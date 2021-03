Egy új egyéni vállalkozás indítása: Tudd meg, mennyi idő az egyéni vállalkozás indítása másodállásban!

Mennyi idő egy vállalkozás indítása és mi szükséges egy egyéni vállalkozás indítása / KATA vállalkozás indítása során? Mutatjuk, egy egyéni vállalkozás indítása mennyi idő lehet!

A koronavírusnak köszönhetően az elmúlt években végbemenő változások, beleértve az általános munkafolyamatok módosulását és számos munkahely megszűnését - különös tekintettel a vendéglátóiparra -, rengeteg munkavállalót késztetnek új megélhetési forrás keresésére. Az elvesztett munkahelyek mellett a meglévő irodai munkák szerkezete is nagymértékben változott, mégpedig a váratlanul megjelenő home office lehetőségekkel és a korlátozások okozta nagymértékű, nehezen kihasználható szabadidővel.

Az új körülmények közepette rengeteg pályakezdő és tapasztalt magyar munkavállalóban merült fel egy új egyéni vállalkozás indítása, amellyel akár egy régi álmot válthatnak valóra, akár egy teljesen új és jövedelmező pályafutásban próbálhatnak szerencsét. Egy kezdő egyéni vállalkozás indítása másodállásban is történhet, ha nem szeretnénk elhagyni jól megszokott munkahelyünket, vagy egyelőre nem érezzük magunkat elég tapasztalt vállalkozónak, hogy biztonságosan megéljünk az új projektünkből.

Cikkünkben összegzünk minden fontos tudnivalót egy új egyéni vállalkozás indítása kapcsán: eláruljuk, egy egyéni vállalkozás mennyi idő, mi a menete az egyéni vállalkozás elindításának és milyen képesítések, formai követelmények lehetnek szükségesek egy új egyéni vállalkozás indítása során. Kinek és milyen adókat kell fizetnünk, hogyan adjunk számlát a termékünkről, szolgáltatásunkról és hogyan történik az adóbevallás egy egyéni vállalkozás esetében?

Fontos tudnivalók, mielőtt belevágunk

Egy egyéni vállalkozás alapja bármi lehet: árulhatunk szolgáltatást (pl. fodrászat, burkolás, kertépítés vagy sport) vagy belevághatunk a kereskedelembe is (pl. saját termék forgalmazása, viszonteladás, webshop készítés), az egyéni vállalkozás indítása minden esetben hasonlóképpen működik. Elsősorban fel kell mérnünk, hogy ki lehet az általunk árult termék vagy szolgáltatás célközönsége: milyen társadalmi és/vagy anyagi lehetőségeik vannak, beleillünk-e az ő érdeklődési körükbe, hajlandóak-e költeni arra, amit kínálunk.

Elemezzük versenytársainkat! Nézzük meg, hogy egyes hasonló kategóriájú szolgáltatások mitől sikeresek vagy éppen sikertelenek, tanuljunk mások stratégiájából, elkövetett hibáiból. Képzeljük magunkat a vevő szerepébe: milyen hasonló szolgáltatásokra költenénk pénzt szívesen, melyek azok a reklámok, amelyek bennünket is megfognak - és melyek azok az online vagy offline tevékenységek, amelyek biztosan kudarcra vannak ítélve?

Az internet világában szinte elkerülhetetlen a közösségi oldalakon való jelenlét: egészítsük ki Facebook oldalunkat Instagram fiókkal és egy bloggal, hogy ne csak a termékkel találkozzon a vevő, hanem tényleges tartalmakat is fogyaszthasson és gyönyörködhessen az áru szépségében. Mérjük fel viszont azt is, hogy a megszerzett követőink megfelelnek-e az előre eltervezett célközönségi paramétereinknek, vagy "csak nézelődnek".

Hogyan küzdjünk meg a vetélytársakkal?

Hogy az egyéni vállalkozás indítása ne csak kidobott pénz, idő és energia legyen, alaposan utána kell néznünk a marketinglehetőségeknek - a leggyakrabban menet közben tanul az ember, ám a tanulást lehetőleg időzítsük a nagyobb mértékű tőkebefektetés elé. Gondoljuk át, miben tudunk kiemelkedni a vetélytársak végtelen tömegéből - hiszen ami nekünk együnkbe jutott, másnak is eszébe juthatott -, mi az a tulajdonság, amiben egyedi szereplőként mutatkozhatunk be a piacon. Legyen a szolgáltatásunknak egyedi üzenete, ami mögöttes jelentéstartalmat biztosít a termékünknek (pl. környezettudatos, vegyszermentes, gyerekbarát).

