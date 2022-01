Árstop: megszólalt az ALDI és a Spar is a mennyiségi korlátozás bevezetéséről

Biró Attila Link a vágólapra másolva

A Pénzcentrum hétvégi értesülése szerint a Lidl Magyarország az élelmiszerárstop hatálya alá tartozó tartós élelmiszerekre vonatkozóan mennyiségi korlátozást vezet be február 1-től. A hír leleplezésén túl kíváncsiak voltunk arra, hogy más élelmiszerláncok terveznek-e hasonlót. Az ALDI és a Spar válasza már be is futott!

A Pénzcentrum hétvégi értesülése szerint a Lidl Magyarország az élelmiszerárstop hatálya alá tartozó tartós élelmiszerekre vonatkozóan mennyiségi korlátozást vezet be február 1-től. Az értesülésünkön felbuzdulva, lapunk más élelmiszer-láncokat is megkérdezett, terveznek-e bármilyen különleges húzást a február elsejétől induló árstopra. Legfrissebb értesülésünkből már ki is derült, hogy A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ALDI Magyarország egyelőre vizsgálja a lehetőségét a hatósági áras termékek esetben egy esetleges mennyiségi korlátozás bevezetésének - tudtuk meg a diszkontlánctól, ahol a válasz alapján, a Lidl-höz hasonló mennyiségi korlátozásra is lehet számítani. Kérdéseinkkel a diszkont mellett a Spar szupermarket-láncot is sikerült elérnünk, a válaszból pedig megtudtuk, a Spar egyelőre nem tervezi a mennyiségi korlátozás bevezetését - mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Maczelka Márk. A Spar Magyarország kommunikációs vezetője hozzátette: "A rendelet hatálya alatt folyamatosan vizsgáljuk majd a készlet alakulását, és amennyiben szükséges, akkor a Spar Magyarország módosíthat jelenlegi áláspontján." De honnan indult az egész mennyiségi korlátozós történet? Indul az árstop, felkészülnek a láncok Mint ismert, a 2022. február 1. és 2022. május 1. közötti időszakban, hat termékre vonatkozóan árstop lesz érvényben Magyarországon. A már érvényben lévő rendeletben megnevezett hatósági áras termékek a következők: kristálycukor (fehér cukor),

búzafinomliszt BL 55,

finomított napraforgó étolaj,

házi sertés comb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva),

csirkemell, csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös,filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva),

ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej. Az említett termék vonatkozásában üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem során alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikkeket értékesítő kereskedő által 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb. A jogszabály holnap, azaz február elsején élesedik, de nem biztos, hogy a hatósági áras termékek felhalmozására bárkinek is lehetősége lesz az egyes boltokban (se a lakossági fogyasztóknak, se a céges vásárlóknak). A Lidl akciós újságjában például arra lettünk figyelmesek, hogy a maximálisan vásárolható mennyiség, vásárlásonként a következő lesz: kristálycukor: 10 kg

búza-finomliszt: 10 kg

UHT tej: 12 liter

Napraforgó-étolaj: 10 liter A mennyiségi korlátozáson túl az is kiderül az akciós kiadványból, hogy a Lidl a hatósági árak alá is képes bemenni az árképzésével. Mint azt ígérik, a "jogszabály által előírt hatósági árhoz képest további kedvezményt biztosítanak. Ez a valóságban azt jelenti, hogy a kristálycukrot és a lisztet 10-10 forinttal, az UHT tejet 19%-kal, a napraforgó-étolajat pedig 14-15%-kal olcsóbban adják majd, mint azt a jogszabályban rögzített dátumon tették. Hol van itt a bökkenő? "Készlethiánytól fél-e a Lidl vagy épp versenyelőnyt kovácsol magának? A Lidl marketingesei „megtrollkodták” a hatósági árszabályozást?" - teszik fel költőinek szánt kérdéseiket a Soproni Egyetem adjunktusa és docense. A szakember írása szerint, tekintve, hogy nem a Lidl esetében nem egy ótékonysági szervezetről beszélünk, joggal merül fel a kérdés, hogy mi ütött a Lidl marketingeseibe, hogy ilyen, elsőre hajmeresztőnek tűnő akciót hirdetnek? Azonban, ha jobban a dolgok mögé nézünk, akkor kiderül, hogy húzásuk a maga nemében, ha nem is zseniális, de mindenképpen tudományosan megalapozott – írja elemzésében a docens. A szakember szerint ugyanis a Lidl, a mennyiségi korlátozást valószínűleg nem azért vezette be, mert a készletek kifogyásától tartanak, hanem azért, hogy jelentősen növeljék az eladott áruk volumenét. A szakember szerint feltehető, hogy az átlagos vásárló általában nem szokott egyszerre 10 kg cukrot, 12 liter tejet vagy 10 liter olajat vásárolni. Tehát a mennyiségek horgonyként fognak működni és többleteladást fognak generálni. Nyilvánvalóan azzal, hogy a hatósági ár alatt fogják a termékeket értékesíteni (10-10 forinttal lesz olcsóbb a cukor és liszt kilója, 19%-kal lesz olcsóbb a tej és 14-15%-kal az olaj), a céghálózat boltjai vonzóbbak lesznek a többi kiskereskedelmi egységhez képest. Dr. Pirger Tamás szerint, mivel az egy termékre jutó nyereség a korábbiakhoz képest jelentősen csökkenni fog – feltételezhetően nem lesz rajta veszteség, hiszen ebben az esetben nem volna célja a Lidlnek növelni az eladott mennyiséget a horgonyzási hatással – ezért a nyereségtömeget a jelentősen megnövekedő extra eladással lehet kompenzálni. És természetesen ehhez még hozzáadódik az is, hogy aki az extra olcsó termékekért megy a Lidlbe, az jó eséllyel számos más terméket is vásárolni fog egyúttal, ami további extra forgalmat generál a cégnek. Kérdéseinkkel már értesülésünk megjelenésekor megkerestük a Lidl Magyarországot is, egyelőre azonban nem érkezett részükről állásfoglalás. Amint reagál a diszkontlánc, a témában megjelent cikkeinket frissítjük.

Címlapkép: Getty Images

