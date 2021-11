Tömegek követik ezt az étrendet Magyarországon: kemény árat fizetnek az életvitelükért

A vegánok kizárólag növényi eredetű élelmiszereket fogyasztanak, lemondanak mindenről, ami állati eredetű. Nem fogyasztanak sem húst, sem halat, sem pedig tejet. Ez az étrend hazánkban is egyre népszerűbb, és ennek hála a zöldségek, gyümölcsök és gabonák mellett már számos vegán készételből és kimondottan hús-vagy tejpótlékként funkcionáló termékek kínálatából válogathatunk a nagyobb élelmiszerüzletekben. Az életmód iránt érdeklődőkben egyik leggyakrabban felmerülő kérdés , hogy mennyivel drágább egy ilyen étrendet követni, mint hagyományos módon étkezni. A Pénzcentrum ennek járt utána új cikksorozatában, melynek első részében egy vegán és egy hagyományos reggeli menüt állítottunk össze a nagyobb üzletek kínálatából.

A vegetáriánusok, és közülük is a vegánok száma rohamtempóban növekszik világszinten és hazánkban egyaránt. Az életmódot választók motivációja sokféle lehet, egy dolog azonban közös bennük, nem fogyasztanak semmilyen állati eredetű élelmiszert.

Bár a veganizmus állatjogi mozgalomként indult, mára elsősorban étrendként, táplálkozási módként tekintünk rá. Ennek oka éppen népszerűségének terjedése, mellyel szélesebb rétegek számára vált vonzóvá, így az életmód fókusza annak gasztronómiai oldalára tolódott.

Mostanra a kiskereskedelmi láncok többsége is felismerte a veganizmus előretörését, ami a nyugati trendszetterek után a kelet-közép európai fogyasztók körében is rendkívül népszerűvé vált.

Ezek után pedig elkerülhetetlen volt, hogy rövid úton extraprofitot próbáljanak realizálni ebből az új típusú fogyasztói rétegből. Az utóbbi években ezért sorra jelentek meg a magyarországi üzletek polcain is a humuszhoz és tofuhoz hasonló nyers és készételek mellett még a konkrét húspótlékok is, mint a növényi alapú hamburger, vagy virsli.

A Pénzcentrum arra volt kíváncsi, mennyire drága ma vegán életmód szerint étkezni Magyarországon. Sorra megnézzük hát néhány nagy üzletlánc kínálatát, és összemérjük, mennyiből tudnánk összehozni egy reggelit, egy ebédet, egy vacsorát, vagy akár feltölteni az éléskamrát kizárólag növényi alapú ételekből, és hogy mennyibe kerülnek ugyanezek, ha állati eredetű hozzávalókat is felhasználunk. Cikksorozatunk első részében egy hagyományos és egy vegán reggeli menüt próbáltunk összeállítani egy hétre. Nem várt eredményre jutottunk.

Nem könnyű növényi alapon jóllakni

A vegán menü összeállítása nem csak az ebédnél, vagy komplikáltabb ételek összeállításánál jelenthet nehézséget. Egy egyszerű reggeli, vagy vacsora összeállításánál is számos dologra oda kell figyelni. Egy lakto vegetáriánusnak persze könnyebb dolga van, hiszen ezen étrend követői például növényi eredetű táplálékok (gabonafélék, zöldségfélék, gyümölcsök, olajos magvak) mellett tejet és a tejtermékeket is fogyaszthatnak, a lakto-ovo vegetáriánusok pedig tojást is ehetnek.

Maradjunk viszont a következetes vegetáriánus étrendnél, azaz a komplett vegánságnál. Ha ehhez tartjuk magunkat, akkor még a reggeli kávénk sem ihatjuk a többség által preferált módon. Így hát vagy maradunk a feketénél, vagy ha a kávét csak valamilyen "tejjel" tudjuk elképzelni, válogatunk annak növényi alternatívái közül.

A vegánok a szendvicsüket is valamilyen alternatív feltéttel kell hogy egyék a sajtok és felvágottak helyett, ezért már ezekre is számtalan növényi alapú pótlék elérhető, de talán még közülük sem mindnyájan gondolnak bele, hogy a kenyérre kerülő margarin sem mindig vegán.

Bár a vajakkal szemben a legtöbb margarin nem tartalmaz tejet és legtöbb esetben vegán, számos esetben egyéb állati eredetű összetevőket találhatunk benne. Az, hogy a margarin nem vegán ugyan nem mindig van egyértelműen jelezve, de azért néhány árulkodó összetevőből következtethetünk rá. Ilyen a D3 vitamin, amit általában báránygyapjúból nyert lanolinból állítanak elő, a lecitin, ami esetenként tojássárgájából származik, vagy a halakból származó tengeri olaj.

Reggeli és esti étkezésük akár minden elemére alternatív megoldást kell tehát találni a vegán életmód követőinek. A Pénzcentrum most ennek anyagi vonzatát nézte meg, és összemérte egy hagyományosabb, számos állati összetevőt tartalmazó menü költségeivel.

Mint látszik, először néhány nagyobb kiskereskedelmi lánc online felületeinek ajánlatait keresztül próbáltunk összeállítani egy egyszerű, de teljes reggelit hagyományos és húsmentes ételekből. A két menü közös eleme a kávé és valamilyen kenyérféle, előbbiből az üzletek által kínált legolcsóbb alternatívát kerestük, míg utóbbihoz a császárzsemlét választottuk. Mivel a kávé viszonylag tartós cikk, ezért a kilós árát lehet érdemesebb nézni, ebben a tekintetben az Auchan saját márkás kávéja, az Auchan Optimum Őrölt kávé bizonyult a legolcsóbb választásnak 449 forintért. A császárzsemle darabja mind a Tesco-ban, mind a Penny-ben 33 Ft-ba került, úgyhogy ennek esetében ezzel az árral számolunk.

A hagyományos reggelihez ezek mellé egy doboz margarint választottunk, ebből szintén az Auchan terméke, az Auchan Optimum 25 % zsírtartalmú margarin 500 g volt a legolcsóbb (179 Ft), amit találtunk. Szendvicsünk feltétjeként trappista sajtot (amiből a legolcsóbb a Tesco 100 grammos félzsíros, félkemény trappista sajtja volt 170 forintért) választottunk, alternatívaként csemegekolbásszal, vagy szalámival, ebből a legolcsóbb a Tesco szeletelt csemege vastagkolbásza volt (225 Ft).

Köretként paradicsomot választottunk, melynek kiló ára a Tescóban, a Pennyben és a Sparban egyaránt 799 Ft, desszertként pedig gyümölcsjoghurtot, amiből a négyből három üzletben megtalálható Zott szívecske joghurt volt a legmegfizethetőbb, 109 forintért. A kávénkba persze tejet is kerestünk, amiből az Auchan saját márkás terméke volt a legkedvezőbb árú a 2,8 százalékos termékek közül, ehhez 205 forintért juthatunk hozzá.

Mivel a margarinnal nem mindig mehetünk biztosra a vegán reggeli menühöz alternatívaként valamilyen növényi alapú szendvicskrémet kerestünk. Ezek közül a Tesco 115 grammos Plant Chef növényi alapú tofus "kenhető terméke" volt a legolcsóbb 299 forintért. Feltétként szintén a sajtok és valamilyen felvágott tűnik a legcélszerűbb választásnak. Ezek növényi alapú változatai közül az Auchanban talált Somasajt Vegan natúr 200 grammos (499 Ft) terméke, valamint a Pennyben árult Queen of Peas Vegan szeletelt szendvicsfeltét (439 Ft) volt a legkedvezőbb árú.

