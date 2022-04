Májustól hiába keresed: megszűnik az egyik legrégebbi magyar webshop, ez lesz helyette

Májustól megszűnik az Extreme Digital, a helyét átveszi az eMAG értékesítési felülete.

Májustól megszűnik az Extreme Digital, a helyét átveszi az eMAG értékesítési felülete, a teljes kínálat is itt lesz elérhető - derült ki a megjelent tájékoztatóból. A vállalat kuponakciót is hirdetett az átállásra, a felhasználóknak nem kell újból regisztrálni, ha már volt fiókjuk az Edigital-on.

A 2001-ben alapított elektronikai áruházat még 2019-ben vásárolta fel az eMAG, most pedig úgy tűnik, teljesen be is kebelezik az Extreme Digitalt.

Frissítés: közben befutott az ügyben a hivatalos közlemény is. A vállalat megerősítette, hogy a három éve bejelentett fúziójának utolsó fázisához értaz eMAG és az Extreme Digital, melynek keretében 2022. május 2-ától egy közös platformon lesz elérhető mindkét márka teljes, mintegy 4 milliós termékkínálata és összes szolgáltatása.

Az Extreme Digital eMAG platformjára való “beköltözését” a vállalat április 19. és május 11. között a mobilakalmazásból aktiválható, és ott levásárolható vásárlási utalványokkal és egyéb kiemelt ajánlatokkal ünnepli. Az Extreme Digital a sok éve jól működő, offline és online platformokat ötvöző működési modelljét is viszi magával, ami az eMAG-Extreme Digital közös márka fontos alappillérje marad, az üzlethálózat a továbbiakban is erősíti a márka online láthatóságát - írták.

Mostanra értünk a két márka fúziójának utolsó fázisához, amelynek keretében a webáruházainkat is közös platformra költöztetjük. Régóta készülünk erre a változásra, ami vásárlóink számára is számos előnnyel jár majd: már rövid távon pozitív változásokat fognak tapasztalni, többek közt a rendelések teljesítésének gyorsaságában. Az egy platformra költözéssel az Extreme Digital elmúlt több mint húsz év alatt a műszaki cikkek terén kialakított szakértői imázsa nem vész el, hiszen az eMAG megörökölte a terület hatékony kiszolgálásával kapcsolatos know-how-t, továbbá a szaküzletekben és az egyéb részlegekben is rengeteg egykori edigitalos munkatársunk dolgozik

- mondta el Várkonyi Balázs, az eMAG-Extreme Digital ügyvezetője.

Mint közölték, azáltal, hogy az Extreme Digital szolgáltatásait az eMAG platformjába integrálják, jelentősen csökken a cégszervezet komplexitása. Az eMAG-Extreme Digital jelenleg mintegy ezer munkatársat foglalkoztat, folyamatos bővülése, és a pandémia visszaszorulása nyomán az irodába visszatérő munkatársak miatt eléri jelenlegi székhelyének korlátait. Ezért a vállalat hosszú távú bérleti szerződést írt alá a WING fejlesztésében épülő, 2023 év elején átadásra kerülő Liberty irodaház déli, Könyves Kálmán körúti szárnyában, két emeleten. Az új, számos nyitott közösségi teret kínáló székház képes lesz kiszolgálni az eMAG-Extreme Digitalnál is egyre nagyobb teret hódító hibrid munkavégzéssel kapcsolatos igényeket.

Ezt kell tenniük az edigitalos ügyfeleknek

A meglévő edigitalos ügyfelek az eMAG honlapján egyszerűen létrehozhatnak egy új, eMAG-os fiókot a korábbi edigitalos fiókadataikkal, ha utóbbival még nem rendelkeznek. Az Extreme Digital webáruház eMAG-ra költözését követően az eMAG oldalán kialakított felületen keresztül pedig gond nélkül hozzáférhetnek majd a korábbi rendeléseikkel kapcsolatos adatokhoz, számlákhoz, a jótállás érvényesítéséhez kapcsolódó dokumentumokhoz.

Május 2-át követően a még az Extreme Digital oldalán feladott, folyamatban lévő rendeléseket is fennakadás nélkül teljesíti a cég május 2-át követően is, és ezek nyomon követésére is lehetőséget biztosít az ügyfeleknek, emellett az ügyfélszolgálat is fogadja az edigitalos rendelésekkel kapcsolatos megkereséseket.