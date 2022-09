Így kijátszható a brutális rezsiemelés: 25 ezer forintot is spórolhatsz egyetlen hűtőn

Ha valakinek egy két méter magas, 20 éves kombinált hűtőszekrénye van otthon, és egy új, sokkal energiatakarékosabb hűtőre cseréli, az 25 000 forintot is foghat az áramszámláján egy évben. De nem csak az ősrégi modelleken lehet nagyot spórolni, már egy F és B besorolású hűtőszekrény között is 150 kWh fogyasztás-különbség lehet, ami már igencsak jelentős eltérésnek számít. A Pénzcentrum ezúttal a legnagyobb elektronikai kiskereskedőkkel annak járt utána, hogy a különböző energia-besorolású készülékek mennyire zabálják az energiát odahaza. De megmutatjuk azt is, mennyire keresték a magyar vásárlók az energiatakarékosabb gépet akkor, amikor kiderült, emelkedni fog a rezsi.

Mind a gáz, mind pedig az elektromos áram nemzetközi ára az egekben van. Az áremelkedés mértéke sok esetben ráadásul exponenciális. A magyar lakosságot eddig megkímélő rezsicsökkentés pedig részlegesen eltörlésre került, és bár az augusztusi számlákat már kézhez kapták a családok, az igazán durva horrorszámlák még csak ez után, a hidegebb őszi és téli hónapokban fognak érkezni.

Éppen ezért soha nem volt még ennyire kritikus, hogy a lakosság ahol csak tud, spóroljon a gázzal, illetve az elektromos árammal. Utóbbi kapcsán a Pénzcentrum most annak járt utána, mennyit fogyasztanak valójában háztartási gépeink, illetve hogy a különböző energiafogyasztási címkék mit mutatnak valójában. A legnagyobb hazai elektronikai üzletláncok segítségével pedig kiderítettük azt is, mennyivel többet kell ráfizetnie a rezsire annak a családnak, ahol még mindig ősrégi készülékek zakatolnak.

Megrohanták a magyarok az elektronikai boltokat

A rezsiváltozásra vonatkozó bejelentés hatására egyértelműen megugrott az előnyösebb besorolású nagygépek, és kiemelten a hűtőszekrények, valamint fagyasztó készülékek forgalma, ennek oka, hogy sokan a 10+ éves készülékeiket kezdték el lecserélni alacsonyabb fogyasztásúakra

- árulta el lapunknak a Media Markt. Az eMAG is hasonló rohamról tájékoztatta lapunkat, náluk az idei nyári forgalmi adatok alapján a legtöbben új hűtőszekrényt, fagyasztót és mosógépet vásároltak. A fagyasztók eladása csaknem 40 százalékkal emelkedett a rezsicsökkentéssel kapcsolatos bejelentés hetében, és azóta is folyamatosan nőnek a heti eladási számok - augusztus első hetében 60 százalékkal több fagyasztót vettek ügyfeleik, mint egy hónappal korábban.

És, hogy miért éppen a hűtők és fagyasztók? A Media Markt szakértői szerint ez teljesen indokolt, hiszen a háztartásokban jellemzően a hűtő és fagyasztó készülékek számítanak a legnagyobb fogyasztású készülékeknek, főként, ha valaki ténylegesen 10-20 éves modellel rendelkezik.

Ez meglepő lehet sokaknak, azonban míg egy televízió átlagosan napi pár órát üzemel csak, egy hűtőszekrénynek folyamatosan tartania kell a megfelelő belső hőmérsékletet a nap 24 órájába

- nyomatékosították a szakértők, ezért ha valaki ténylegesen pénzt akar fogni, annak ezeknél a készülékeknél kell elkezdeni takarékoskodni. És ahogy az adatokból látszik, más készülékeknél ez nem is igazán valósul meg. A kereskedő szerint például televíziók esetében továbbra is a készülék mérete, ami a legfontosabb a vásárlóknak a kiválasztási folyamatban, de ezt követően már a kihelyezett energiacímkéket vizsgálják és a döntést ez alapján hozzák meg.

Fontos kiemelni itt, hogy nem az energiaosztályt nézik, hanem az átlagfogyasztást, ez alapján kalkulálnak, akár előre is. Amennyiben magasabb energiafogyasztást látnak egy televíziónál, már az extra funkciók is háttérbe kerülne

- tették hozzá. De mik is azok az energiaosztályok, egyáltalán mire jók, és miért kavartak meg mindig néhány évvel ezelőtt azzal, hogy az A plusszok B-k, C-k meg D-k lettek, mennyit fogyasztanak akkor ezek a berendezések?

Energiaosztályok forgatagában

Az EU 2021 márciusa óta vezette be az új szabályozását, aminek hatására az új besorolás A-tól G-ig terjed, a korábbi A + -tól D-ig terjedő minősítések helyett. Utóbbi +++ rendszerre egy idő után követhetetlen volt, illetve az A-n túl már nem nagyon lehetett menni. Ezért például, amikor az új besorolási rendszer életbe lépett nem is kapott egyetlen gyártó, egyetlen készüléke sem A minősítést, lévén hogy éppen arra szerették volna ösztönözni a gyártókat, hogy még tovább fejlesszék fenntarthatósági szempontból készüléket.

