Kettős szorításban a magyar termelők: nincs mese, új megoldásokat kell találniuk

Érezhetően felerősödött a Covid-járvány hatására a csomagolt élelmiszerek iránti kereslet a hazai boltokban: az eladott zöldség hetven százaléka, a gyümölcs hatvan százaléka ilyen formában kerül ma a vásárlókhoz.

A csomagolásnak – amellett hogy esztétikusabb megjelenést biztosít egy terméknek – az információátadásban és a termék minőségének megőrzésében is nagy szerep jut. A fóliaborítás például mintegy háromszorosára növeli a kígyóuborka eltarthatóságát. A műanyag csomagolások azonban – újrahasznosíthatóságuk ellenére is – hatalmas problémát jelentenek környezetvédelmi szempontból, ráadásul nagyon drágák, a termelési költségek akár húsz-harminc százalékát is kitehetik - írja a Magyar Nemzet.

A termelőknek a különböző környezetvédelmi előírások és a vásárlók elvárásai is kihívást jelentenek, és bár hazánkban még engedélyezett a műanyag csomagolóanyagok használata, záros határidőn belül környezetbarát alternatívára kell átállniuk a piaci szereplőknek.