Soha nem látott sokk a magyar boltokban: ezek a termékek 80%-kal drágábbak, mint egy éve

Az átlagos éves drágulás mértéke Magyarországon 13,7 százalékra emelkedett. Igen ám, de bőven találni olyan termékeket, főleg élelmiszereket, a hazai boltok polcaink, amiknek az ára több mint 50, sőt a legdurvább esetekben 60-80 százalékkal is emelkedett. Ilyen a tejes margarin, a rétesliszt vagy akár a különböző típusú kenyerek ára is.

A KSH legfrissebb statisztikája szerint 2021 júliusa és 2022 júliusa között átlagosan 13,7 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon. Az évtizedek óta nem látott áremelkedés következtében az élelmiszerárak például már ott tartanak, hogy az éves átlagos drágulásuk már majdnem 30 százalék. És ez még bőven csak a jéghegy csúcsa.

Ahogy az már a Pénzcentrumon évek óta megszokott, a statisztikai hivatal adatközlése utána rögvest megnéztük, hogy a hivatalos, majd 180 terméket és szolgáltatást tartalmazó listán, mely termékek ára növekedett a legdurvább mértékben éves és havi viszonylatban. Amit viszont most tapasztaltunk, arra eddig még soha nem volt példa: a legnagyobb éves drágulás viszonylatában a top 10 termékbe már 50 százalék fölötti (!) dráguláson átesett termékek sem tudtak bejutni. A bekerülési határ ugyanis már majdnem 60 százaléknál jár.

Árhorror Magyarországon

Éves összehasonlításban, 2022 júliusában a legdurvábban dráguló termék Magyarországon a 200-250 grammos tejes margarin lett. Ennek az élelmiszernek az átlagos ára nem kevesebb mint 81 (!) százalékkal lett magasabb idénre, mint az volt 2021 júliusában. A csúcsdrágulás második helyezettje azonban csupán egyetlen százalékkal maradt le az éllovas margarintól: a rétesliszt kilója ugyanis 80 százalékkal drágább most átlagosan, mint volt tavaly. Nem nagy meglepetésre a csúcsdrágulás harmadik helyezettje a kenyér, mégpedig a félbarna kenyér, aminek az átlagos fogyasztói ára 72 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban.

A harmadik helyezett félbarna kenyértől csupán 1-1 további százalékpontos drágulással marad el a trappista sajt és a fehér kenyér, előbbi kilója 71, míg utóbbié 70 százalékkal került többe idén júliusban, mint tavaly júliusban. A top10 dráguló termék között 60 százalék feletti drágulással ott van még a falburkoló csempe négyzetmétere (egyetlen nem élelmiszerként), illetve a zsemle is. De a top10-be egyaránt 58-58-58 százalékos átlagos áremelkedéssel ott van még a csirkecomb, a 20 százalékos tejföl és a bontott csirke is.

És ahogy a bevezetőnkben már említettük, a listában találni még 4 további olyan terméket, amiknek az átlagos árnövekedése meghaladta az 50 százalékot, mégsem kerültek a top10-be. Ezek sorrendben: a 4 tojásos spagetti, marhahús rostélyos, a legalább 80 százalék zsírtartalmú vaj, és a háztartási keksz.

Az adatokat látva érdemes azt is megvizsgálni, hogyha a 10 legjobban dráguló termék mindegyikéből vennénk egy egységnyit, akkor a bevásárlásunk 2021 júliusában 7 933 forintba, míg 2022 júliusában már 13 308 forintba került volna. A 10 legjobban dráguló termék átlagos árnövekedése tehát nem kevesebb, mint 68 (!) százalék.

Az eddig bemutatott 14 termék azonban még mindig csak a jéghegy csúcsa. Ezeken felül még további 24 olyan terméket is találtunk, amiknek az átlagos ára 30 és 48 százalék között emelkedett egyetlen év leforgása alatt. Ebből ráadásul 18 élelmiszer. Olyanok, mint a csirkeszárny, a sertészsír, a 1,5 százalékos tej, a 12 százalékos tejföl, a kávé, a tojás, a rizs, de itt találjuk az akácmézet, a zöldpaprikát, a konzerv csemegekukoricát, sőt még a pulykamellfilét is. Jól látszik tehát, hogy hivatalos lista alapján körülbelül az 50 legdurvább áremelkedésen áteső termék Magyarországon élelmiszer.

Ez magyarázhatja azt, hogy az átlagos magyar vásárlók a boltok kasszáinál jóval brutálisabbnak érzékelhetik az áremelkedés mértékét. Hiszen mint látjuk, a mindennapi fogyasztás szerves részeit képző élelmiszerek ára egészen brutálisan kilőtt hazánkban.

Egy hónap alatt is durva változások vannak

Ha nem is akkora mértékben, mint éves szinten, de azért havi szinten is találtunk hajmeresztő áremelkedéseket. A 800-1000 grammos csomagot háztartási keksz átlagára például egyetlen hónap leforgása alatt 33 (!) százalékkal emelkedett. De nagyot nézhet a kasszáknál az is, aki sárgarépát vásárol manapság, a zöldség átlagára ugyanis nem kevesebb mint 32 százalékkal emelkedett 2022 júniusa és júliusa között. Ugyancsak 30 százalék felett emelkedett az állatkertbe belépőjegy 1 gyermek számára.

Mint ahogy azt a grafikonon is látjuk, 10 százalék alatti átlagos havi drágulással nem lehetett beférni a top10-be, ahol még mindig bőven találunk élelmiszereket, úgy mint a kenyér, a hagyma, a spagetti vagy akár a rétesliszt személyében. A top10 havi dráguló terméktől azért nem sokkal maradt le a citrom, a zsemle, a trappista sajt, illetve a konzerv kukorica sem, ezek átlagára ugyanis 8 százalékkal emelkedett egyetlen hónap alatt. Ne feledjük, a havi átlagos országos drágulás csupán 2,3 százalék volt!

De ha már korábban jártunk a kasszáknál, érdemes most is megvizsgálni azt, hogyha megnézzük a 10 legjobban drágult élelmiszert: mennyit fizettünk értük idén júniusban és mennyit júliusban? Ha összeállítjuk képzeletbeli bevásárlókosarunk, ami igazából simán lehetne egy valós bevásárló kosár is, akkor azt találjuk, hogy a 10 termékért (lásd a lenti grafikonon) júniusban még 7 642 forintot kellett átlagosan kifizetni, júliusban ugyanezért a kosárért azonban már 8 659-et.