Ássuk bele magunkat az online marketing témakörébe, foglalkozzunk a közösségi médiával és a tartalommarketinggel, próbáljunk valamiben profik lenni, ami a versenytársak nagytöbbségének nem megy. Ne dobjuk ki a pénz egy webshop megrendelésére úgy, hogy nem vagyunk tisztában a kereskedelmi alapokkal és az online felületek működésével és ami a legfontosabb, ne kezdjünk bele úgy a vállalkozásba, hogy még nincs is mit eladni.

Tevékenységeink során meg kell mutatnunk célközönségünknek azt, hogy nem homályos, szép, de megfoghatatlan szolgáltatást, hanem konkrét terméket kínálunk, a nekik megfelelő specifikus árakkal: tudniuk kell, hogyan juthatnak hozzá a szolgáltatáshoz és nagyságrendileg mennyivel olcsóbb vagy éppen drágább az a versenytársakénál. Ügyeljünk a személyes kapcsolattartásra is: válaszoljunk az érdeklődők kérdéseire, személyes megkeresés esetén pedig legyünk készségesek, hiszen az elégedett ügyfél maga a tökéletes reklám!

Az egyéni vállalkozás fejlesztésének egy másik útja, ha a nagyobb vállalkozókban nem csak ellenfeleket, hanem lehetséges üzleti partnereket látunk. Próbáljunk meg együttműködni velük, besegíteni nekik, hogy mindkét fél profitáljon a szituációból - a profit nem feltétlenül pénz, hiszen számos esetben egy jó kapcsolat kiépítése vagy egy készséges vevői kör megismerése sokkal többet ér!

Egyéni vállalkozás indítása pénz nélkül: lehetséges?

Egy egyéni vállalkozás indítása során két tőkéből gazdálkodhatunk: az időből és a pénzből. Rengeteg fiatal gondolkozik az egyéni vállalkozás indítása kapcsán azon, hogy hogyan lehetne a lehető legkisebb anyagi tőkével elkezdeni - azonban hozzá kell tennünk, hogy valamennyi pénzre mindenképpen szükség van! Hogyan készít szép frizurákat egy fodrász az eszközei nélkül, hogyan dolgozik egy asztalos kisgépek nélkül? Ne feledjük: számos esetben a megszerzett tudás is pénzbe kerül, ami szükséges lehet az egyéni vállalkozás indítása során (pl. OKJ képzések, internetes tanfolyamok, workshopok).

Összességben az egyik "legolcsóbb" egyéni vállalkozás az, ha valamilyen internetes üzletbe kezdünk, hiszen ahhoz elég a laptopunk, amiről a munkát végezhetjük. Azonban, ha egy jól működő webshop létrehozásában gondolkozunk, újfent felmerülnek a többletköltségek, hiszen a legtöbb ember nem tud -többek között - social média kompatibilis webshopot nyitni, ami jól teljesít a Google találati listáján is. Érdemes spórolnunk ezekre a tételekre, hiszen rengeteg extra feladattól szabadíthatjuk meg magunkat általa. Újfent hangsúlyozzuk: egy egyéni vállalkozás indítása nem lehetséges, ha semmilyen anyagi tőkével és tudással sem rendelkezünk!

Az egyéni vállalkozás indítása bonyolult feladat: a szellemi háttér tudnivalói mellett nézzük, hogyan zajlik az egyéni vállalkozás indítása a gyakorlatban, hogyan válhatunk hivatalos, valódi vállalkozókká!

Ki lehet Magyarországon egyéni vállalkozó?

Egyéni vállalkozás indítása engedélyezett annak...

Aki magyar állampolgár, EU állampolgár vagy EGT részes ország állampolgára, illetve olyan EGT-ben letelepedett személy, aki azonos jogokkal rendelkezik;

aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja;

aki harmadik országbeli állampolgár, de tartózkodását és letelepedését az állam engedélyezte.

Az egyéni vállalkozás indítása nem engedélyezett annak...

aki kiskorú vagy cselekvőképességét érintőleg gondnokság alatt áll;

akit korrupciós, vagyon elleni, vagyon elleni erőszakos, szellemi tulajdonjog elleni, pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni, költségvetést károsító, a gazdálkodás rendjét sértő, fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő, vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek. Nem mentesül, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen egy évet meghaladóan végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek addig, míg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesítik;

aki egyéni cég vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Szükséges vállalkozói bankszámlát nyitnunk?

