az árak átlagosan 8,3 százalékkal drágultak hazánkban. A termékcsoportokon belül ráadásul az élelmiszerek ára ugrott meg az egyik legnagyobb mértékben, ezek átlagosan 11,3 százalékkal drágultak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nem véletlen, hogy az amúgy is rendkívül árérzékeny magyar vásárlók most minden eddiginél jobban próbálják megfogni a pénzt. Ennek pedig egyik módja, hogy a legnagyobb magyarországi boltokban a márkás termékek helyett az általában olcsóbb, saját márkás termékek megvásárlását részesítik előnyben. Ez a vásárlói hozzáállás persze nem új keletű dolog, az elmúlt tíz évben folyamatosan nő mind a saját márkás termékek forgalma, mind pedig az akciós áron történő vásárlás. Ezzel párhuzamosan nem véletlen az sem, hogy ittlétük óta a Lidl és az Aldi is nagyon megerősödött forgalomban, hiszen a diszkontboltok koncepciója éppen az, hogy a megannyi márkás termék helyett a szortimentjük nagy részét jó minőségű, sajátmárkás, kedvező árú termékekkel töltik meg. Ez pedig a vásárlóknak is bejön, emlékezzünk 2 éve forgalomban a Lidl (és kicsivel a Spar is) már előzte a Tescót Magyarországon. A sajátmárka egyre nagyobb térhódítását támasztja alá az is, amiről a Pénzcentrum néhány hete számolt be, eszerint a Spar üzletekben például mára már a forgalom egyharmadát a saját márkás termékek teszik ki. Saját márkás termékekből pedig nincs hiány a boltokban: éppen ezért a Pénzcentrum most 15, szinte teljesen megegyező sajátmárkás terméket hasonlított össze 5 boltban. Tettük mindezt azért, hogy kiderüljön, melyik bolttal járnánk a legjobban, ha a legolcsóbb, sajátmárkás termékeket vásárolnánk. A 15 termék közül csupán néhány helyen kellett eszközölnünk azt, hogy más termékmennyiségből számoljunk, és csupán egyetlen termék esetén fordult elő, hogy adott boltban nem volt belőle klasszikus sajátmárkás, ezért árban a legközelebbi árat tüntettük fel. Ezek természetesen a későbbiekben jelezve lesznek. A listáról természetesen maradtak le olyan termékek, amik első blikkre feltűnőek lehetnek. Így például nem szerepel az összehasonlításunkban fehér toastkenyér vagy éppen kávé. Ennek pusztán az az oka, hogy az 5 bolt választékából nem tudtuk volna szerepeltetni mindezeket, csak azon az áron, hogyha egy jóval drágább (még mindig adott helyen a legolcsóbb) helyettesítő terméket használunk. Ez pedig értelemszerűen teljesen félre vitte volna a végső rangsort. A listánk végül így állt össze: tej, ESL, 1,5%, 1l

