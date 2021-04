Passzív jövedelem ötletek: Tudd meg, mi a passzív jövedelem, milyen passzív jövedelem lehetőségek vannak!

Passzív jövedelem források: tudd meg, mi az a passzív jövedelem, milyen passzív jövedelem ötletek vannak! Ezek a passzív jövedelem lehetőségek garantáltan pénzt hoznak a konyhára!

Mindannyiunkban felmerült már életünk során a kérdés: hogyan juthatunk sok pénzhez úgy, hogy látszólag semmit sem kell tennünk érte? Nyugodt élet, kellemes nyaralások, közben pedig folyamatosan töltődik a bankszámlánk és nem adósodunk el? Lehetséges, ám közel sem olyan egyszerű, mint azt gondolnánk! Cikkünkben eláruljuk, mi az a passzív jövedelem és hogyan érhetjük el, hogy a pénz szinte teljesen magától termelődjön, míg mi semmi, vagy csak minimális energiát ölünk az üzletbe. Azt is eláruljuk, milyen passzív jövedelem források vannak és melyek a legjobb passzív jövedelem ötletek, amik biztos, hogy pénzt hoznak a konyhára!

Mi a passzív jövedelem jelentése?

Ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, mi az a passzív jövedelem, először az aktív jövedelem jelentését kell tisztáznunk, ugyanis ezzel a jövedelemtípussal találkozunk nap mint nap. Aktív jövedelemnek nevezzük azt a pénzforrást, amit az elvégzett munkánkért kapunk havi rendszerességgel: a munkáltató gyakorlatilag megvásárolja a munkával eltöltött időnket, a szakmai tudásunkat és az ötleteinket, a cserénbe kapott rendszeres anyagi forrás pedig biztosíthatja a stabil megélhetésünket. Mivel a munkahelyünk az életünk része, tudjuk, hogy mi az a "futamidő", ami alatt megtérül a befektetett energia - például egy havi rendszerességű periódus, a két fizetés között eltelt idő.

A passzív jövedelem az aktív jövedelemmel szemben egy egyszeri vagy rövidebb ideig tartó, nagyobb befektetés, ami előre meg nem jósolható időn belül térül meg, ám ellenben folyamatosan hoz pénzt az ötletgazda számára. Sokan ennél a pontnál gondolják azt, hogy elégséges egy egyszeri, nagy ötlet, amelyből életünk végéig vígan élhetünk - azonban ez távol áll az igazságtól. Teljesen passzív jövedelem sajnos nem létezik, ám megvalósíthatóak olyan nagyobb befektetések, amelyeknek a hasznát később viszonylag kevés munkával fenntarthatjuk.

Mit fektethetünk be?

A passzív jövedelem szerzéshez mindenképpen szükséges valamilyen tőke attól függően, hogy milyen emberek vagyunk, mi a célunk és milyen projektbe szeretnénk belevágni. Alapvetően három tőkéből választhatunk, de a legmegfelelőbb az, ha mindegyiket van lehetőségünk valamilyen arányban beletenni a passzív jövedelem forrásba. Ezek a tudás, az idő és a pénz.

1. A tudás

Passzív jövedelem származhat olyan projektből, amelyhez magasszintű, minőségi szaktudásra van szükség. Olyan vállalkozásra kell ezalatt gondolnunk, ami versenyképes és felfutó ágban van, hogy minél több támogatót, befektetőt szerezzünk ötletünkhöz. Azonban, ha sikerül befutnunk a projektünkkel, sajnos nem lehetünk nyugodtak továbbra sem, hiszen a tudás folyamatosan elévül a kutatásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően. Akár az informatikáról, akár a média algoritmusairól vagy a termékmenedzsmentről van szó, tudásalapú vállalkozásunkat állandóan frissen kell tartanunk, hiszen a versenytársak éberen várják a pillanatot, hogy megelőzhessenek.

2. Az idő

A passzív jövedelem forrásának megteremtése időt és sok munkát igényel: jusson eszünkbe, hogy a szorgalom a vállalkozó szellemű emberek egyik legnagyobb előnye. Ha elképzeltük a passzív jövedelem tárgyának a koncepcióját, valószínűleg azt is látjuk, milyen hosszú az odavezető út (például egy befektetési tárgy megszerzése, egy vállalkozás alapjainak a lerakása). Fontos, hogy reális célokat tűzzünk ki, amelyeket belátható időn belül el is fogunk tudni érni, ne lövöldözzünk vaktában!

3. A pénz

Gyakran hallhatjuk, hogy pénzt, igazán sokat, csak pénzből lehet csinálni. Ennek a kijelentésnek természetesen van igazságtartalma, viszont a nagyobb összegű befektetések kockázatairól ritkábban hallunk. Minél nagyobb egy befektetés kockázata, annál többet lehet vele nyerni és minél stabilabb a passzív jövedelem forrása, annál hosszabb idő alatt térül meg a befektetésünk. Ha a passzív jövedelem források előállításához nagyobb anyagi tőke áll rendelkezésünkre, mindenképpen körvonalazódjon előttünk a folyamat és tájékozódjunk a kockázatokról részletesen, hiszen a nehezen megspórolt pénzt könnyű elbukni!

Passzív jövedelem mellékjövedelemként

A passzív jövedelem források kiépítése sokszor idő- és költségigényes feladat, éppen ezért a legtöbb kezdő vállalkozónak azt javasoljuk, ne dobja el az állását egy álomért, inkább kezdje kicsiben és építkezzen belőle folyamatosan. Már az is nagy eredmény, ha egy alacsony, de rendszeres jövedelmet ígérő passzív jövedelem forrás kialakítása sikerül, amelyet évről-évre fokozatosan fejleszthetünk, míg elég nem lesz a megélhetésünkhöz - azaz fokozatosan váltunk át az aktív jövedelemről a passzív jövedelemre.

Passzív jövedelem ötletek

Nézzük, konkrétan milyen passzív jövedelem lehetőségek állnak rendelkezésünkre a hétköznapokban, melyek azok a pénzszerzési ötletek, amelyek - habár valamilyen szempontból muszáj tőkét fektetnünk belé - viszonylag passzív jövedelem források és folyamatosan termelhetik nekünk a pénzt!

1. Befektetési ingatlan

Ez a passzív jövedelem forrás az egyik legbiztonságosabb és legkiszámíthatóbb módja a folyamatos pénztermelésnek, amivel valóban nem kell sokat foglalkoznunk. Egy befektetési ingatlan pénzbeli tőkét igényel, ám részben megoldhatjuk hitelből azt. Igaz, hosszú idő alatt, de az ingatlan vissza fogja termelni az árát, ha szépen felújítva és berendezve albérleteztetjük, vagy AirBnb lakássá alakítjuk. A lakás mellett a tároló és a garázs sem utolsó befektetési lehetőség: egy nagyobb városban a helyhiány miatt mindig lesz rájuk igény. Mindemellett az egyik legértékesebb befektetési ingatlan a termőföld, amelyet jóáron bérelhetnek tőlünk.

2. Alkossunk időtálló értéket!

Az eredeti ötletek és az egyedi termékek megvalósítása mindig jó üzlet lehet, ám ez esetben is hangsúlyozzuk, hogy a passzív jövedelem eléréséhez először aktívan dolgoznunk kell. Ilyen projekt lehet például egy könyv (vagy e-könyv) megírása vagy egy applikáció fejlesztése: egyszeri, nagyobb tőkebefektetés - ezesetben a tudás és/vagy az idő tőkéje - és könnyű sokszorosíthatóság hozhat a későbbiekben folyamatos jövedelmet az ötletgazda számára. Ebbe a kategóriába tartoznak a sokszorosítható műalkotások is, szintén magas első példányos előállítási költséggel (pl. stockphoto, digitális rajz, később képek és nyomatok e-kereskedelme). Az interneten is alkothatunk maradandót: néhány jól elkészített YouTube videó vagy egy izgalmas blog hozhat passzív jövedelmet később is, ám ha folyamatosan fenn akarjuk tartani a közönség érdeklődését, az inkább aktív, mint passzív tevékenység.

3. Affiliate marketing és dropshipping

Az affiliate marketing lényege, hogy a vállalkozás olyan termékeket ajánl ki a potenciális vevők körének, amely érdekelheti őket, anélkül, hogy a vállalkozó valójában érintkezne az áruval. A dropshipping lényege ugyanez, gyakorlatilag termékek megrendelését és szállítását bonyolítja le egy közvetítő a gyártó (vagy egy másik közvetítő) és a vásárló között, természetesen profitért cserébe - inkább kereskedelmi jellegű, ám a termékkel itt sem érintkezünk. Az ötletgazda egy idő után képes kiszervezni a munkafolyamatokat és automatizálni a feladatvégzést - amely rengeteg kreativitást, jó szervezőkészséget és szakmai tudást igényel. Ezek sem teljesen passzív jövedelem források, ám ha stabil lábakon áll a kezdeményezés, egy idő után passziválódhat.

4. Járművek és eszközök bérbeadása

Szintén anyagi tőkét igénylő passzív jövedelem lehetőségek, ha bérbe adjuk a meglévő javainkat, amelyeket egyelőre nem használunk. Tipikus példa az autók, mezőgazdasági és ipari gépek, hajók és csónakok, vagy a különféle kisgépek bérlése, amelyekkel szezonális vagy állandó munkát lehet végezni (pl. fűnyírótraktor, láncfűrész, borona stb.). Az ingatlanba való befektetés mellett sajnos ez a passzív jövedelem lehetőség sem elérhető a legtöbb kezdő fiatal számára.

5. Online tanfolyamok

Egy újabb, tudás alapú passzív jövedelem ötlet, amelyet szintén elég egyszer jól elkészíteni, majd többször értékesíteni. Készítsünk hasznos tudásunk alapján digitális oktatóanyagot videókkal, leírásokkal, színes illusztrációval, majd egyszerűen értékesítsük őket az interneten. Tipikus példa például a grafikai tudás átadása, vagy bármilyen kreatív tipp, esetleg szakmai felnőttképzések.

6. Influencer marketing

Az influencer marketing jelenleg az egyik legelterjedtebb és leghatásosabb reklámozási forma, ugyanis a követők nem csak magát a terméket szeretnék használni, hanem átültetni az influencer szokásait, életstílusát a mindennapokban. Elméletben jól működő passzív jövedelem források az influencerek által készített reklámok, ám gyakorlatban rengeteg aktív munka kell a népszerűség eléréséhez és a követők érdeklődésének fenntartásához.

7. MLM (multi-level marketing)

Sokak számára ismerős lehet egy MLM ügynök telefonhívása: hogyan telnek a mindennapjaink, milyen termékeket használunk, lenne-e kedvünk kipróbálni vagy megvásárolni valamit (akár egy új borotvacsomagot, akár egy biztosítást). Az MLM lényege, hogy az első vállalkozó az aktív munkát passzív jövedelem szerzési lehetőséggé akarja alakítani: embereket szervez be maga alá, akik helyette dolgoznak, ő pedig lefölözi a bevételeiket, amiért cserében menedzseli a csapatot. Habár elméletben igen, a gyakorlatban ez sem kristálytiszta passzív jövedelemforrás, hiszen rengeteg odafigyelést igényelnek a beosztottak, hogy jól működjön a gépezet és mindenkinek legyen jövedelme.

8. Egyéb befektetési lehetőségek

Gyakori befektetési lehetőség, ami passzív jövedelem forrássá válhat, a részvényvásárlás vagy az állampapírokba való befektetés. Az állampapírok viszonylag keveset fizetnek, ám biztos passzív jövedelem származik belőlük és megóvják a befektetők pénzét az inflációtól. Más "különleges" kategóriákba is befektethetjük az anyagi tőkénket, ám ezek magasabb kockázatokat hordozhatnak magunkban. Befektethetünk osztalékfizető részvényekbe, startup cégekbe, hogy ha felfutnak, tulajdonosok lehessünk, de más feltörekvő tehetségeket is támogathatunk anyagi juttatásokért, előjogokért. A részvényekbe való befektetés problémája ellenben az, hogy a nagyobb hozamért nagyobb tőkét kell befektetni és nem tudhatjuk biztosan előre, hogyan változik az értékpapírok árfolyama, mennyi idő alatt hoznak pénzt.

Következtetések: létezik 100% passzív jövedelem?

Olyan, hogy 100%-ig passzív jövedelem, nem létezik, ám meg lehet közelíteni azt. A passzív jövedelem ötletek kivitelezéséhez a három legfontosabb tőke: a tudás, az idő és a pénz megfelelő kombinációja szükséges. Egy vállalkozás indítása mindig munkát fog igényelni, a passzív jövedelem források nem hozzák létre saját magukat. Ha egy projektbe beletettük a megfelelő mennyiségű erőforrást, egy idő után önfenntartóvá válhat, ám az ötletgazdának alkalmanként muszáj fejlesztenie rajta, újítania a terméken vagy menedzselni az alkalmazottjait, hiszen a piac tele van versenytársakkal, a tudás és a technológia pedig folyamatosan elévül.

Egy jó passzív jövedelemforrás kiépítéséhez az a legelőnyösebb, ha van anyagi tőkénk - minél több, annál jobb -, ám mondanunk sem kell, a pénzügyi tőke előteremtése az egyik legnehezebb feladat. Vállalkozásaink során legyünk óvatosak, járjunk el körültekintően és fektessünk be olyan dolgokba, amelyek biztosan megőrzik az értéküket és "vigyáznak a pénzünkre". Amennyiben a tőkénk a tudás, a kreativitás és a kezdeményező készség, alkossunk olyan terméket, amelyet egyszerűen és olcsón sokszorosíthatunk, majd próbáljunk megélhetést csinálni belőle.

Fontos tudnunk, hogy szinte lehetetlen alternatíva az, amikor a passzív jövedelem "magától megterem", nekünk pedig csak élveznünk kell a jövedelmet (előfordulhat például ingatlanok megöröklésekor, de ez a ritkább eset). Ha vállalkozó szellemű kezdők vagyunk, a passzív jövedelem megteremtése elé sorrendben helyezzük egy jólmenő egyéni vagy társas vállalkozás beindítását, amelyből a későbbiekben, néhány év elteltével passzívan profitálhatunk. Ne siettessük a folyamatot, hiszen a jó munkához idő kell - az idő és a szorgalom pedig az egyik legfontosabb tőke, amit befektethetünk!

