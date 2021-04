Azért van mit ellenőrizni: a magyar boltok fele hibát vét a jótállás intézésekor

Számos hazai üzlet lassan zárkózik fel a jótállás és szavatosság 2021-től átfogóan megújított szabályaihoz. A fogyasztóvédelem az év első napjától fokozottan ellenőrzi a vásárlók jogait erősítő előírások betartását. A hatóság az idei első negyedévben közel 310 üzletben és webáruházban vizsgálódott, 59 százalékuknál talált kifogásolnivalót.

Hosszú ideje a garanciális ügyintézés hiányosságai miatt érkezik be a legtöbb fogyasztói panasz, ezért 2021-től új időszámítás kezdődött a jótállási szabályokban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a terület 17 éve változatlan rendelkezéseit a vásárlók helyzetét javítva, a vállalkozások kötelezettségeit egyértelműbbé téve dolgozta át. A januártól a termék árához igazodóan a korábbi egy mellett két-három év is lehet a jótállási idő, világosabbak a javítási és cserehatáridők, a jótállási jegy elektronikus formában is kiadható.

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta: „Az országos fogyasztóvédelmi ellenőrzés kedvező tapasztalata, hogy a nagyobb forgalmat bonyolító áruházak, üzletláncok többnyire megfelelően járnak el. Számos helyen egyedi figyelemfelhívó tájékoztatással, az ügyfélszolgálaton szóban is jelzik a vásárlóknak az új jótállási szabályokat. A boltok egy része azonban még a több mint másfél évtizede érvényes rendelkezéseket sem tartja be hiánytalanul. A tavaly 44 százalékos kifogásolási arány 2021 első hónapjaiban jócskán 50 százalék fölé nőtt. A hatóság a gyakorlati jogalkalmazás támogatása érdekében egész évben fokozottan ellenőrzi a jótállási követelmények teljesítését.”

A fogyasztóvédelem az év első két hónapjában 531 szavatossággal, jótállással összefüggő tájékoztatást vizsgált meg fogyasztói panaszok alapján és próbavásárlásokkal. A hatóság 80 esetben (15 százalék) tapasztalt félrevezető tájékoztatást az igényérvényesítési határidőkről, ez a hiba fordult elő a leggyakrabban. Néhányszor megesett, hogy bár az új szabályok szerint már nem lehetne, a kereskedők mégis kérték az eredeti dobozt, csomagolást a garanciális ügyintézéshez.

A jótállási jegy meglétét, tartalmát 146 esetben ellenőrizték, ezek közel negyedénél, 36 esetben a vállalkozás jogsértő módon egyáltalán nem adott jótállási jegyet. A fennmaradó 110 jótállási jegy harmada nem ismertette az év elejétől hatályos szabályokat. A termékek tizedénél nem tüntették fel az árnak megfelelő sávos jótállási időt.

A hatóság az első alkalommal vétő vállalkozásokat többnyire csak figyelmezteti a mulasztásaikra, szankció nélkül azok javítására, pótlására kötelezi a cégeket. Az éves ellenőrzéssorozat első három hónapjában összesen közel 2,7 millió forint bírságot szabtak ki az általános szavatossági szabályok megsértése miatt.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a jótállás és szavatosság teljes megújításával védi a magyar családokat és a tisztességes vállalkozásokat. A tárca közelmúltban közzétett Fogyasztóvédelmi szakmapolitikai programja a következő időszak kiemelt feladatai között az első helyen említi az új előírások betartásának ellenőrzését. A hatóság folyamatosan vizsgálja a kereskedelmi vállalkozások gyakorlatát annak érdekében, hogy minél több magyar fogyasztó élhessen erősödő jogaival.