Így történt meg, hogy egyik napról a másikra az A+-os terméke B vagy C besorolást kapott, ettől persze nem fogyasztott többet, de az embereknek át kellett állniuk. Át is álltak, és most már egyre többen keresik az új skála szerinti, legbarátságosabb fogyasztással bíró termékeket. De vajon tényleg elegen teszik le a voksot a kisebb fogyasztású termékek mellett? A válasz az, hogy nem egészen.

Az eMAG adati szerint a fagyasztók esetében a tíz legnépszerűbb modell mindegyike E és F (tehát G, azaz a legrosszabb nincs, de B-s de még csak C-s sem). A top 10 mosógép között csupa B, C, D, E energiaosztályú van, csupán egy G-s. Viszont a szárítógépek között találhatók nagyobb arányban kedvezőtlenebb energiabesorolású termékek, a top 10-ből három volt ilyen besorolású július-augusztusban.

A Media Marktnál némileg más volt a helyzet, háztartási nagygép-kategóriában például a bejelentést követően egyértelműen az A-C energiabesorolású gépeket vitték, kiemelten a hűtők, fagyasztók és mosógépek közül. Ez egyébként akkora méreteket öltött, hogy a bolt

egyes áruházaiban szinte teljesen kiürült egy-egy gyártó adott energiabesorolású terméktípusa.

A tévék esetében azonban itt is más volt a helyzet, teljesen változó volt, hogy mely energiabesorolású terméket vitték. Hiszen ahogy korábban is írtuk, itt inkább a termék átlagfogyasztását veszik figyelembe a vásárlók. Ezzel együtt az üzlet azt látta, hogy a 32 colos készülékek, illetve az OLED tévék iránt megnövekedett a kereslet ez időszak alatt.

Megugró kereslet ide, elfogyó kínálat oda, a legnagyobb kérdés mégis az, mennyit lehet spórolni egy új készülékkel, szemben egy ősrégivel. A választ persze a legtöbb esetben nem is olyan egyszerű megadni, de azért érdemes utánaszámolgatni.

Mennyit lehet spórolni 1-1 készülékkel?

Ismerve a jelenlegi otthoni készülékük fogyasztását, és áttekintve a vásárolni kívánt nagygép átlagfogyasztását energiabesorolás szerint, a vásárlók kiszámíthatják a várható havi fogyasztást és az ennek megfelelő költést, az új rezsiárakon. Emellett a fogyasztás folyamatos ellenőrzésére alkalmas lehet az elektromos fogyasztásmérő – ezeket a bejelentés hatására szintén rohamszerűen vitték a vásárlóink

- tájékoztatta lapunkat a Media Markt, akik egy példakalkulációt is végeztek egy hűtőszekrénnyel: gyártói modelltől függően, egy 20 éves, 2 méter magas kombinált hűtőszekrény esetében akár az egyharmada is lehet egy új készülék fogyasztása,

ami éves szinten több mint 25 000 forint spórolást is jelenthet készülékenként egy háztartásban.

De ha például az aktuális kínálatot nézzük, akkor egy átlagos F besorolású, alulfagyasztós kombinált hűtőszekrénynél jellemzően 280 kWh a fogyasztás, míg egy nagyon korszerű, B besorolású, hasonló paraméterekkel rendelkező készülék esetében kevesebb mint 130 kWh. Ez pedig már szintén jelentős eltérésnek számít. Érdekesség, de az üzletláncnál a TV készülékekkel kapcsolatban olyan vevői visszajelzések érkeztek, miszerint

sokan elkezdték lecserélni a nyaralókban lévő, vagy nagyszülőknek odaadott régi TV készülékeket, korszerűbbekre, ezáltal energiatakarékosabbakra.

Igaz az, hogy a minél energiatakarékosabb termék drágább?

Az eMAG szakértői szerint alapvetően igaz ez a feltevés, hiszen a leginkább energiatakarékosabb termékekbe építik be a legfejlettebb, így a legkisebb fogyasztást biztosítani képes technológiákat. Ugyanakkor a legtöbb termékkategória esetében elég jó középutakat lehet találni, amelyek az adott árért cserébe már kellő takarékosságot biztosítanak, hiszen a 2022 előtti uniós energiacímkék alapján A+++, A++ és A+ besorolású termékek nagyjából a mostani B-D osztályúak közé sorolhatók, tehát egy mai D-E osztályú modell sem számít rossz fogyasztásúnak – vélekedtek.

A Media Markt gárdája úgy fogalmazott válaszában, tételesen nem lehet kijelenteni, hogy minden esetben drágább az energiatakarékosabb, hiszen szerintük ez gyártótól, modell típusától és annak bevezetési időpontjától is nagyban függ. Ezzel kapcsolatban érdemes azt is tudni, hogy a 2021-ben bevezetett új energiabesorolások célja az volt, hogy olyan innovációk felé tereljék a gyártókat, hogy a legújabb készülékekben kiemeltebben gondoljanak az energiahatékonyságra a fejlesztések során, így nyilvánvalóan a legújabb korszerű modelleket a legelőnyösebb energiabesorolásoknak megfelelően gyártják – piacra lépés pillanatában ezek várhatóan drágábbak is lesznek, mint az adott gyártó alacsonyabb besorolású, vagy azonos besorolású, de korábbi modelljei.

Akárhogyan is, az biztos, hogy a termékek átlagfogyasztását az energiabesorolások jól mutatják, ennek megfelelően az „A” a legoptimálisabb, azaz legenergiatakarékosabb opció minden termék esetében, míg a „G” a kevésbé. De lássuk, hogyan alakulnak a Media Marktnál a besorolás szerinti vásárlások összességében: