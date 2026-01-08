2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
A Háifoss vízesés a Hekla vulkán közelében található Izland déli részén.
Utazás

A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat

Pénzcentrum
2026. január 8. 12:45

A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés, miután kiderült, hogy a zárójelenetek egy részét a dél-izlandi Háifoss-vízesésnél forgatták.

A Netflix szerint az utolsó évad az első öt napban világszerte 59,6 millió megtekintést ért el. Bár a történet továbbra is a kitalált indianai Hawkinsban játszódik, a nézők figyelme most a dél-izlandi forgatási helyszínre terelődött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tripadvisorhoz tartozó Bókun nevű túrafoglalás-kezelő cég adatai szerint a "Háifoss-vízesés" és a "Háifoss ikervízesés" kifejezésekre indított Google-keresések száma mintegy 5000 százalékkal nőtt a finálé bemutatása után. A Hekla vulkán közelében található vízesés a sorozat egyik zárójelenetében tűnik fel - írja a Travel Daily News.

A helyszín látványos képe - két markáns vízesés és bizonyos értelmezések szerint egy harmadik, kisebb zuhatag - élénk vitát váltott ki a rajongók körében, akik a látottakat a sorozat cselekményével hozták összefüggésbe.

Az általános utazási érdeklődés is megugrott: az "Izland látogatásának legjobb időpontja" keresőkifejezés népszerűsége az elmúlt 30 napban szintén mintegy 5000 százalékkal emelkedett.

A közösségi média tovább erősítette a trendet: a Háifossnál készült videók több százezres nézettséget értek el, jól jelezve, mekkora szerepe van a digitális platformoknak az úti célok népszerűsítésében.

A popkultúra turizmusra gyakorolt hatása lenyűgöző jelenség, amely továbbra is formálja a globális utazási trendeket

 - mondta Samuel Jefferies, a Bókun növekedési marketingmenedzsere. Hozzátette: a keresési adatok alapján a sorozatnak várhatóan jelentős hatása lesz a 2026-os utazási döntésekre is.

Az adatok azt mutatják, hogy a televíziós és filmes produkciók továbbra is mérhetően befolyásolják az úti célok ismertségét és vonzerejét, erről részletesen ebben a cikkben számoltunk be: 

Címlapkép: Getty Images
