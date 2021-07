Hova a fenébe szállnak még el az árak? Van, ami 30-40 százalékkal kerül többe, mint tavaly

Nem elég, hogy az infláció majd 10 éve volt utoljára olyan magas Magyarországon, mint mostanság, néhány termék és szolgáltatás ára még sokkal durvábban emelkedik. Így például a korai burgonya, a benzin vagy a gázolaj, de még az akácméz ára is a csillagos egekben tartózkodik. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy míg idén májusban a görögdinnye kilója átlagosan 212 forintba került, addig júniusban már 390-be. Ja, és ugyanígy, egyetlen hónap leforgása alatt szinte mindennemű szállodai, apartmanos szolgáltatás ára is emelkedett 4-5 százalékkal.

Hiába az MNB közbelépése, az infláció tovább száguld Magyarországon. Az idei nyárra pedig mindez odáig jutott, hogy a 2020-as év hatodik hónapjához képest idén júniusra átlagosan 5,3 százalékkal lett magasabb az áremelkedés mértéke. Ez azt jelenti, hogy a 9 éve legmagasabb 2021 áprilisi és májusi számokat is sikerült még egy picivel megfejelni.

Ráadásul ez a drágulás csupán a jéghegy csúcsa, átlagos drágulásról lévén szó, bizonyos termékek és szolgáltatások ára ennél jóval brutálisabb mértékben is növekedett 12 hónap leforgása alatt. A KSH hónapról hónapra közzé adott, majd 180 terméket és szolgáltatást felvonultató listája szerint ugyanis a legjobban dráguló termékek és szolgáltatások az átlagos áremelkedés sokszorosával nőttek.

Mi drágult a legjobban egy év alatt?

A friss statisztikák szerint a legbrutálisabb áremelkedésen 2020 júniusa és 2021 júniusa között a parkolási díj ment végbe. Ugyanis míg tavaly 1 óra parkolás a település központjában átlagosan 78 forintba került, addig most ugyanezért 460 forintot kell fizetni. Mindez a drágulás vélhetően azért ekkora, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetésre került sok hónapon keresztül az ingyenes parkolás. Ezen felül azonban brutális áremelkedésen ment keresztül a korai burgonya kilója is, ami egy év alatt 46 százalékkal, 349 forintról 508 forintra drágult.

A két csúcsdrágulón felül érdemes kiemelni még, hogy a friss statisztika szerint volt még két termék, aminek az ára 1 éves távlatban több mint 30 százalékkal emelkedett. Ezek közül az egyik a műanyag szemüveglencse (+- 6D, antireflex réteg és felület keményítés nélkül), aminek az ára 7 110 forintról 9 780 forintra nőtt. A másik pedig a napraforgó-étolaj litere, ami 502 forintról 659 forintra drágult.

Itt persze még koránt sincs vége a sornak, ahogy a táblázatból is kiolvasható, a 10 legdurvábban dráguló termék között további 5-öt t találni, aminek az átlagára több mint 20 százalékkal emelkedett 2020 júniusa és 2021 júniusa között. Ezek között ott szerepel az akácméz kilója, a 95-ös autóbenzin és gázolaj litere is, illetve két, különböző márkájú cigaretta is. Miközben 10. helyen befutott még a műbőr női szandál, a maga 19,5 százalékos drágulásával, amitől egyébként épphogy csak egy tized százalékponttal maradt le a felkaros digitális vérnyomásmérő.

A csúcsdráguló 10-es listán túl érdemes még azt is megjegyezni, hogy bár az átlagos drágulás mértek 5,3 százalék volt, bőven akadnak még – csak ezen a listán is! – olyan termékek vagy szolgáltatások amiknek az átlagára 2-szer vagy 3-szor annyiba kerül, mint amekkora az átlagos drágulás mértéke. Igy például a görögdinnye kilója egy év alatt 16 százalékot drágult, most júniusban 390 forintba került a tavalyi 336-hoz képest. De szintén majd 15 százalékkal kerül manapság többe egy 25-28” férfi kerékpár is a tavaly júniusi árakhoz viszonyítva.

Egy hónap alatt is sokat változott a világ

Ha megnézzük, hogy 2021 június és 2021 májusa között hogyan változtak az egyes termékek és szolgáltatások átlagárai, azt találjuk, hogy az 1 órás parkolásnak az ára ebben az időszakban lőtt ki - itt már nem játszott a koronavírus-hatás miatt bekövetkezett ingyenes parkolás -. Májusról ugyanis június 102 forint helyett már 359 forintot kellett fizetni 1 óra, településközponti parkolásért átlagosan Magyarországon. A második legdurvább árrobbanást ugyanakkor a görögdinnye vitte véghez, ugyanis míg kilóját májusban 212 forintért lehetett beszerezni, addig júniusban már 390 forintot kellett érte fizetni.

De ugyanígy, tovább folytatva az élelmiszer-sort, majd 8 százalékkal drágult 1 hónap leforgása alatt a fejes káposzta kilója is, míg a vöröshagyma kilójáért 6 százalékkal kellett átlagosan többet fizetni idén júniusban, mint májusban. Ahogy ráadásul beindult a nyár, úgy szálltak el a turizmus árai is, ahogy a listán látjuk, szinte mindenféle szállodatípusban való megszállás 4-5 százalékkal drágább volt júniusban, mint májusban: