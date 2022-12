Szegényes karácsony lehet a 2022-es: rengeteg magyar kevesebbet költ majd szeretteire

Az EY Future Consumer Index a változó fogyasztói hangulatot és viselkedést követi nyomon, azonosítva a kialakulóban lévő új fogyasztói szegmenseket éx trendeket. Idén visszafogott ünnepi szezonra kell készülniük a kereskedőknek.

Idén kevesebbet költhetnek az ünnepek alatt a vásárlók világszerte – derül ki az EY 21.000 fő körében végzett nemzetközi felméréséből. A költségek és a pazarlás visszafogása érdekében nem csak az ajándékok számán, de az ételek mennyiségén is spórolni fognak.

A világon szinte mindenki aggódik a gazdaság (92%) és a saját pénzügyi (87%) helyzete miatt, ami kihat a karácsonyi vásárlási terveikre is. Tízből kilenc (89%) válaszadó idén ugyanannyit vagy kevesebbet költene a családjára az ünnepek alatt, nagy részük (41%) pedig szerényebben ajándékozza meg a barátait is. A vevők harmada (37%) kisebb fogásokat készít majd, hogy elkerülje a pazarlást, 44 százalékuk pedig visszafogottabb kivilágítással és dekorációval díszíti fel otthonát.

Az impulzus vásárlások korának – legalábbis ideiglenesen – biztosan vége. A kereskedőknek jól átgondolt ajánlatokkal, tudatosan kialakított kedvezményekkel kell készülniük az ünnepekre, hogy fenn tudják tartani versenyképességüket

– hangsúlyozta László Roland az EY üzleti tanácsadással foglalkozó területének vezetője. A szakember hozzátette, hogy jelentős előnyben vannak most azok a vállalatok, amelyek már üzemeltetnek olyan ügyfélkapcsolat-kezelési rendszereket, amelyek segítségével személyre szabott ajánlatokat küldhetnek a vevőik számára. Az EY kutatásából az is kiderül, hogy az online vásárlás térhódítása ellenére a vevők bizalmatlansága és a fizikai vásárlás iránti igény továbbra is meghatározó. A termékek megfizethetősége miatt aggódó válaszadók harmada (36%) inkább üzletekben vásárol majd az ünnepi időszakban. Személyes adataikat is egyre jobban óvják a megkérdezettek, 48 százalékuk már akkor sem hajlandó megosztani magáról információt, ha cserébe olcsóbb ajánlatokat kap.

A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2022

Alig heverte ki a világ a pandémiát, februárban máris kitört az orosz-ukrán háború a szomszédunkban, emelkednek a vállalkozások és a háztartások energiaköltségei, nem mellesleg évtizedes rekordokat döntöget az infláció Magyarországon, egyes élelmiszerek pedig Európán belül nálunk emelkednek a legyorsabban. Egy ilyen mozgalmas, kiszámíthatatlan év végén kíváncsiak vagyunk hogy érzik magukat a magyarok, mi befolyásolja leginkább azt, hogy boldogok-e. Most elsősorban egy általános elégedettségi szintet értünk a fogalom alatt, kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony. A tavalyi év után idén is felmérjük, boldog nép-e a magyar. Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, töltsd ki!