tejföl, 12%, 175g

Trappista sajt, 1kg,

búzafinomliszt, bl55, 1kg

ásványvíz, 1,5l, széndioxiddal dúsított

friss tojás, extra sárga, 10db, L

papír zsebkendő, 3 rétegű, 100db

mustár, 500g

ketchup, 500g

virsli, bécsi virsli, 2x200g

popcorn, 100g, sós

Cola ízű szénsavas üdítőital, 2l

kakós ostya, 200g

állateledel, macska, 100g

mosogatószer, 500ml Ezeknek a termékeknek az árát vizsgáltuk tehát meg a Tescóban, Auchanban, Sparban, Prímában és az Aldiban. Fontos megjegyezni, hogy minőségileg nem hasonlítottuk össze a termékeket, illetve a szállítási költségeket, időpontokat sem vettük figyelembe. Ami viszont biztos, hogy a termék neve és kiszerelése több mint 90 százalékban mindenhol megegyezik, sőt, a virsliknél például később azt is meglehet nézni, hogy mekkora azok hústartalma. Itt a legolcsóbbak a sajátmárkás termékek Ahogy a listánkon látszik, a Pénzcentrum által gyűjtött 15 termék legolcsóbban az Auchanban lenne beszerezhető 5 951 forintért. Második helyen a Tesco futott be 6 322 forinttal, harmadik a Príma lett 6 510 forinttal, ettől csupán 42 forinttal maradt el a Spar, a maga 6 552 forintjával, míg 5. az Aldi lett 6 618 forinttal. Ahogy a listánkból látszik, a két legnagyobb tételt a trappista sajt, illetve a bécsi virsli jelentette, a többi tétel közül a ketchupon és a friss tojáson felül szinte egy sem került többe 300 forintnál. Azt mondhatjuk tehát, hogy a sajátmárkás listánk viszonylag olcsó élelmiszerekből és elengedhetetlen háztartási kellékekből állt össze. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a 15 termék közül akadt jó pár, ami szinte mindenhol ugyanakkora árcédulát kapott. Ilyen volt például a tejföl, a liszt, a ketchup vagy éppen az állateledelek is. A legtöbbet persze a legdrágább termékeken, azaz a sajton, virslin és tojáson lehetett nyerni. Ennek köszönheti egyébként elsőségét az Auchan, hiszen mindkét termékben néhány száz forinttal alá tudott vágni, az amúgy ide-oda pattogó, hol a legolcsóbb termék játéknak. Mindezek fényében azt mondhatjuk tehát, hogy JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 40 156 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,85%), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 39 988 forintos törlesztőt (THM 7,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) 5 online webshopot tekintve, 15 sajátmárkás terméket vizsgálva, 300-600 forinttal járhatunk jobban, ha legolcsóbb helyen vásárolunk be. További érdekesség az is, hogy bár az Auchan végzett az olcsósági lista élén, a 15 termékből 8 a Tescóban a legolcsóbb, 4 az Auchanban, 2 a Sparban, 3 a Prímában, és 1 az Aldiban. Ez azért 19 termék, mert több termék holtversenyben az első több boltban. Egyébként, ha a 15 termékből mindenhol a legolcsóbbat vásárolnánk, akkor a fizetésünk végösszege 5 653 forint lenne, 300 forinttal tehát olcsóbb, mint amennyibe a teljes bevásárlás az Aucahban kerülne. Az árakkal kapcsolatban érdemes azt is kiemelni, hogy míg például a Tesco online felületén ugyanazok az árakat találni, mint a boltokban, addig az Auchan például már néhány helyen feltünteti, hogy az bizony árai csak online vásárlás esetén érhetők el. Ehhez képest az Aldi esetében a ROKSH, azaz az a felület ahonnan lehet rendelni a diszkont termékeiből, külön kiemeli, az ott látható árak nem egyeznek meg az Aldikban tapasztalható árakkal. Zöldség, gyümölcsfronton mi a helyzet? A múlt héten, egészen pontosan alig egy hete, március 31-is árakon, a Pénzcentrumon megvizsgáltuk ugyanennek az 5 online boltnak 6-6 zöldség-, és gyümölcsárát is. Ezekből a következő rangsor rajzolódott ki: Auchan – 8 816 forint

Spar – 9 517 forint

Tesco – 9 597 forint

Príma - 10 348 forint

Aldi – 11 003 forint Ahogy látjuk, kevesebb terméken, jóval magasabb szórás, és jóval magasabb végösszegek jöttek. Fésüljünk hát össze mindent, hogy kiderüljön, hol lenne a legolcsóbb egy kvázi nagybevásárlásnak mondható 15 termékes sajátmárkás, illetve egy 6 + 6 termékes zöldség-, gyümölcsvásárlás: Ha megnézzük a listát, láthatjuk, hogy teljes összesítetésben az Auchan végzett az élen 14 767 forintos végösszeggel, őket követte a Tesco 15 919 forinttal, majd a dobogó harmadik helyét alig lemaradva a Spar szerezte meg 16 027 forinttal. Negyedig helyen a Príma futott be 16 900 forinttal, ötödik pedig az Aldi lett 17 603. Ha tehát azt általunk összegyűjtött 27 terméket interneten rendelnénk meg, nem számolva a szállítási idővel, és annak költségével, akkor a legolcsóbb boltban összesen 2 836 forinttal kerülne kevesebbe a nagybevásárlásunk, mint a legdrágábba.

