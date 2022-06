Nagy dobást jelentett be a Wolt: már vidéken is elérhető az új szolgáltatás

Alig hét hónappal ezelőtt jelent meg a piacon az első Wolt Market. A szolgáltatás máris olyan dinamikus növekedésnek indult, hogy most hat budapesti egység után megnyílt a hetedik Wolt Market is egy vidéki városban nyitott meg.

“Pécs volt az első vidéki város, ahol a Wolt megjelent - hűen a hagyományokhoz most a Wolt Market is itt kezdi meg a vidéki terjeszkedést. Szeretnénk minél többekkel megismertetni a vásárlásnak ezt a kényelmes és egyszerű formáját, tervezzük, hogy a közeljövőben újabb egységeket is nyitunk” - árulta el Törös Gábor, a Wolt Market ügyvezető igazgatója.

A pécsi Wolt Marketből csaknem a város teljes területéről rendelhetünk. Az árukínálat 2000 féle termékből áll, amit folyamatosan bővítenek majd, de már kezdetben is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ételérzékenyek és a vegánok igényeit is kielégítsék.