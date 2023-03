Leleplezte mestertervét a Kifli: erre készülnek az árstop után, kegyetlen, amivel szembe kell nézni

„Minden budapesti háztartásban szeretnénk szállítani” – mondta el fő célkitűzését az idei évre vonatkozóan Gabriel Makki a kifli.hu ügyvezető igazgatója a vállalat március 8-án tartott sajtótájékoztatóján. Az eseményen beszámoltak arról is, hogy a Kifli 2023 januárjában 3,6 milliárdos forintos kiskereskedelmi forgalmat realizált, a piaci részesedésük így 0,55-0,6 százalék között volt. Ez 2022 januárjában még csak 0,4 százalék volt.

Friss kilátásaikról tartott sajtóeseményt a kifli.hu március 8-én, amin a Pénzcentrum is részt vett. Az eseményen a cég beszámolt arról, hogy az idei évben a fő célkitűzésük, hogy az elérésüket növeljék a fővárosban, minden háztartáshoz tudnának szállítani, és nem látják ennek semmilyen gátját. Beszámoltak arról is, hogy a KSH januári adatai szerint éves szinten a kiskereskedelmi forgalom csökkent, egészen pontosan 4,8 százalékkal, ezzel szemben a vállalat forgalma növekedett.

A számok szerint a piaci részesedésük 0,4 százalékról 0,55-0,6 százalékra növekedett 2023 januárban, 2022 januárjához képest. A cég ügyvezető igazgatója, Gabriel Makki elmondta azt is, hogy a szortimentjük teljesen megváltozott ahhoz képest, mint ami például fél évvel ezelőtt megtalálható volt a cégnél. A bővítés pedig egyértelműen azt a célt szolgálta, hogy egy sokkal nagyobb vásárlói közönséget érjenek el.

Ahogy az ügyvezető fogalmazott, az elmúlt időkben kialakult róluk egy kép, hogy mennyire drága szolgáltatást nyújtanak, és hogy a termékek is drágák. Ezen szerettek volna változtatni azzal, hogy sokkal több sajátmárkás terméket emelnek be, úgy hogy a minőségből nem engednek. Gabriel Makki beszélt a terjeszkedési terveikről is. Azt mondta ennek két fő tényezője van, az egyik, hogy kitudják-e szállítani frissen az élelmiszert, a másik, hogy ezt mennyire tudják gazdaságilag fenntarthatóan megcsinálni. Azaz úgy, hogy ne legyen a vásárlóknak addicionális költségük abból, hogy megkapják, amit rendelnek.

Sajátmárkával az infláció ellen

A sajátmárkás termékek korszakát éljük most, az egész piacon megfigyelhető az ilyen termékek növekvő népszerűsége, ami érthető, hiszen a legtöbb esetben nem egy ismert márkanevet kell megfizetni, hanem magát a terméket, ami ár-érték arányban sokak számára megfelelő alternatív

- fejtette ki Szalma Rita, a kifli.hu kereskedelmi igazgatója. A szakember beszámolt arról is, hogy a nettó bevételüknek mára 6-7 százalékát teszik ki a sajátmárkás termékek. Ezekből kiemelte azt is, hogy leginkább a tejtermékeket és a felvágottakat keresik az emberek.

A sajtóeseményen elhangzott az is, hogy az átlagos vásárlói kosár értéke stabilan 25 ezer forint körül mozog. Ez az átlagos kosárérték 2022 szeptembere előtti időszakban 20 ezer forint körül volt, ami a megnövekedett infláció hatására egyre kevesebb terméket tartalmazott. Ehhez képest Szalma Rita szerint, a vásárlók jól reagáltak az október közepén végrehajtott korrekcióra, mind a kosárméret, mind a kosárérték újra egészséges szintre nőtt fel 2022 novemberétől. „Az utóbbi hetekben már azt is elmondhatjuk, hogy a vásárlók nemcsak többet költenek a Kiflin, mint az előző év azonos időszakában, hanem több termék is kerül a kosarukba” – emelte ki.

Mi lesz az árstop után?

Újságírói kérdésre Szalma Rita elmondta, több szcenárióval is készülnek az árstop kivezetése kapcsán. A kereskedelmi igazgató kifejtette, a beszerzési árak ma már az egyes árstopos termékek esetében annyira magasak (akár a duplája), hogy ezt a kivezetéskor nem valószínű, hogy a piac le tudja majd követni. Ezért a szakember arra számít, hogy konszolidált áremelkedés fog eljönni a szóbanforgó termékek esetében. Szalma Rita kifejtette azt is, szerinte az akciózás új virágkora fog eljönni a magyar boltokba, mivel a kiskereskedők igyekeznek majd átterelni a vásárlókat a most árstopos termékekről más irányba.

