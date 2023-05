Mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a magyar szülők: ezekre vadászik most mindenki a boltokban

Az elmúlt napok esős időjárása ellenére összességében jól fogynak az olyan kültéri játékok, mint a felfújható minimedence, vagy a több személyes gyerekhinta. Természetesen a videojátékok és kiegészítőik is népszerűek ebben az időszaknak: a vásárlók inkább a lemezen megvehető játékokat preferálják a digitális letöltőkódok helyett, ezekből is az akciós címek a legnépszerűbbek.

Már április vége óta jobban fogynak a játékok az eMAG-nál szezononként tehát akár négy-öt hétig is tarthat az online gyereknapi szezon, amely karácsony és húsvét után a harmadik kiemelt forgalmú időszakot jelenti.

Bár május közepén váratlanul esős napok köszöntöttek be, az ezt megelőző időszak kedvező időjárása nyomán az egyik legkeresettebb termék idén még így is a felfújható minimedence (unikornisos), illetve ennek szárazon való használatra tervezett, játszótér kivitelű változata, illetve a két-három gyermeket is elbíró, strapabíró, vízlepergető anyagból készült kerti fészekhinta.

EZ IS ÉRDEKELHET Brutális árverseny a magyarok kedvenc nyári csemegéjénél: komoly akciókat villantottak a boltok Jövő vasárnap lesz Magyarországon a gyereknap, és az áruházak is alaposan felkészültek ajánlatokkal az új akciós kiadványaikban.

A beltéri termékek közül az egyik idei gyereknapi sláger az USB-kábellel tölthető, terepjáró kivitelű távirányítós autó, míg a LEGO-készletek közül az elmúlt hetekben főként a járműveket keresik a vásárlók a szelektív kukásautótól a helikopterig. Építőkészletre idén átlagosan bruttó 8-9 ezer forintot, társasjátékra 5 ezer forintot, szabadtéri játékokra 12 ezer forint körüli összeget költöttek az online piactéren a gyermeknap előtti hetekben a magyar vásárlók.

Játékprogramot inkább lemezen rendelnek

Gyermeknap előtt a videojátékok és kiegészítőik eladása is emelkedik: bár a digitális termékkulcsok birtokában online letölthető játékprogramok egyre népszerűbbek, a cég beszámolója szerint továbbra is az optikai lemezen megvásárolható csomagok dominálnak, ezek teszik ki az eladások 90 százalékát. A tavaszi és gyereknapi szezont egyértelműen az akciós FIFA 23 játékok uralják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lemezes játékok előnye egyébként, hogy a digitális licencekkel ellentétben használtcikkes piactereken továbbértékesíthetők, ugyanakkor vásárlásukkor érdemes tájékozódni arról, hogy a megajándékozni kívánt gyermek konzolja egyáltalán tud-e fogadni lemezt - hiszen a Playstation 5-ből és az Xbox Series gépekből is kapható optikai meghajtó nélküli változat. Az idei gyermeknapi szezonban a Sony és a Microsoft konzoljai és az ezekkel használható játékok, kiegészítők valamivel népszerűbbek a Nintendo Switch játékgépeknél.

Idén tavaszra a Playstation 5 konzolok készlethiány nélkül, stabilan rendelhetővé váltak, de a konzolok átlagos eladási árát a korábbi generációs (PS4), illetve az olcsóbb modellek (Xbox Series S) alacsonyabb ára módosítja, ami így bruttó 200 ezer forint körül alakul az eMAG.hu-n.Játékra 12-13 ezer forint körüli összeget költenek az ügyfelek, tehát elsősorban a leakciózott játékprogramokat preferálják.