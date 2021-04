Ma indul az utolsó roham a magyar boltokba: ilyen esemény évente csak egyszer van

Az anyák napja elsősorban a virágeladásokat pörgeti meg igazán Magyarországon. Ezért míg a virágkereskedőknek az az egyik legfontosabb néhány napjuk az év első felében, az édesség bizniszben utazóknak a jeles ünnep nem igen üti meg az ingerküszöbét a karácsony, húsvét, Valentin nap árnyékában. No, azért a prémium édességek egyre inkább elfogadottabbak ajándék gyanánt itthon is. Mutatjuk a legfrissebb anyák napi trendeket, és természetesen az árakat is, ki, hol és mennyiért tud idén bevásárolni a legkelendőbb ajándékokból.

Május másodikán, azaz a hónap első vasárnapján anyák napja. A jeles nap pedig jócskán megpörgeti főleg a vágott virágok, de a csokoládé-édességek és egyéb kedveskedő ajándékok piacát is. A szokásos ajándékfajtákon kívül például egyes telekommunikációs cégek még szabadon lebeszélhető perceket is adnak ügyfeleik számára. Összességében azonban elmondható, hogy május első vasárnapja egyetlen ágazat számára kiemelkedően fontos:

Az anyák napja az egyik legfontosabb nap a virágkereskedelemben

- derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete piaci körképéből. Ilyenkor a magyarországi virágkereskedők már a jeles nap előtt napokban komoly forgalomnövekedésre számítanak, ugyanakkor

anyák napján – a területi elhelyezkedéstől függően – akár duplájára nőhet az árbevétele egy-egy virágüzletnek egy átlagos vasárnaphoz képest.

És hogy mely virágok a legkelendőbbek? A szakmai szervezet szerint:

a proteák,

flamingó,

Lisianthus,

a Helleborus,

a boglárkák,

a gerbera,

és a rózsák.

Ezeken felül azonban sokan választank természetes anyagokkal kiegészített csokrokat, de akár divatos virágdobozokat és cserepes virágokat is. Na de mi a helyzet az árakkal? Kutatásaink azt mutatták, hogy a népszerű szálas virágok ára 600-1200 forint között mozog a gerbera, tulipán, rózsa tengelyen. Természetesen egy orchideáért már 3000 forintot is ki kell csengetni, míg ugyanebből a virágból egy igazán szép, magas darab akár 7 500 forintba is kerülhet.

Persze ez csak a szálas virágok piaca, a manapság népszerű virágos dobozok egyszerűbb fajtái 5-6 ezer forintról indulnak, ám az igazán szépekért már simán 10 ezer forint feletti összeget is elkérnek a kereskedők, de persze ugyanilyen boxot akár 25 ezer forintért is rendelhetünk.

És mi a helyzet a legnagyobb boltokban?

Teljesen egyértelmű, hogy a klasszikus virágüzletek mellett e jeles napokra, mint az anyák napja a legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi-láncok is ráugranak, és ilyenkor a boltok üzletterét is ellepik a virágok, és egyéb ajándékcsomagok. A Pénzcentrum Akciós újságokat gyűjtő oldala szerint nem is kis elánnal teszik ezt a boltok.

Ha érdekelnek a legnagyobb magyarországi boltok anyák napi akciói, akkor kattints ide!

Az áruházak aktuális akciós újságaiból ugyanis tetemes oldalakat szakítani ki a 17. héten a virág-akciók. Alig párszár forinttól elindulva, az 1500-2400 forintos kategóriáig az ember bőven találhat kedvére való ajándék-növényt. Ennél feljebb azonban a boltok nem igen merészkednek, így az igazi virágcsodákról az itt vásárlóknak le kell mondaniuk, de a kisebb, 1000 forint érték alatti cserepes növények közül már bőséggel lehet válogatni.

A nagy bolti virágdömping egyébként jelentősen élezi a versenyt is az áruházak és a klasszikus virágkereskedők között. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke (NAK) és Boros Attila, a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete elnöke például egy néhány napja megjelent podcastben többek között arról is beszélgettek, hogy

a multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok nyomott árú virágkínálata erős konkurenciát jelent a szektor számára.

Nem csak virágból áll az anyák napi köszöntés

Ahogy a szakértők megszólalásaiból láttuk, az anyák napja kifejezetten fontos esemény a magyarországi virágárusoknak. A Valentin nap, illetve a nőnap utána egyértelműen az egyik legfontosabb az év első felében, ugyanakkor az édességek piacán az a kiugró tendencia egyáltalán nem figyelhető meg.

A magyarországi édességeladások királya egyértelműen a karácsonyi időszak, amit a húsvét és a Valentin nap követ

- mondta el a Pénzcentrumnak Intőy Gábor, Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára. A szakember úgy fogalmazott, hogy a három nagy eseményen kívül bár vannak keresletnövekedések, egy anyák napja szintű ünnep egyszerűen nem üti meg édességárusításban azt az ingerküszöböt, amiért kiemelkedő figyelemnek kellene rá hárulnia.

Intőy Gábor ugyanakkor lapunknak elmondta, hogy a drágább, minőségibb édességek, csokoládék iránt egyértelműen nő a kereslet. Úgyhogy manapság a komolyabb minőségű édességek már teljesen elfogadottak ajándék gyanánt a magyaroknál is. A főtitkár mindezekhez hozzátette azt is, hogy a pandémia éve az édességgyártókra is igen nagy negatív hatással volt (akárcsak egyébként a virágárusokra), de reményeik szerint az idei, 2021-es év már kiegyensúlyozottabb lesz.

Tényleg a virág pörög

A hasonló napokhoz (például nők napja) viszonyítva rajzolódik ki, hogy megugrik például a döntő részben a virágok értékesítése, de emelkedik például a kisebb ajándéktárgyak forgalma is

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke, aki szerint bár a szövetségnek országos adatai nincsenek a témában, tendenciák megfigyelhetők. Ahogy az is, hogy Vámos György szerint a „járványhelyzet miatt azonban a korábbiakhoz képest nyilván visszafogottabb lesz ez a nap is.”