Desszertként természetesen szintén csak tejmentes alternatívák merültek fel. Ezekből azonban még nem igen találni saját márkásat, ezért az ALPRO kókuszgurtját választottuk, 399 forintért. Extra vitaminként a paradicsom helyett a banánt választottuk és a vegán konyhák elmaradhatatlan kellékének számító avokádót is bedobtuk a képzeletbeli kosárba, ami akár szendvicskrémként, akár snacként is sokoldalúan használható.

Számoljunk hát utána, mennyibe kerül, ha egy hétre szeretnénk feltölteni az éppen üres éléskamránkat reggeli alapanyagokból. Kezdve az alapköltségekkel. Az egy átlag családnak körülbelül 1 hétre elegendő, 250 grammos kávé 449 forint, 7 császárzsemle pedig a legolcsóbb áron számolva 231 forintba kerül, az alapköltsége tehát mindkét típusú reggeli összeállításnak 680 forint. Nézzük hát a további hozzávalók árait.

Hagyományos reggeli menü:

70 gramm szeletelt csemege kolbász 225 Ft

fél kiló margarin 179 Ft

100 gramm trappista sajt 170 Ft

fürtös paradicsom 799 Ft/kg

1 liter félzsíros tej 205 Ft

125 grammos gyümölcsjoghurt 109 Ft (heti 763 Ft)

A hagyományos menü ára, hogyha igyekszünk a saját márkás termékeket keresni a kávéval és a zsemlével együtt csupán 2258 forintra jön ki, ha desszertként minden nap eszünk mellé egy joghurtot pedig még mindig csak 3026 forint. Nézzük hogy viszonyul ehhez a vegán menü.

Vegán reggeli menü:

100 gramm szeletelt natúr szendvicsfeltét 439 Ft

115 gramm növényi alapú szendvicskrém 299 Ft

200 gramm vegán sajt 499 Ft

banán 479 Ft/kg

szójaital 399 Ft

avokádó 399 Ft

kókuszgurt 399 Ft

A vegán menü ára valamivel drágább: 2795 forintot kóstál a kávéval és a szendvicszsömlékkel együtt, ha nem számoljuk a desszertet. Ha minden nap megennék mellé egy joghurtot akkor pedig még ennél is mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, a kókusztej alapú joghurt heti adagja ugyanis önmagában közel ennyibe, 2793 forintba kerül, összesen heti 5588 forint egy ilyen menü és az avokádóval még még nem is számoltuk, amiből ha a változatosság kedvéért még elfogyasztunk egyet a hét folyamán, akkor már majdnem 6000 forintnál, tehát a hagyományos menü árának duplájánál járunk.

A nagy kérdés persze az volt, jóval drágább-e állati hozzávalók nélkül összállítani a reggelinket. Erre pedig a válasz talán nem is annyira egyértelmű.

Tény, hogy a hosszú távon növényi étrenden élőknek jobban oda kell figyelni a változatosságra és a tápanyag és vitaminbevitelre is, ezért előfordulhat, hogy több időt kell az üzletekben való válogatással tölteniük. Az is igaz viszont, hogy ha vegán életmódot kezdünk folytatni nem kell húst, tejterméket, tojást vennünk, amik szintén borsos áron mennek, ha nem a szemléltetésként használt legolcsóbb termékeket, hanem a prémium kínálatot keressük.

A Pénzcentrum által is listázott vegán hozzávalók között ugyanis jóval több volt az ilyen kategóriás termék, ráadásul ha a szintén ebbe a kategóriába tartozó különleges joghurtot nem számoljuk a példa kosaraink teljes összegében az eltérés alig több mint mint 500 forint volt, úgy hogy volt termék amiből a vegán alternatíva volt a nagyobb kiszerelésű.

A tanulság tehát az, hogy hazánkban továbbra is nehezebb elérhető árú vegán alternatívákat találni a reggelihez. Ennek oka viszont nem is igazán az ilyen alternatív hozzávalók drágasága, hanem a termékkínálat még relatív szűkössége.