Ennek már sohasem lesz vége? Most éppen a mosószert kezdték csillagászati áron árulni

Továbbra is van olyan élelmiszer, ami éves alapon több mint 100 százalékos dráguláson ment át. Ezzel együtt, míg éves átlagban szinte továbbra sem kerül semmi kevesebbe, 2023 április és május között azért jócskán akadtak olyan termékek, amiknek az ára inkább lefelé, semmint felfelé tartott. Persze volt honnan hová...

A fogyasztói árak 2023 májusában 21,5 százalékkal haladták meg a tavaly májusi árakat – derült ki a KSH legfrissebb jelentéséből. Ez némi lassulás az áprilisi adathoz képest, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy 2022 májusában már majdnem 11 százalékos inflációt mérhettünk 2021 azonos hónapjához képest. Akárhogy is, a jelenlegi 21,5 százalékos átlagos infláció csak a jéghegy csúcsa, ennél bizony számtalan terméknek az ára drágult sokkalta durvábban.

Továbbra is van például olyan, ami több mint 100 százalékos (!) árrobbanáson van túl, de még a top10 alján is 60 százalék volt a beugró. A termékek tehát továbbra is elég hajmeresztően drágulnak, csak talán most már kevésbé tűnik fel, annyira magas alapárról indulnak. Az elmúlt évek árvérengzése tehát komoly nyomot hagyott, mutatjuk az előző hónapban éves szinten mely termékek árcímkéje durrant el leginkább.

Ó, te drága hagyma, kenyér, só

A legfrissebb adatok szerint a vöröshagyma fogyasztói átlagára nem kevesebb mint 133 százalékkal magasabb, most mint egy éve volt. Döbbenetes, de 2022 májusában 1kg belőle átlagosan 289 forintba került, ma viszont már 673-ba. Szintén nagyot ugrott az étkezési só átlagára is, egy éve még 169 forintért lehetett venni, ma már inkább 313 forint környékén. A csúcsdráguló státuszból pedig továbbra sem tud kikerülni a kenyér, aminek az átlagára egy év alatt 82 százalékkal ugrott meg.

A dobogó harmadik fokáról nem sokkal maradt le a mosópor sem, amit a brikett, a gyorsfagyasztott hasábburgonya és a fehér kenyér követett. Viszont szintén átlagosan 60 százalékkal drágult meg az egységes fűrészelt tűzifa, valamint a 400-500 grammos sertészsír is. A top10-be pedig éppen 60 százalék alatt, 59,9 százalékkal fért fel a 12 százalékos tejföl. Mindezeken felül azonban még további 9 (!) olyan terméket találtunk, amiknek az ára legalább 50 százalékkal lett nagyobb 2022 májusa és 2023 májusa között.

Ide sorolható a görögdinnye, a háztartási keksz, a vezetékes gáz, a 2,8-as ESL tej, a kései burgonya, a gyorsfagyasztott zöldborsó, a 1,5 százalékos ESL tej, a vaj, de még az állatkerti belépőjegy is. Hiába tehát az átlagos infláció mérséklődése, továbbra is nagyon brutális áremelkedésről tanúskodnak a statisztikák.

Egy hónap is elég a durva dráguláshoz

Érdekes adat az is, hogy miközben egy hónap alatt, azaz 2023 április és május között az árak átlagosan csupán 0,4 százalékkal emelkedtek, addig például a havi csúcsdrágulónak az átlagára ennél 32-szer nagyobb mértékben nőtt. És nem valami nagy különlegességről van szó, csupán a fejes káposztáról. A finomság kilója áprilisban még 451 forint volt, májusban viszont már 509.

Hasonlóan nagy mértékben emelkedett egy hónap alatt a mosópor átlagára is, ez is több mint 10 százalékkal. Egy hónapja még 1820 forintért lehetett venni egy kilót, ma már 2020-ért. A dobogó harmadik fokára a vöröshagyma, került ami éves távlatban most rekordtartó, de úgy néz ki, még mindig van felfelé, átlagosan 5 százalékkal volt drágább idén májusban, mint áprilisban. De igazán látható módon emelkedett egy hónapos távlatban az alma, a gyorsfagyasztott zöldborsó, a babakocsi, de még a 3-4 főzőhelyes gáztűzhely ára is. Hogy a top10 utolsó két helyére a narancsa és az állatkerti belépőjegy férjen.

Persze az éremnek két oldala van, és bár éves viszonylatban szinte egyáltalán nem volt olyan termék, ami olcsóbb lett volna, havi viszonylatban azért történtek negatív irányú elmozdulások. Például a zöldpaprika, a paradicsom, az uborka, a sárgarépa több mint 15 százalékkal lett olcsóbb egyetlen hónap alatt. De több mint 5 százalékkal került átlagosan kevesebbe májusban a trappista sajt, a gázolaj és az autóbenzin is.