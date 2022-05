Egyre durvul a netes boltok versenye: innen rendelnek most legszívesebben a magyarok

A GKID 2015 óta készít nyilvános rangsorokat a magyar piacon működő legnagyobb online kereskedőkről. Az összesített mezőny élén több mint bruttó 210 milliárd forintos online forgalommal ezúttal is az eMAG-Extreme Digital végzett, míg az élelmiszerek, háztartési cikkek kategőriában elsöprő győzelmet aratott a Tesco.

2021-ben a magyar piacon működő, helyi operációval is rendelkező tizenöt legnagyobb e-kereskedő együttes forgalma meghaladta a bruttó 520 milliárd forintot. A TOP15 kereskedő forgalom tekintetében már a teljes online kiskereskedelmi piac 43%-át képviseli (ez két százalékpontos emelkedés a tavalyi mezőny piaci súlyához képest). Ezzel minden online elköltött 100 forintból 43 forintot a TOP15 online áruház valamelyikében hagytak ott a magyar vásárlók 2021-ben. A magyar online kiskereskedelmi piac – leginkább a pandémia hatására történt – koncentrálódását jelzi, hogy a TOP10 forgalmi súlya is tovább erősödött: 36%-ról 39%-ra.

Az első öt helyezést illetően nincsenek nagy meglepetések: az első az eMAG-Extreme Digital, a második az Alza.hu, a harmadik a MediaMarkt, a negyedik a Tesco lett, míg az ötödik helyen a Telekom végzett 2021-ben. Meglepetést okozott viszont a Kifli.hu: cseh online élelmiszeráruház a tavalyi listán még a 12. helyen szerepelt, de a sikeres piaci terjeszkedésének köszönhetően a mostani – 2021-es adatokon alapuló – rangsorban már a hatodik helyre ugrott fel, ezzel az online FMCG kereskedők mezőnyében közelebb került a 4. Tesco-hoz, aki 2021-ben még megtartotta a kategórián belüli első helyét.

Az online FMCG kereskedők mezőnyét a Tesco, a Kifli.hu és az Auchan vezeti

Az online élelmiszer és drogéria kereskedők mezőnyének legnagyobb forgalmú szereplője ismét a Tesco lett, második helyre – szintén másodszorra – a Kifli.hu került, míg a harmadik pozíció 2021-ben is az Auchan online áruházáé lett. Mindenki meglepetésére a Rossmann is befért a legjobb öt közé, viszont a foodpanda csak a 8. helyet szerezte meg magának.

Az FMCG termékkategória internetes értékesítési forgalma 2021-ben 53,7%-kal nőtt Magyarországon: ezzel ez lett a leggyorsabban bővülő szektor az online kiskereskedelmen belül, miközben a negyedik legnagyobb online területté is vált a maga bruttó 118 milliárd forintos forgalmával. A TOP8 kereskedő 2021-es összesített online forgalma elérte a bruttó 80 milliárd forintot. Tekintettel arra, hogy ezen kereskedők nem csak gyorsan forgó fogyasztási cikkeket értékesítenek, a szektor bruttó 118 milliárdos forgalmának hozzávetőleg 63%-áért felel a nyolc legnagyobb kereskedő.

A szegmens 2021-ben nem csak forgalom, hanem kínálat és szolgáltatási paletta terén is sokat fejlődött, mára nem csak a kereskedők, hanem az üzleti modellek is versenyeznek egymással: az áruházi kínálatra épülő „hagyományos” modell mellett egyre hangsúlyosabb a gyorskereskedelmi, dedikált online kínálatra épülő kiszolgálás is. Az áruházi háttérre alapozó működési logikát a listát vezető Tesco mellett az Auchan, valamint a Spar képviseli, míg a gyorskereskedelmi működés éllovasa a Kifli.hu, valamint a foodpanda. Utóbbi tavaly nevet váltott és a készétel kiszállítás mellett 2020 vége óta a kiskereskedelemben is saját online kínálattal van jelen (a foodpanda esetében a sorrend meghatározásakor a készétel kiszállítás forgalmát nem vettük figyelembe, kizárólag az FMCG termékekét). A drogérialáncok közül a Rossmann is elindult a maga gyorskereskedelmi szolgáltatásával, így már ők is ki tudnak szolgálni akár néhány órán belüli igényeket is. Az online FMCG mezőny legrégebbi és egyben egyedüli 100%-ban magyar tulajdonú tagja a GRoby.