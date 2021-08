Ennyit a filléres nyári zöldségekről: hiába várják a vásárlók az árcsökkenést?

Augusztus második felére esik hagyományosan a magyar lecsószezon. Nemcsak azért, mert ilyenkor érik nagy tömegben a paprika és a paradicsom, hanem azért is, mert ilyenkor megy le az alapanyagok ára a piacokon. Idén viszont úgy fest, hiába várnak a magyarok az árcsökkenésre, még mindig drágák a zöldégek.

Bár folyamatosan csökken a paradicsom piaci ára, még mindig sokkal magasabb, mint a tavalyi év azonos időszakában - írja a Napi.hu. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján a Budapesti Nagybani Piacon 6-32 százalékos emelkedést tapasztalhatunk a paradicsomfajták egy évvel ezelőtti termelői áraihoz képest. A költségek a legtöbb esetben csökkennek ugyan, azonban pár hetet még várni kell, hogy elérjék a mélypontjukat.

A Budapesti Nagybani Piacon ugyan egyre olcsóbb a paradicsom, de az ár továbbra is lényegesen magasabb, mint volt tavaly ugyanilyenkor. A koktélparadicsom termelői ára ráadásul emelkedett is a közelmúltban, a többi paradicsomfajta költségei viszont némi visszaesést mutatnak az előző hetekhez viszonyítva.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a paradicsom különböző fajtái 6-32 százalékos drágulást mutatnak 2020 azonos időszakához képes. Jelenleg a koktélparadicsom bruttó termelői ára a Nagybanin közel háromszorosa a gömb- és a fürtös paradicsomok árának. Amíg a szezon előrehaladtával az utóbbiak termelői ára némileg csökkent, addig a koktélparadicsom díjszabása kissé emelkedett.

Az előző évhez hasonlóan idén is a szezon végére, legkésőbb szeptemberre várják a szakértők, hogy az árak elérik a mélypontjukat.

A paradicsomszezon idehaza jellemzően júniustól októberig tart, azonban az üvegházi termesztés miatt ez az időszak jelentősen kitolódhat mindkét irányba. Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Szövetkezete elnöke korábban arról számolt be, hogy a januári, februári fényszegény időszak befolyásolta a növények fejlődését, és kissé csúszott a termés, így az év elején kevesebb áru tudott bekerülni az üzletekbe. A szakember a zöldségfogyasztási trendekről is beszélt:

A pandémia hozadékaként a 2020 márciusi felvásárlási láz alatt érezhetően megnőtt az igény a magyar és elsősorban a csomagolt termékekre. Utóbbi egyébként idén is jellemző, a csomagolt termékek az összes forgalmazott frisspiaci termékeink felét teszik ki.

Emellett népszerűek a különlegesebb zöldségek is: a paradicsomból van már például sárga vagy éppen csokoládészínű is. A különlegességeket itthon egyelőre egy szűkebb réteg keresi és drágábbak is mint a hagyományos verziók.