Egy kezdő, alanyi adómentes vállalkozás esetén nem szükséges a vállalkozói bankszámla nyitása, ellenben mindenképpen előnyös, ha van! Ha nem nyitunk vállalkozói bankszámlát, az egyéni vállalkozásunk pénzügyei összekeverednek a magán számlaforgalmunkkal, így az adóellenőrzés során a privát forgalmunkat is látják. A vállalkozói bankszámla már mindenképpen szükséges, ha egy weboldalon keresztül online fizetési rendszert szeretnénk kiépíteni, illetve a későbbiekben, ha belépünk az ÁFA-körbe, már nem is alkalmazhatunk privát bankszámlát a munkához. Vállalkozói bankszámla nyitása esetén gondoljunk annak költségeire is: egy teljesen kezdő egyéni vállalkozás indítása során (pl. pár darab kézműves termék eladása) még nincs rá szükség.

Egyéni vállalkozás indítása Ügyfélkapun keresztül

Magyarországon a hivatalos ügyek online intézése céljából szinte már mindenkinek van Ügyfélkapuja, ami a legegyszerűbb út egy egyéni vállalkozás indításához (ha nincs, akkor regisztráljunk egyszerűen!). Fontos tudni, hogy az egyéni vállalkozás indítása a hónap elején a leggazdaságosabb, hiszen, ha beindult egy vállalkozás, azonnal adókötelessé válik, az adót pedig már az első hónapra vonatkozóan is fizetni kell.

Az egyéni vállalkozás indítása során lépjünk be az Ügyfélkapuba, látogassuk meg a Webes Ügysegédet és válasszuk ki benne az "Egyéni vállalkozás" c. menüpontot. Ezt követően be kell jelentenünk az új egyéni vállalkozás székhelyét és azt a tevékenységi kört, amelyből jövedelmet szeretnénk szerezni. A bejelentés kezdeményezhető személyesen a NAV ügyfélszolgálatán is, postai úton viszont nem!

Az egyéni vállalkozás székhelye

Minden egyéni vállalkozásnak kell, hogy legyen egy hivatalos székhelye. Ez lehet a magánlakásunk vagy egy bérelt ingatlan, valamilyen szalon vagy üzlethelyiség is - fontos, hogy fel legyen tüntetve a kapun és a postaládán a vállalkozás neve, hiszen az lesz az egyéni vállalkozás hivatalos levelezési címe is. Ha az egyéni vállalkozás indítása egy olyan ingatlanban történik, amelyre valakinek haszonélvezeti joga van bejegyezve, vagy nem mi vagyunk a tulajdonos (egy családtag ingatlanja / bérelt ingatlan), akkor a tulajdonos és/vagy a haszonélvező írásos székhelyhasználati beleegyezésére lesz szükség.

Az egyéni vállalkozás tevékenységi köre

Az egyéni vállalkozás indítása során előre meg kell adnunk, hogy milyen tevékenységi körben veszünk részt. Minden tevékenységi kör mást foglal magában: ezeket érdemes alaposan átnéznünk, hogy lefedik-e a mi munkafolyamatainkat. Egyes tevékenységek engedélykötelesek, vagyis végzettséghez kötöttek, mások szabadon végezhetőek. Ellenőrizzük őket az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzékében (ÖVTJ).

Milyen egyéni vállalkozói tevékenységi körök vannak?

Először is megkülönböztetjük a főtevékenységet és az egyéb tevékenységi köröket. Az a főtevékenységünk, ami után a legtöbb számlát állítjuk ki, emellé vehetjük fel a melléktevékenységeket (pl. valakinek a fő profilja a kozmetika, de mellette masszőr is). Ha még nem tudjuk, pontosan milyen tevékenységekre fog kiterjedni a palettánk, érdemes kevesebbet beírnunk, nem érdemes halmozni a tevékenységeket. A beállítások ugyanígy a Webes Ügysegéden keresztül a későbbiekben is módosíthatóak lesznek. A tevékenységi körök megadása azért is fontos, mert szükség van a műveletek bekategorizálására a számlakiadáshoz - egyszerűbb és átláthatóbb is a munka, ha nem egész projektekre, hanem részfeladatokra adhatunk számlát.

Milyen egyéni vállalkozói tevékenységhez kell végzettség / engedély és melyeket lehet szabadon végezni?

Vannak szakképzettséghez kötött és képesítést nem igénylő vállalkozói tevékenységek is. A megkülönböztetés célja, hogy az emberek ne végezhessenek üzletszerűen olyan tevékenységeket, amihez valójában nem értenek. A szakmakod.hu weboldalán ellenőrizhetjük az összes egyéni vállalkozóként végezhető feladatkört, amelyekhez TEÁOR számok (Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere, KSH kódrendszer) tartoznak - itt ellenőrizhetjük azt is, hogy milyen szakmához kell engedély. Egy tipikus példával illusztrálva: a gázszerelői egyéni vállalkozás mindenképpen engedélyköteles, nem művelheti olyan, aki nem ért hozzá, ellenben a kézműves cukorkakészítés egy kötetlenebb, egyszerűbb munka, amit bárki végezhet.

