Ennyi lesz 2023-ban a lucfenyő, ezüstfenyő, nordmann fenyő méterára: sokkot kaphatsz a faárusoknál

Lassan kezdetét veheti az ünnepi készülődés, az infláció és a jelenlegi gazdasági helyzet miatt a karácsonyi időszak idén azonban különösen sok kiadással járhat. Nem kivétel a drágulás alól a karácsonyfák ára sem, a kereskedők tapasztalatai szerint a piacon általános áremelkedés figyelhető meg 2023-ban. Idén a Nordmann fenyőfák méterára 9-10 ezer forint között mozog majd, míg az ezüst-és lucfenyők esetében 5-6 ezer, illetve 3-4 ezer forinttal kell kalkulálnunk méterenként.

Az áremelkedés hátterében különböző tényezők állnak: megnövekedtek a fuvarozási költségek és a sofőrök bérei is. Azoknak, akik idén karácsonyra fenyőfát szeretnének vásárolni, érdemes időben rendelniük, mivel a kereslet és a beszerzési nehézségek miatt várhatóan a fák árai folyamatosan tovább növekednek majd.

A nordmann sikere töretlen

A fenyőfák kereskedelme az országban évről évre bővül. Az átlag hazai vásárló az 1,80 - 2 méteres fákat keresi leginkább. Az ortodox karácsony későbbi időpontja miatt néhány fenyőt a magyar szezon után még az országhatáron kívül adnak el a magyar kereskedők, Szerbiában és Dél-Olaszországban is értékesítenek. A Nordmann fenyőfa továbbra is a legnépszerűbb választás, mivel lassan hullik le a tűlevele, és kellemes illatot áraszt. A lucfenyő jellegzetes illatú, ugyanakkor ennek a fajtának a levelei a legkorábban hullanak le. Ezért sokan az ezüstfenyőt részesítik előnyben, mivel az illatos, tartósabb, bár szúrós levelekkel rendelkezik.

Csemetéből óriás

A fenyőültetvények gondozása komoly munkát igényel. A fák, különösen az ezüstfenyők gyakran ki vannak téve a gombás fertőzéseknek, gyakori a rozsdagomba elterjedése. A metszés, az öntözés és a megfelelő tápanyagellátás elengedhetetlen az egészséges növekedéshez.

„A nordmann fenyők gyönyörű, olajzöld színének az egyik feltétele, hogy nitrogént kapjanak, különben fakó, világos marad a levélzet. Nem sokan tudják, de a csemetéket folyamatosan metszeni is kell. Ráadásul az őz és a szarvas is sok gondot okoz: lerágják az alacsony fák csúcsát, amit aztán utólag, a vezérág rögzítésével kell újranevelnünk, ez is sok energiávaljár” – árulta el Udvardy Bence, a fenyofa.com ügyvezetője.

