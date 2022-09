Ezt nem láttuk jönni! Extra díjat számol fel a McDonalds, jobb ha résen vagy, ezért is fizetni kell

Nyolcvan forintot kell innentől fizetni a McDonaldsnál, ha nem az étteremben ennénk meg a megrendelt ételt.

Úgy tűnik, begyűrűzött az infláció a legnépszerűbb gyorséttermekbe is: a McDonaldsnál mostantól nyolcvan forintos elviteli díjat kell fizetni akkor is, ha az ételt ugyan személyesn, a gyorsétteremben vesszük meg, ám nem helyben fogyasztjuk - szúrta ki a hvg.hu.

Az elviteli díj nem csak akkor érvényes, ha bemegyünk az éttermek valamelyikébe, hanem akkor is, ha az autóval odaállunk a McDrive-okba. Ezt úgy vették észre, hogy a Flórián téri egységben a kioszkon is ki volt írva, nem csak a benti rendelő-táblákon. Az étterem pedig alapos munkát végzett, mert nem csak a kioszkokon, hanem a telefonos alkalmazásban is bevezette ezt a díjat, vagyis itt sem lehet ezt kikerülni.