Brutális árverseny a magyarok kedvenc nyári csemegéjénél: komoly akciókat villantottak a boltok

Jövő vasárnap lesz Magyarországon a gyereknap, és az áruházak is alaposan felkészültek ajánlatokkal az új akciós kiadványaikban. Végig is nyálaztuk mindet, hogy kiderüljön: mi lehet megúszós vagy nagy ajándék a gyerekeknek ebben az évben, illetve mivel dobhatjuk fel a kerti bulit, ha a gyerekeink barátokat is áthívnak erre a vidám vasárnapi napra?

Május utolsó vasárnapján tartják Magyarországon a gyereknapot, amit még évtizedekkel ezelőtt azért hívott életre az Egyesült Nemzetek Szervezete, hogy elősegítse a gyermekek közötti párbeszédet, a felnőttek figyelmét felhívja a következő generáció nevelésének fontosságára és arra, hogy mindig békés környezetben élhessenek. A gyermeknapot először Törökországban tartották meg még jó száz éve, és bár az ENSZ is felvette az ünnepek sorába, valamiért jobban elterjedt a háború után a kommunista országokban.

Magyarországon is régen szép szokás ez, és remélhetjük, hogy az időjárás is kegyes lesz, és egy jó nagy sétával, játszóterezéssel vagy kirándulással lehet majd a jövő vasárnap ünnepelni. Ha mégis otthon maradnánk a gyerekekkel, akkor az áruházak gondoskodnak arról, hogy a benti mulatozás se teljen eseménytelenül. Lássuk, hogy a nagy hazai áruházak milyen akciókkal készülnek a gyereknapra!

Megúszós vagy nagy ajándék?

Persze arról azért nincs szó, hogy a gyerekeket épp ugyanúgy kényeztetnénk ekkor is, mint mondjuk karácsonykor vagy a születésnapjukon, ismereteink szerint sok szülő csak kedves apróságokkal, vagy édességgel lepi meg gyermekeit. Nekik az utóbbira jó választás lehet most az Aldi ajánlata, ahol a gyerekek körében igen népszerű Kinder Pungui négy darabos kiszerelése most 21 százalék kedvezménnyel, 499 forintért vehető meg. Egy fokkal talán még egészségesebb meglepetés is lehet a Kinder Tejszelet, amiből négy darab most 549 forint, ami 23 százalékos leárazást kapott az előző árhoz képest.

Ha kertünk is van, és a gyerekek már régen rágják a fülünket egy kerti medencéért, akkor „megúszós”, de mégis gáláns ajándék lehet az egész családnak a felfújható kerti medence (19 990 forint), igazán nagyvonalú szülők pedig egy füst alatt egy rég halogatott beruhását is megejthetnek: a kerti medenceszett most 129 990 forintért vihető az Aldiból. Ez természetesen jóval nagyobb is a felfújható kiszerelésnél, és biztosan értékálló beruházás – meg persze képzeljük magunk elé a gyerekek arcát, mikor meglátják a gyereknapi meglepetést készen felállítva, vasárnap. Reméljük, addigra az időjárás is engedélyezi a medencézést!

Fagyi vagy jégkrém?

Az Auchan nem aprózta el, ők még külön gyermeknapi akciós újsággal is készültek. Ebben előkelő helyen szerepel a fagylaltkészítő gép (8 990 forint), amivel ha még gyereknapi „bulit” is szervezünk, akkor csemeténk biztosan hamar népszerű lesz azzal, hogy saját fagyival kínálhatja a barátait. Ha pedig inkább maradnánk a jól bevált „előregyártott” jégkrémeknél, akkor az Algida Smile Twist tuti választás, ráadásul brutálisan jó ára van: 38%-os árcsökkenés után most 699 forintért megkaphatunk egy hatos csomagot.

De jóárasította az Auchan a Vienetta jégkrémet is (1 199 forint), illetve az Algida Smile családi jégkrém is csak 13 49 forintba kerül egy 20 százalékos leárazás után. De az áruház gondolt a nagyobb csemetékre is, főleg olyanokra, akik sokat ülnek a számítógép előtt: a mikrofonszett 15 990 forint, a gamereknek kifejlesztett vezetékes egér pedig 14 990 forintért vihető. Gánláns ajándék, és a gyerek is biztosan értékelni fogja.

Két- vagy négy kerék?

Ha medencét nem is akarunk venni, de kertünk van, amit gyermekünk örömére formálnánk leginkább, akkor a Lidl gyereknapi ajánlataiban is biztosan találunk kedvünkre valót. Van itt kerti homokozó szett (22 222 forint), a hozzá tartozó játékkészlettel (3 799 forint), illetve vehetünk még gyermekhintát (7 999 forint) és pop-up játszósátort alagúttal (7 999 forint) is. Amivel pedig sosem nyúlhatunk mellé, az a szappanbuborékfújó-szett, ami most csak 1000 forintba kerül, garantáltan órákra leköti a gyerekeket.

Mozgékonyabb csemetéknek vásárolhatunk nagy kerekű, illetve alumíniumból készült rollert is (22 222, illetve 14 444 forint az áruk), kisebbeknek pedig van a kínálatban duplakerekű futóbicikli (12 999) is. Ismét csak reménykedni tudunk a jó időben, esőben ugyanis kinek lenne kedve rollerezni vagy biciklizni, egyáltalán a kertben ülni?

Szörnyek vagy Star Wars?

Amennyiben az időjárás még a jövő héten sem akarná az igazi tavasz végi arcát mutatni, talán nem ördögtől való felkészülni a benti játékokkal is gyereknapra. A Penny pedig mintha csak erre rendezkedett volna be: a gyerekeknek szóló kínálatban találhatunk távirányítós autót (3 499 forint), Star Wars-járművet figurával (2 999 forint), és a művészlelkűbb apróságoknak még festékfújó is van 32 darab(!) különböző színnel (7 999 forint).

A rajzolós-festős hajlamú gyerekeknek kedveskedik gyereknapi ajánlataival a Spar is: az áruházban lehet kapni Magic Trace rajzszettet (5 599 forint), de gyöngyfűző alapkészlet is van, amit online rendelés esetén kaphatunk meg A Spar azzal a meglepetéssel is kedveskedik, hogy online rendelés esetén most 25% kedvezményt ad minden társasjáték árából, így az egész családnak remek szórakoznivalót szerezhetünk be most sokkal alacsonyabb áron.

A hős kisállatok is olcsóbbak!

A gyerekek körében egy járvány gyorsaságával végigsöprő rajzfilmsorozat, a Mancs Őrjárat szereplőivel most a Tescoban találkozhatunk. Az áruház az akciós újságban ugyan nem részletezte, pontosan mely termékeket találjuk meg, de azt leszögezik, hogy számos kisgyermekjátékra, melyek a szereplőket vonultatják fel, akár 40% leárazás is szembejöhet a hipermarketekben.

Bár nem kimondottan a gyereknap miatt, de a Tesco is belehúzott a fagyiárak csökkentésébe: a Carte d’or Triple Luxe most 2 419 forint (ha rendelkezünk Clubcarddal), a Manhattan családi kiszerelésű jégkrémje (szintén clubcarddal) 1 999 forint, míg a Tesco saját jégkrémje még ennél is olcsóbb, 1 079 forintért hazavihető.

A gyereknapi bulit tehát sokféle jégkrémmel is feldobhatjuk, és az se nagy baj, ha nem lenne „fagyizós idő” jövő vasárnap: van az ajánlatok között bőven olyan is, ami beltérre is remekül megvásárolható.