Ha a Webes Ügysegéd felületén véletlenül olyan tevékenységi kört vettünk fel, ami engedélyköteles, de nem tudtunk róla, kapni fogunk egy felszólítást, ami bekéri a szakmai végzettséget tartalmazó dokumentumokat - ha ilyen történik, töröljük a megjelölt tevékenységi kört és nézzünk utána, hogy más esetekben is megfelelően jártunk-e el.

Egyéni vállalkozás indítása: mit kell tudni az adózásról?

Az egyéni vállalkozók máshogy adóznak, mint az alkalmazotti munkavállalók. Az ő esetükben fixösszegű adózásról van szó, emellett számos más díj (pl. kamara díja) is terhelheti őket. Nézzük, milyen adókra kell számítanunk az egyéni vállalkozás indítása során!

Alanyi adómentesség a kezdő vállalkozóknál (AAM)

Az alanyi adómentesség a kezdő egyéni vállalkozókat és az alacsonyabb tőkéjű vállalkozókat támogatja; a lényege, hogy bizonyos összeghatárig a vállalkozó mentesül az ÁFA fizetési kötelezettség alól (pl. KATA esetében évi 12 millió Ft-ig). Olyan egyéni vállalkozói szolgáltatások végzésénél megfelelő ez a forma, amikor az alacsony befektetett tőke mellett viszonylag nagyobb tételeket lehet kiszámlázni (pl. webdesign). Alanyi adómentesség esetén az egyéni vállalkozónak nem kell ÁFA bevallást készítenie, ugyanis szolgáltatásai is ÁFA-mentesen (az mértéke ÁFA 27%) igénybevehetőek, emellett az ilyen vállalkozáshoz vállalkozói bankszámlát sem kötelező fenntartani.

Amikor egy egyéni vállalkozó átlépi a 12 millió forintos összeghatárt, automatikusan ÁFA-körbe kerül és 40% adó fogja terhelni, mint kisadózót. Ha beléptünk az ÁFA-körbe, kötelezővé válik a vállalkozói bankszámla fenntartása is. Az egyéni vállalkozás indítása során már az ügyfélkapus regisztrációnál jelölnünk kell az "ÁFA-mentesség" menüpontban, hogy az alanyi adómentességet választjuk.

Az egyéni vállalkozó adószáma és a vállalkozói igazolvány

Az egyéni vállalkozás regisztrációs folyamatának a végén, ha a kérelem jóváhagyása megtörtént, kapunk egy tájékoztatót, amelyben megtalálhatjuk az adószámunkat is (ne keverjük össze az adóazonosító jellel!).

A vállalkozói igazolvány kiváltása 2010 óta nem kötelező, 2020-ban pedig megszűnt, tehát nem kell már ilyen okmányt kiváltanunk!

Mit kell még tudnunk a regisztrációról?

Az egyéni vállalkozás elindítása a Webes Ügysegéd felületén keresztül történik, szükségünk van hozzá Ügyfélkapura. Az "Egyéni vállalkozás" menüpontban meg kell adnunk a személyes adatainkat és a vállalkozásunk székhelyét, illetve a fő- és melléktevékenységeinket. Ezt követően az adózási adatok következnek: itt igényelhetünk alanyi adómentességet, közösségi adószámot (külföldi számlázás esetén) és itt jelentjük be magunkat KATA-s egyéni vállalkozóként is (kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozatok). Azt is meg kell adnunk, hogy az egyéni vállalkozás indítása másodállásban történik, mint melléktevékenység, vagy heti 36 órát meghaladóan, főállásként foglalkozunk vele - adózási szempontból nem mindegy!

A vállalkozói regisztráció végén ellenőrizzük az adatainkat és megtörténik a Nyilatkozattétel, majd meg kell várnunk, amíg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jóváhagyja a kérelmünket. A folyamat végén kapjuk meg a vállalkozói adószámunkat.

