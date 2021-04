Ezeket a virágokat veszik a legtöbben anyák napjára: te is beállsz a sorba?

Május első vasárnapja hagyományosan az anyák napja, aznap és az azt megelőző pár napban jelentősen megugrik a virágárusok forgalma. A vevők leginkább a tavaszias-nyárias színű vágott virágokból álló vegyes, nagyobb értékű csokrokat, valamint a cserepes virágokat keresik. Az átlagos vásárlás összege 3000-5000 forint közé tehető.

Az anyák napja az egyik legfontosabb nap a virágkereskedelemben – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete piaci körképéből. A piaci szereplők becslése szerint a kínálatban ilyenkor már 30 százalék körüli a hazai virág aránya.

Keresettek az extrább import virágok is, a proteák, flamingók, de továbbra is népszerű a Lisianthus, a Helleborus, a boglárkák, a gerbera és a rózsák. Egyre népszerűbbek a zöldekkel, természetes anyagokkal kiegészített csokrok, illetve divatos a virágdoboz és a cserepes virágok, növények egy szép kaspóban vagy díszítve. Továbbá népszerűek a virág mellé adott ajándéktárgyak is.

Már vasárnap előtt is országszerte nagyon nagy választékkal készülnek a virágárusok, ugyanis nemcsak május 2-án, hanem a megelőző napokban is nagyobb forgalomra számítanak. Anyák napján – a területi elhelyezkedéstől függően – akár duplájára nőhet az árbevétele egy-egy virágüzletnek egy átlagos vasárnaphoz képest. Ugyancsak kiemelkedő a forgalom ezen a hétvégén a kertészeti árudákban is.

Míg tíz éve alig volt virágos webshop, a tavalyi évben – kilépve a komfortzónából – egyre több virágüzlet fejlesztette az online értékesítést, kiszállítást. Mára már a legtöbb virágosnak van facebook-oldala, és egyre többnek weblapja. Az árusok várakozása szerint számos vásárló, aki az elmúlt hónapokban megszokta, valószínűleg most és a jövőben is az online rendelést, kiszállítást választja majd.