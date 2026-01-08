2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen.
A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés, miután kiderült, hogy a zárójelenetek egy részét a dél-izlandi Háifoss-vízesésnél forgatták.
A Netflix szerint az utolsó évad az első öt napban világszerte 59,6 millió megtekintést ért el. Bár a történet továbbra is a kitalált indianai Hawkinsban játszódik, a nézők figyelme most a dél-izlandi forgatási helyszínre terelődött.
A Tripadvisorhoz tartozó Bókun nevű túrafoglalás-kezelő cég adatai szerint a "Háifoss-vízesés" és a "Háifoss ikervízesés" kifejezésekre indított Google-keresések száma mintegy 5000 százalékkal nőtt a finálé bemutatása után. A Hekla vulkán közelében található vízesés a sorozat egyik zárójelenetében tűnik fel - írja a Travel Daily News.
A helyszín látványos képe - két markáns vízesés és bizonyos értelmezések szerint egy harmadik, kisebb zuhatag - élénk vitát váltott ki a rajongók körében, akik a látottakat a sorozat cselekményével hozták összefüggésbe.
Az általános utazási érdeklődés is megugrott: az "Izland látogatásának legjobb időpontja" keresőkifejezés népszerűsége az elmúlt 30 napban szintén mintegy 5000 százalékkal emelkedett.
A közösségi média tovább erősítette a trendet: a Háifossnál készült videók több százezres nézettséget értek el, jól jelezve, mekkora szerepe van a digitális platformoknak az úti célok népszerűsítésében.
A popkultúra turizmusra gyakorolt hatása lenyűgöző jelenség, amely továbbra is formálja a globális utazási trendeket
- mondta Samuel Jefferies, a Bókun növekedési marketingmenedzsere. Hozzátette: a keresési adatok alapján a sorozatnak várhatóan jelentős hatása lesz a 2026-os utazási döntésekre is.
Az adatok azt mutatják, hogy a televíziós és filmes produkciók továbbra is mérhetően befolyásolják az úti célok ismertségét és vonzerejét, erről részletesen ebben a cikkben számoltunk be:
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
A Pénzcentrum 2026. január 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Novak Djokovic szerbiai luxusbirtoka eddig elzárt világ volt a nyilvánosság elől, most azonban bárki eltölthet itt egy éjszakát
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.
Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.
A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak,...
A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban.
A BKK szerint a járatok többsége közlekedik, de késésekre kell számítani. A Pénzcentrum fotókat is készített a reggeli hóhelyzetről.
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben.
A Pénzcentrum 2026. január 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megszólalt a meteorológiai szolgálat az extrém hóhelyzetről: nem lehet még örülni, ekkor jön az újabb kemény havazás
Az északkeleti, valamint a nyugati és északnyugati térségekben élénk, helyenként erős szél várható, ami hófúvást okozhat.
Szörnyű hír a tömegközlekedőknek: a havazás miatt törölhetik a járatokat, így nem lehet majd eljutni A-ból B-be
A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a rendkívüli hóhelyzetben különösen körültekintően kell végezni a munkát.
Itt a brutál havazás újabb hulláma: jelentős mennyiség eshet rövid idő alatt, egész Magyarországot érinti
Jelentős havazás várható országszerte, a déli területeken csütörtökre akár 30 centiméteres hóréteg is kialakulhat.
Veszélyes drónokra figyelmeztet a Wizz Air vezére: egyre durvul a helyzet, erre valamit már tényleg lépni kell
A Wizz Air stratégiai tervekkel készül az ukrajnai piacra való visszatérésre, miközben a légitársaság számos kihívással néz szembe a hajtóműproblémáktól a fenntarthatósági kérdésekig.
A Pénzcentrum 2026. január 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!