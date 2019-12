10 sokkoló élelmiszerbotrány 2019-ben: csak erős idegzetűeknek

Egyetlen év sem telhet el - sajnos - kifejezetten undorító, felháborító élelmiszerbotrányoktól Magyarországon. És ez 2019-ben sem volt másképp. A Pénzcentrumon pedig össze is gyűjtöttük a leggyomorforgatóbb, legmeglepőbb, legemlékezetesebb ramazúrijait az évnek. Lesz itt minden: csótánytetem, jelöletlen pálinka, 20 kilós ponty, BoomBoom és egy étvágygerjesztő (nem!) kifőzde is.

Egyetlen év sem telhet el - sajnos - kifejezetten undorító, botrányos élelmiszerbotrányoktól Magyarországon. Ez pedig 2019-ben sem volt másképp. Idén is bőven kijutott ugyanis bezárt kereskedőkből, illegális pálinkaüzérekből, borzasztó körülmények között előállított élelmiszerekből, mocsokból, rovarokból, illetve az ezeket rendre nagyon hangulatosan, azaz sokkal inkább horrorisztikusan aláfestő hatósági zenei mixetől. Hát akkor vágjunk is bele, de semmiképpen sem ebéd/vacsora vagy bejglifalás közben!

A pék

Az év egyik legundorítóbb botrányáért nem is kell oly sokat visszautaznunk az időben, november 26-án jött ugyanis a hatósági értesítés: "úlyos hiányosságokat, rágcsáló ürüléket, élő csótányokat találtak a Nébih szakemberei november elején egy csepeli pékség ellenőrzése során.

A helyen többek között az emeleti feldolgozó részen a padozat, az oldalfal, a mennyezet egyaránt erősen szennyezett volt. Több nyitva levő ablakról hiányzott a rovarháló, de előfordult, hogy maga az ablak sem volt a helyén. A higiénikus kézmosás lehetőségét a csaptelep hiánya és az elé betárolt hulladéktárolók egyaránt lehetetlenné tették. Az élelmiszer-előállítás során használt gépek és berendezések (nyújtógép), valamint a további eszközök (keretek, tálcák) rendkívül koszosak, szennyezettek voltak.



Félkész tésztaalapanyagokat az egyik - az ellenőrzés kor használaton kívüli - fagyasztóláda tetején is tároltak, melyek így közvetlen érintkeznek a hűtő elhasználódott, kopott tetejével. A feldolgozótérből nyíló lisztraktár padozata és oldalfala szintén koszos, erősen szennyezett volt. Az ellenőrzés idején rágcsáló ürüléket is találtak a szakemberek. Legalábbis az elsőn.



Ezután az ellenőrök újra kimentek a helyszínre amelynek célja a kötelezettségek betartásának vizsgálata lett volna. A szemle megkezdésekor azonban azzal szembesültek az ellenőrök, hogy a kiszolgáló pultokon sütőipari termékek vannak, az egységben pedig vevők tartózkodnak (!).

A létesítményt a szakemberek ismét alaposan átvizsgálták és megállapították, hogy - néhány kivételtől eltekintve - a korábbiakban megállapított hiányosságok változatlanul fennállnak. Sőt, az eladó- és a földszinti manipulációs térben ismét több helyen élő és elhullott csótányt találtak. Ennek okán a hatóság a továbbra is fennálló komoly élelmiszerbiztonsági problémák miatt, azonnali hatállyal felfüggesztette a helyen üzemelő vállalkozásokat, azok milliós bírságra számíthatnak. A szóban forgó, ugyanarra a címre (1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 142.) bejelentett pékség: Granderious-Gyros Kf., Noar and Imara Pékség Kft. Jó étvágyat!

A kifőzdés

Hasonlóan gyomorforgató botrány volt az év elején, februárban egy budapesti illegális főzőkonyha ügye is. A sztori szerint a kifőzdeként üzemelő vendéglátóhely ellenőrzésekor - a tevékenység végzéséhez szükséges engedély hiánya mellett - több súlyos higiéniai hiányosságot tártak fel a Nébih szakemberei. Az egységben nem volt sem hús, sem zöldség előkészítő helyiség, ennek ellenére előkészítést igénylő húst és földes árut (zöldséget) is felhasználtak. A konyha egyetlen kézmosóval rendelkezett, ami az ellenőrzés idején működésképtelen volt, így egy kisméretű mosogatót használtak kézmosásra.



Ezen felül probléma volt, hogy a csomagolt alapanyagok egy részét a földön, a felhasználásra váró friss húst hűtés nélkül a munkapult alatt, a készételeket pedig a konyhatérben fedetlenül tárolták. Az egységben nagyfokú takarítatlanságot tapasztaltak a szakemberek: a gáztűzhelyek, a hűtők, a munkapult, az egység padozata és fala is erősen szennyezett volt, az alapanyagokat elkülönítés nélkül, vegyesen tárolták a hűtőkben. A főzéshez felhasznált edényeket és eszközöket is a földön tárolták.



A konyhán egyébként 15 tétel, összesen 46 kg jelöletlen, nem nyomon követhető élelmiszer forgalomból való kivonását, valamint az egység tevékenységének azonnali hatályú felfüggesztését rendelték el a Nébih munkatársai. A szóban forgó kifőzde Szekeres Csabáné nevén volt Budapesten (1211) a Rákóczi Ferenc út 142. alatt. Jó étvágyat!

A lisztkeverők

Az egészséges életmódot meglovagoló simlis lisztkeverőkre is lecsapott a hatóság, méghozzá tavasszal. A történet szerint közérdekű bejelentés alapján vizsgált 100 százalék tönkölybúza liszteket a hatóság, aminek során bebizonyosodott, a termékek nagy mennyiségben közönséges étkezési búzalisztet tartalmaznak. Az ellenőrök ellenőrzést is tartottak a lisztek előállítóinál.

Az ott tapasztaltak és a laboratóriumi eredmények alapján a Nébih kötelezte a forgalmazót, hogy az ellenőrzés időpontjáig (2019. március 14.) kereskedelmi forgalomba került, a vizsgált termékekkel azonos megnevezésű élelmiszereket további hatósági intézkedésig vonja ki a forgalomból, minőségmegőrzési időre tekintet nélkül. A jogsértő vállalkozás egyébként az Ercsiben működő Biopont Kft. volt, aminek a jogsértéskor Bujdosó Balázs és Egervári Márk voltak a bejegyzett vezető tisztségviselő. Jó étvágyat!

A hentes

A hús mindenek felett, vallják a magyarok. Na de milyen húsok, te jó isten! Tették fel maguknak a kérdés a hatóság ellenőrei áprilisban. Történt ugyanis, hogy erősen kifogásolható élelmiszer-higiéniai körülményekkel, valamint súlyos nyomon követési hiányosságokat találtak a hatóság emberei egy Baranya megyei élelmiszer-előállító létesítmény ellenőrzésekor. A szakemberek ráadásul olyan súlyos higiéniai hiányosságokat állapítottak meg, amelyek miatt azonnali hatállyal felfüggesztették az üzem működését. Ezen túlmenően, a feltárt nyomon követési hiányosságokra, illetve lejárt fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idejükre való tekintettel 28,5 tonna (!) terméket vontak ki a forgalomból.



Az ellenőrök az üzem egész területén a padozat, a fal, a mennyezet, valamint az eszközök, berendezések erős szennyezettségét tapasztalták, melyet az is tetézett, hogy a darabolásra használt helyiségben nem működtek az eszközfertőtlenítők. Különösen szennyezettek voltak a vágóhíd szennyes-övezeti dolgozói részére kialakított folyosók és helyiségek, ahol még mumifikálódott békatetemeket is találtak a hatóság képviselői. A vállalkozás székhelye Vékény (7333) Fő u. 50. volt, az ott székelő vállalkozás pedig a Zengő völgye Bt. Jó étvágyat!



