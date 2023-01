Megrohamozták a boltokat ezekért a termékekért a magyarok: úgy veszik, mintha nem lenne holnap

A január minden évben az újévi fogadalmakról, a változásról szól – a legtöbbünk kitűz valamilyen új célt, és ezek jellemzően az egészségesebb életmódhoz kapcsolódnak. De tényleg új lendületet kapunk januárban? Megvizsgálták, milyen trendek látszanak a magyarok vásárlási szokásaiban, ha sport- és táplálékkiegészítőkről, illetve egészséges életmódhoz kapcsolódó termékekről van szó, és hogy valóban januárban kapnak-e észbe a magyarok az újévi fogadalmak kapcsán.

A legnépszerűbb sportoláshoz kötődő elektronikai eszközök az okoskarkötők, okosórák, a kerékpározáshoz kapcsolódó okos komputerek és okoslámpák, valamint az olyan otthoni kardióeszközök, mint a szobabiciklik, futópadok és elliptikus trénerek az Euronics tapasztalatai alapján. Egyre keresettebbek a műszaki áruházláncnál a különféle fitneszkiegészítők, például jógaeszközök és súlyzók is.

Érdekesség, hogy a vásárlók már a sportoláshoz is sok esetben okosórát választanak, hiszen számos ilyen eszköz rendelkezik az egészséges életmódhoz köthető funkciókkal is amellett, hogy a hétköznapok során is hasznos kiegészítőnek számítanak. A 2022 év elején bevezetett szabadidő és sport kategória azonban összességében is egyre népszerűbb az Euronics vásárlók körében: az egy hónap alatt eladott termékek száma decemberre közel 270%-kal nőtt a termékkategória bevezetésének első időszakához, 2022 januárjához képest.

A táplálékkiegészítők is népszerűek

2022 óta különféle táplálékkiegészítők is kaphatók az Euronicsnál, elsősorban a webáruházban, és bár azt gondolnánk, nem egy műszaki áruházláncnál keresik a vevők ezeket a termékeket, a tapasztalatok alapján ezekből is jelentős mennyiség fogy. A sport- és táplálékkiegészítő kategória forgalmának nagyjából 40%-át a különféle energiaszeletek teszik ki, de sokan keresik a fehérjeporokat és a hozzájuk tartozó shakereket is. A vitaminok fogyása láthatóan megugrik a hideg idő beköszöntével, azaz már ősszel beindul a vitaminszezon, és ez egészen a tél végéig ki is tart.

Nem a január a legerősebb

Az Euronics adatai alapján úgy tűnik, nem januárban fogy a legtöbb életmódváltáshoz kötődő termék. Az év végi akciókat kihasználva a magyarok már a novemberi Black Friday időszak alatt és decemberben megvásároltak számos szükséges eszközt, az áruházlánc e hónapokban kiugró keresletet tapasztalt például a kardiógépek, azok között is elsősorban a szobabiciklik és futópadok iránt. A Black Fridaynek köszönhetően 2022. novemberben például hatszor annyi futópadot értékesített az Euronics, mint októberben. A vásárlók tehát már idejekorán felkészültek a januári életmódváltásra, átlagosan decemberben 135 000 Forintot költve ezekre az eszközökre.

Ettől függetlenül természetesen vannak, akik csak az ünnepi időszak után kaptak észbe újévi fogadalmaikat illetően. Azok, akik az életmódváltáshoz idén januárban kardiogépet kerestek, az eladási adatok alapján az elliptikus trénerek mellett tették le a voksukat: a műszaki áruházlánc már most háromszor annyi ilyen gépet adott el, mint tavaly decemberben. Az Euronics emellett a szobabiciklik, a különféle fitneszlabdák, gumiszalagok, súlyzók és kettlebellek, illetve az étrendkiegészítők termékcsoportjaiban növekvő keresletre számít január végéig.

Egészségesebb konyha

Az életmódváltáshoz azonban nem csak a különféle sporteszközök és táplálékkiegészítők kapcsolhatók szorosan. A karácsonyi időszak egyik legnépszerűbb terméke volt például a forrólevegős sütő, azaz az Air Fryer, ami szintén hozzájárul a tudatosabb életmódhoz, hiszen kevesebb zsiradék felhasználásával készíthetők el benne az ételek. Azok, akik szeretnék egészségesebbé tenni az otthoni ételkészítést, gyakran keresik a smoothie-készítőket, a gyümölcscentrifugákat és -aszalókat, az ételpárolókat és a vízszűrő kancsókat is. A heti menü előkészítéséhez hasznos kiegészítő a vákuumfóliázó, az igazán elkötelezett kalóriaszámlálóknak pedig egy megbízható konyhamérleg lehet jó választás. A jól kiválasztott, minőségi eszközök segítségével az életmódváltás hosszú távon is kényelmesebb és könnyebben betartható lehet. Türelemmel és néhány apró változtatással a mindennapokban látványos és érezhető eredményeket tapasztalhatnak azok, akik az idei évet fittebben és energikusabban szeretnének tölteni.