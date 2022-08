Kemény dolgokat mondott a Tesco-vezér: fenntarthatatlan az árstop Magyarországon

Az árstop sokkal több termékre van hatással, mint szükséges lenne, és szerinte készülni kell a recesszióra.

Kemény állításokat fogalmazott meg Pálinkás Zsolt, a Tesco-Global Zrt. vezeérigazgatója a Portfolionak adott interjújában. A Tesco-vezér elmondta például, hogy bár az árstop csak bizonyos termékekre vonatkozik, a hatásuk sokkal több terméket is érint közvetetten.

Habár az árstop hivatalosan csak néhány termékre vonatkozik, hatása azonban az adott kategóriában minden terméket érint. Vásárlói inflációról ezen áruk esetében nem beszélhetünk, viszont a beszerzési infláció jelentős, és előre tekintve is növekvő beszerzési árakra számítunk. A jogszabályban előírtakat a Tesco maradéktalanul betartja, ugyanakkor a fix árak hosszú távon piactorzító hatásúak, hiszen például nemcsak ársapkás termékek léteznek a húskategórián belül, amelyek árszerkezete és beszerzési folyamata is megborult

- mondta Pálinkás. Hozzáfűzte azt is, hogy a kiskereskedelmi szereplők természetesen kemény versenyben állnak egymással, az árstop inflációcsökkentő hatásával minden lánc egyet tud érteni. Beszélt arról is, hogy a TEscót is érinti a rezsiköltség növekedése, igaz, hogy ez náluk nem új keletű: viszont ennek ellenére sem csökkentik majd a nyitvatartási időt, inkább energetikai fejlesztéseket terveznek.

Az élelmiszer csak egy részét teszi ki az inflációnak, a másik felét az energiaárak adják, amelyek az elmúlt két évben megháromszorozódtak. Utóbbi rajtunk kívül érinti a beszállítókat is, a költségek megjelenését pedig a lehetőség szerint beépítik az árakba, amely generálja a kiskereskedelmi inflációt is. Az energiaköltségeken számottevően faragni nem tudunk, ennek ellenére nem tervezzük a nyitvatartás csökkentését, ehelyett modernizációt, korszerűsítést és fejlesztéseket tűzünk ki.