A halasemberek

Július és augusztus a halellenőrzés hónapjai voltak Magyarországon, ennek következtében az ország Állami Halőri Szolgálata az éttermek és halértékesítő helyeket, halboltokat vizsgálta. Ennek persze meg is lett az eredménye, a nyár utolsó két hónapjában 18 vállalkozásnál (többnyire étterem, halbot) az 57-ből találtak és foglaltak le ismeretlen eredetű halat, illetve halterméket, melyek együttes mennyisége eléri a 958 kg-ot.

Az ellenőrök tapasztalati alapján a kereskedők egy része - különösen a fagyasztott haltermékek - esetében nem tartja be a termék jelölésére vonatkozó szabályokat. A jelöletlen vagy nem megfelelően jelölt haláru minden esetben élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent, ugyanis annak eredete még számlával sem igazolható, továbbá jelölés hiányában a termék nem kapcsolható össze a számlán szereplő tételekkel.

Ugyancsak nagyot szólt halfronton a nyáron, hogy egy lakossági bejelentést követően a hatóság emberi lefüleltek egy illegális pontyáttelepítést. De nem is akármilyen pontyét, a történet szerint ugyanis a Duna Adonyi-mellékágából egy 20 kg-nál nagyobb tömegű ponty került az egyik Fejér megyei horgásztóba. Az eset vizsgálta során persze bebizonyosodott az illegális áttelepítés ténye, ezért a hatóság zár alá vette a méretes egyedet, továbbá elrendelte annak eredeti élőhelyére történő visszaszállítását.

Ráfaragott az a horgász is, aki a Balatonból frissen fogott halakat akarta elsózni fogási tanúsítvány nélkül még idén májusban. Ráfaragott, mert pont rossz embereknek, azaz pont a Nébih szakembereinek sikerült az értékesítést tető alá hozniuk egy próbavásárlás során. A hatóság az elkövetőt mindezért egy százezer forint összegű halvédelmi bírsággal jutalmazta.

A BoomBoom vagy antiB nepperek

Nagyot szólt 2019 nyarán a méltán hírhedté vált BoomBoom megnevzezésű férfiaknak szánt étrend-kiegészítő totális betiltása. Az történt ugyanis, hogy a Nébih által végzett internetes próbavásárlás során - a 2018. októberi jogsértést követően - ismételten gyógyszer-hatóanyagot tartalmazó, Kínából származó BoomBoom növényi kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula került megmintázásra. A Perfect Play Kft. (2100 Gödöllő, Domboldal utca 4.) által forgalmazott étrend-kiegészítő terápiás mennyiségben tartalmaz Szildenafilt, ezáltal a termék fogyasztóit komoly egészségkárosodási kockázatnak teszi ki.



Ennek elhárítása érdekében a hatóság azonnali hatállyal, véglegesen megtiltotta a termék forgalombahozatalát az országban. Lett tehát BoomBoom, csak hát nem éppen az arra szoruló férfiak számára, hanem a céget forgalmazó cégnek.

A BoomBoom persze csak egy dolog, ám az antibiotikumokkal való illegális kereskedés meg egy másik. Még márciusban történt, hogy a hatóság egy, antibiotikumot vény nélkül kiadó állatpatika ellen indított eljárást. Egy budapesti állatpatikában tartottak próbavásárlást február végén a Nébih inspektorai. Az ellenőrzés során vény nélkül kiadott készítmény egy enrofloxacin nevű hatóanyagot tartalmaz, amely macskák és kutyák légúti, húgyúti és bőrbetegségeinek kezelésére szolgál. A gyakorlat veszélyességét jól mutatja, hogy egy, "nem elsőként választandó" hatóanyagról van szó: csak olyan klinikai esetekben ajánlott, melyeknél az egyéb antibiotikummal végzett terápia nem eredményez gyógyulást, és akkor is kizárólag nagy körültekintéssel.

A WHO humán szempontból a kritikusan fontosnak minősített antibiotikumok közé sorolja: azaz az embergyógyászat számára is nélkülözhetetlen, és állatgyógyászati használatának visszaszorítására kell törekedni, hogy lehetőség szerint még a következő generációk bakteriális fertőzései esetén is sikerrel alkalmazhassák. Egy ilyen antibiotikumot állatorvosi diagnózist igazoló vény nélkül, meghatározott dózis és adagolási időtartam nélkül, csupán kérésre kiadni hatalmas felelőtlenség és hosszú távon kockázatos. Az állatpatikával szemben eljárást indított a Nébih.

A varázsló

Csalók, kuruzslók mindig is voltak és sajnos lesznek is, de amikor egy-egy ilyen esetben az emberek egészsége, azaz jelen esetben egy súlyos betegsége gyógyítása kerül a középpontba, sokan felkapják a fejüket. Idén ősszel több hatósági ellenőrzés során összesen mintegy 10 liter illegálisan forgalmazott parlagfű terméket vontak ki azonnali hatállyal a forgalomból és vettek hatósági zár alá egy Zala megyei vállalkozásnál. A szakemberek elrendelték az érintett élelmiszerek forgalomba hozatalának tilalmát és visszahívását is. A Parlagfű+ és Cseppecske+ néven forgalmazott termékeket - darabonként 50 ml-es fogyasztói kiszerelésben - számos bioboltban, valamint az interneten is árusította a cég.



A történet szerint a vállalkozás az első ellenőrzést követően - a hatósági rendelkezésnek megfelelően - ugyan kezdeményezte a fellelt Parlagfű+ kivonat elnevezésű termék visszahívását, egy későbbi, webshopok szúrópróbaszerű ellenőrzésére irányuló hatósági vizsgálat azonban megállapította, hogy a vállalkozás egy másik, szintén parlagfüvet tartalmazó készítményt is fogalmaz Cseppecske+ néven.

Az előállítónál tartott újabb helyszíni ellenőrzés alkalmával kiderült, hogy a vállalkozás a korábbi hatósági intézkedést követően a Cseppecske+ termék gyártmánylapját - a tiltott parlagfű összetevő mellőzésével - módosította, nem intézkedett viszont a korábbi gyártásból származó, jogsértő termékek kapcsán. Kifogás merült fel a termékek nyomon követhetőségét illetően is.

Az előállító a készítményeket különböző bioboltokban és az interneten árusította, noha a hatályos jogszabályok alapján Európában sem a parlagfű, sem a belőle készült élelmiszerek nem hozhatók forgalomba emberi fogyasztásra szánt termékként. Fontos tudni, hogy a parlagfű és az abból készült élelmiszerek új élelmiszernek minősülnek, kizárólag az Európai Bizottság által kiadott engedély birtokában forgalmazhatók. Az uniós engedélyezés során az élelmiszerként történő felhasználás biztonságosságát kell bizonyítani. Felhívták a fogyasztók figyelmet arra, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Tudományos Tanácsadó Testülete az élelmiszerekben, étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények között tünteti fel a teljes parlagfű növényt annak citotoxikus (sejtmérgező) hatása miatt. A szóban forgó jogsértést a Boncodföldi (8992) Petőfi út 9. alá bejegyzett Ezerjófű Gyógynövény Kft. követte el.

A szeszárus

Természetesen a botrányok sora nem lehetne teljes, ha nem lenne köztük legalább egy illegális pálinkás ügy. Hát volt is, méghozzá júniusban, amikor is egy vakmerő házi pálinkás egy budapesti, elsősorban zöldséget és gyümölcsöt forgalmazó kiskereskedelmi egységben 24 palack jelöletlen pálinkát próbált meg eladni "pult alól".



A vizsgálat során összesen 12 liter jelöletlen, nem nyomon követhető pálinka terméket találtak az ellenőrök, amit azonnali hatállyal kivontak a forgalomból. Az összesen 13 különböző típusú pálinka sem zárjeggyel, sem a pálinkára vonatkozó kötelező jelölésekkel nem rendelkezett, továbbá a nyomon követést biztosító adat hiányában annak eredete sem volt megállapítható. A jogsértés telephelye Budapesten (1112) a Németvölgyi út 150. volt, a vállalkozás neve pedig Kálnai Balázs e. v. zöldség-gyümölcs üzlet néven volt bejelentve. Kellemes Ünnepeket, egészségünkre!

