Nyáron is ragaszkodnak a kávéhoz, de újdonságot is kipróbálnak a magyar fogyasztók

A magyar fogyasztók szívesen kísérleteznek az újdonságokkal, szeretik a szezonális kávékülönlegességeket, főleg a rendhagyó ízesítésű kapszulákat - tájékoztatta a Pénzcentrumot a Nespresso.

Mint megtudtuk, a gyártó minden évben szezonális különlegességekkel áll elő - legyen szó egy új ízvilágról vagy limitált kiegészítőkről. Vannak olyan fogyasztók, akik ragaszkodnak a jól megszokott, kedvenc ízeikhez, de a vásárlók többsége nyitott az újdonságokra, szeretnek új ízeket felfedezni, különleges kávékat megkóstolni, így nem nagyon kell győzködni őket arról, hogy próbáljanak ki valami újat.

Az állandó kínálatban jelenleg elérhető több mint 30 féle Original és 30 féle Vertuo kapszula mellett szinte mindig kínálnak valamilyen limitált kiadású vagy szezonálisan elérhető kávékülönlegességet, van, hogy egyszerre többfélét is – legyen az például egy specialty minősítésű kávé Papua Új-Guineáról vagy egy Jamaicából származó kávéritkaság vagy akár ízesített jegeskávé. A vásárlói visszajelzések alapján a nyári jegeskávékat és az év végi, ünnepi limitált kiadású kávékat minden évben nagy érdeklődéssel várják a fogyasztók. A szezonális nyári kollekció kávéit alapvetően a nyári időszakban értékesítik, ősszel más időszakosan elérhető újdonságok kerülnek a fókuszba.

A Barista Creations for Ice nevű jegeskávé-kollekció például évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ezért is újítják meg rendszeresen szezonális jegeskávé kínálatukat, melyben olyan kávékat mutatnak be, amelyeket kifejezetten úgy alkottak meg, úgy pörköltek, hogy jégre elkészítve bontakozzanak ki a legjobban a kávék aromái.

Az elmúlt években nagy trend az espresso tonic és különböző variációi, kávékoktélok és kávélimonádék, amik Magyarországon is egyre ismertebbek, hiszen igazi felfrissülést jelentenek a nyári melegben.

A magyar kávérajongók másik nagy kedvence az ízesített kókuszos jeges latte, amilyen például a Nespresso Coconut Flavour Over Ice kapszula.

Évekkel ezelőtt a vanília, a karamell és kakaó ízesítésű kávékat, vagy a Palermo Kazaar fantázianevű kapszulát időszakosan, limitált kiadásban vezették be először, majd a vásárlók visszajelzéseire építve és a nagy népszerűségükre való tekintettel nem sokkal később bekerültek az állandó kínálatba is.

Jól fogynak a kiegészítők is A Nespresso tájékoztatása szerint kiemelt népszerűségnek örvendenek a szezonális, limitált kiadású kiegészítők, legyen szó az év végi, ünnepi vagy a nyári jegeskávé-kollekcióról. Ezek a termékek mindig az adott szezon egyedi látványvilágához igazodnak, és általában ismert designerekkel közösen alkotják meg őket. Közkedveltek a különböző csészék, például az edzett üvegből készült csészekollekciók. De előszeretettel választják a kávérajongók az Aeroccino tejhabosítót,és a travel mugokat is.

Címlapkép: Nespresso