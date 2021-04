Itt a MediaMarkt, Euronics, eDigital bejelentése: ekkor nyitnak meg újra a boltjaik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sorra jelentették be a hazai tech-áruházak, hogy szerdától ismét rendes nyitvatartás szerint várják a vásárlókat. Az eMAG előrehozta új úzletének megnyitását is, az Extreme Digitalnál pedig webkamerás ügyfélpult is segíti majd a bolt előtt várakozókat. Nyitnak az Euronics és a MediaMarkt boltjai is.

Címlapkép: Getty Images

