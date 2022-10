Egyre több magyar játszaná ki ezzel a rezsiemelést: tényleg megéri így fűteni 2022 telén?

Jelentősen megugrott a különböző elektromos fűtőberendezések - hősugárzók, radiátorok, konvektorok - eladása az eMAG-nál idén ősszel, míg a hagyományos radiátorokat tavaly ilyenkorhoz képest kevesebben keresik. Minden bizonnyal sokan a télen várható fűtési költségek csökkentése céljából szereznek be valamilyen elektromos eszközt.

Jól látszik, hogy sokan tudatosan készülnek az előttünk álló rendhagyó télre, és proaktív módon alternatívákat keresnek a fűtési költségek csökkentésére: idén ősszel korántsem a megszokott módon alakul a fűtőberendezések forgalma az eMAG-nál.

Hagyományosan minden év szeptemberétől, az első hűvös esték eljövetelével párhuzamosan jelentősen emelkedik a fűtőberendezések iránti kereslet. Idei sajátosság, hogy szeptemberben és október első három hetében kevesebben rendeltek az eMAG-tól hagyományos radiátorokat mint tavaly ilyenkor, az elektromos fűtőeszközök eladásai ezzel szemben azonban megsokszorozódtak. Ez arra enged következtetni, hogy sokan elektromos működtetésű eszközökkel próbálják kiegészíteni, vagy részben kiváltani például a gázfűtésüket, hogy könnyebben maradhassanak a rezsicsökkentett, kedvezőbb fogyasztási határokon belül. Ezt támasztja alá az is, hogy a dizájnban erős, ám drágább elektromos kandallókat kevesebben keresik és elsősorban a funkcionalitásban erős modelleket vásárolják.

Idén az elektromos radiátorok már júliusban, augusztusban is többszáz százalékos eladás-növekedést generáltak az előző év azonos időszakához képest, de szeptemberben még így is több mint a másfélszeresükre emelkedtek az eladások. Az elektromos hősugárzókat tavaly és idén is szeptemberben kezdték el keresni az eMAG-ügyfelek, ám míg 2021-ben az előző hónaphoz képest mintegy háromszorosára emelkedtek az eladásaik, addig idén az első őszi hónapban csaknem tízszer annyi fogyott belőlük, mint a nyár utolsó hónapjában. Különösen népszerűek idén ősszel a fali hősugárzók: ezek előnye, hogy egyszerűen rögzíthetők a falra, elektromos bekötést sem igényelnek, konnektorról működtethetők, és hamar be lehet vele fűteni a szobát.

Idén szeptemberben minden második elektromos fűtőeszközt vásárló ügyfél (~52%) a hősugárzót preferálta, az ügyfelek kb. 36 százaléka vett elektromos radiátort/konvektort, és 12 százalék választott klímaberendezést (hiszen számos mai modern típus fűtésre is alkalmas). Október első három hetében viszont az elektromos radiátorok és konvektorok lettek a legnépszerűbbek (több mint 47%), a hősugárzók részaránya kissé csökkent (40 százalék körülire), a klímáké pedig 13 százalék fölé emelkedett.

Nem mindegy, hova milyen fűtést veszünk

Mivel ezek a legismertebbek, a klasszikus elektromos olajradiátorokat és a ventilátoros hősugárzókat keresik a legtöbben - az előbbi típus csendes működése nyomán szobai (akár hálószobai) használatra is alkalmas. A villamos olajradiátor előnye, hogy a benne lévő olaj a fűtés kikapcsolása után is tartja a meleget, és saját termosztátja is lekapcsolja ideiglenesen a fűtést, amikor elérte a kívánt hőfokot. Az elektromos konvektorok ezzel szemben csak addig fűtenek, ameddig be vannak kapcsolva, ugyanakkor ezekből is kapható termosztáttal szerelt, a kívánt hőmérséklet elérésekor lekapcsoló, és szükség esetén újra bekapcsoló típus, de már wifin keresztül programozható, távvezérelhető típusok is elérhetők a piacon.

Mivel a radiátor és a konvektor egyaránt a körülötte lévő levegőt melegíti fel, időbe telhet, mire a teljes helyiséget átmelegíti (ez például fürdőszobai használat esetén kevésbé praktikus), ezért a szoba méretéhez igazodó teljesítményűt érdemes választani belőle.

A ventilátoros hősugárzókon állítani lehet a ventilátor sebességet, vagyis azt, hogy a fűtőszál melegét mennyire intenzíven akarjuk körbefúvatni a szobában. Ennek megfelelően ezeket inkább konyhában, garázsban, (illetve az erre felkészített típusokat) fürdőben érdemes használni, ahol csak időszakosan kell meleget biztosítani, és nem probléma, ha ez némi zajjal jár.

Egy kicsivel drágább, de remekül használható alternatív fűtési megoldás lehet a kerámiabetét fűtőelemekkel szerelt hősugárzó panel, amely energiatakarékosabb az olajradiátornál, és a víz- vagy cseppálló modellek fürdőszobában is használhatók. Léteznek ventilátoros és ventilátor nélküli változatai is - az előbbi bekapcsolásával a helyiség felfűtését lehet gyorsítani. A fürdőszoba felmelegítéséhez érdemes tájékozódni a kvarccsöves, halogén és infravörös hősugárzók alkalmazási lehetőségeiről is, mert ezekből is léteznek ilyen jellegű használatra felkészített, remek hőérzetet biztosító modellek.

Te mit lépsz a rezsiemelés ellen?

