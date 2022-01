Élelmiszer árstop: nem tilos mennyiségi korlátozást bevezetni, több boltlánc is gondolkodik rajta

Nem tilos mennyiségi korlátozást bevezetni a boltokban, a járvány korábbi időszakaiban is volt erre példa - közölte a Pénzcentrum kérdésére Vámos György. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint az intézkedés azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek jusson az árstopos termékekből, ki tudják szolgálni a családi vásárlásokat, ne legyen felhalmozás. A szakember szerint az sem feltétlenül igaz, hogy az üzletek a korlátozott árak miatti bevételcsökkenést a többi árucikk drágításával kompenzálnák.

A magyar kiskereskedelmi üzletek készen állnak a február elsejéttől életbelépő árstop-rendeletben foglaltak alkalmazására, mindenhol be fogják tartani a megszabott ármaximumokat - közölte a Pénzcentrum kérdésére Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Azonban sok boltban nem csak az ár, hanem az egyszerre vásárolható mennyiség is korlátozva lesz: mint azt a hétvégén megírtuk, a Lidl Magyarország az élelmiszer árstop hatálya alá tartozó tartós élelmiszerekre vonatkozóan mennyiségi korlátozást vezet be február 1-től, és kérdésünkre az Aldi is azt közölte, hogy vizsgálják a lehetőséget, a Spar pedig egyelőre nem tervez korlátozni.

Ennek kapcsán a főtitkár most arról beszélt, nem tilos mennyiségi korlátozást bevezetni, több piaci szereplő is vizsgálja a kérdést. Emlékeztetett arra is, hogy ilyenre a járvány korábbi szakaszaiban is volt már példa:

Ez azt a célt szolgálja, hogy a családi vásárlásokat biztonsáosan ki tudják szolgálni, ne legyen túlzott felvásárlás, jusson mindenkinek az érintett termékekből.

A szakember szerint az az állítás sem állja meg feltétlenül a helyét, hogy a hatósági áras termékek miatti veszteséget az üzletek áremeléssel "behozzák" a többi árucikken.

Mindenki maga dönt, hogy elhalaszt-e egy beruházást, vagy keres egy olcsóbb beszállítót, minden cég a maga módján kezeli a helyzetet, amit nem kötnek a többiek orrára. Nincs általános recept, hogy "na én majd most akkor minden mást drágábban adok". Miután a magyar vásárlók igencsak árérzékenyek, ezt nagyon nehéz is lenne megcsinálni

- vázolta Vámos György. A főtitkár kérdésünkre kifejtette, a kisebb üzleteknek nehezebb dolga lehet az árstoppal.

Itt ugye arról van szó, hogy mindenkinek kötelezően le kell mondania az árbevétel egy részéről, hiszen az októberi árak alacsonyabbak voltak. Minél kisebb egy bolt, annál nehezebb neki ezt kigazdálkodni

- mondta a szakember.