Egyéni vállalkozás indítása: kamarai regisztráció

Ha sikeresen végig mentünk a regisztrációs folyamaton, be kell jelentenünk vállalkozásunkat a helyi iparkamaránál (figyelem: 5 napos határidő!). Ezt a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara honlapján tudjuk megtenni. Szükséges hozzá a NAV által megadott vállalkozói adószám, a vállalkozásunk kapcsolattartó- és űrlapkitöltő adatai (automatikusan töltődik), a székhely és az a bankszámlaszám (célszerűen a vállalkozói bankszámlaszám, ha van), amiről a kamarai díjat (évi 5000 Ft) utaljuk. A kész regisztrációs lapot ki kell nyomtatnunk és elpostáznunk a megadott címre.

A kereskedelmi tevékenység bejelentése

Akármilyen kereskedelmi tevékenységbe kezdünk, legyen szó offline értékesítésről vagy egy webshopról, azt jelentenünk kell annál az önkormányzatnál, ahova a vállalkozásunk székhelye tartozik. A szükséges dokumentumot letölthetjük az önkormányzat honlapjáról, majd kitöltve visszaküldhetjük azt elektronikus vagy papírformátumban is.

KATA vállalkozás indítása: mit kell tudnunk a KATA adózásról?

A KATA-s adózás az egyik legegyszerűbb és egyben legelterjedtebb adózási forma Magyarországon. A KATA jelentése: Kisadózó Vállalkozások Tételes Adója, egy adózási forma, nem pedig vállalkozási forma. A tételes adózás lényege, hogy a vállalkozó havonta fizet egy meghatározott összeget és évi 12. millió forintos bevételig ÁFA-mentes számlázásra vagyunk jogosultak. Hasonlítsuk össze a KATA-s adózást egy normál alkalmazott terheivel: míg egy átlagos alkalmazott a fizetésének a 33,5%-át elveszti az adók és terhek levonása után, a KATA-s adózó ezt az arányt akár 2,9%-ra tudja csökkenteni - persze emellett a havi tételes adót fizetnie kell. A KATA mellett a vállalkozó havonta fizeti a NAV-nak a tételes adót, a helyi iparkamarának az évi 5000 Ft-os kamaradíjat, illetve a helyi iparűzési adót az önkormányzatnak.

Három KATA tételes adózási kategóriát különböztetünk meg, amelyeket mindenképpen figyelembe kell vennünk egy egyéni vállalkozás indítása során:

Mellékállású kisadózó: 25.000 Ft/hó, az fizeti, aki mellékállásban egyéni vállalkozó, vagyis az egyéni vállalkozás mellett legalább 36 órában, munkaviszonyban dolgozik, nyugdíjas vagy nappali tagozatos tanuló.

25.000 Ft/hó, az fizeti, aki mellékállásban egyéni vállalkozó, vagyis az egyéni vállalkozás mellett legalább 36 órában, munkaviszonyban dolgozik, nyugdíjas vagy nappali tagozatos tanuló. Főállású kisadózó: 50.000 Ft/hó, az fizeti, aki heti 36 órát meghaladóan az egyéni vállalkozásával foglalkozik.

50.000 Ft/hó, az fizeti, aki heti 36 órát meghaladóan az egyéni vállalkozásával foglalkozik. Emelt összegű KATA: 75.000 Ft/hó, az fizeti, aki igényt tart nagyobb nyugdíjra (a KATA-s adózók, mivel az állami terheket máshogy fizetik, más nyugdíjazásban is részesülnek).

Mit vált ki a KATA?

A KATA kiválthatja a vállalkozói személyi jövedelemadót és a vállalkozói osztalékalap utáni adót, a társasági adót, a SZJA-t, a 14%-os egészségügyi hozzájárulást, 10% szociális hozzájárulási adót, 27% egészségügyi hozzájárulást és a szakképzési hozzájárulást.

A Helyi Iparűzési Adó

A KATA megfizetése mellett az egyéni vállalkozót iparűzési adó is terheli, amit az egyéni vállalkozó a helyi önkormányzatnak fizet - ennek 3 lehetséges útja van:

Évi 2 X 50.000 Ft (akkor éri meg, ha 3.215.000 Ft-nál többet keresünk);

a nettó árbevétel 80%-nak a 2%-a (akkor éri meg, ha 3.215.000 Ft-nál kevesebbet keresünk);

2% normál iparűzési adó a nettó árbevétel után.

Az iparűzési adó mértékét befolyásolja, hogy milyen településre van bejelentve a székhelyünk: van, ahol elkérik a maximális összeget és van, ahol nincs (0%) iparűzési adó.

Hogyan történik a számlázás?

Az egyéni vállalkozás indítása akkor végleges, vagyis válik aktív vállalkozássá, amikor megkapjuk az önkormányzati és az ügyfélkapus visszaigazolást. Az eladott termékekről, szolgáltatásokról számlát kell adnunk, ami történhet a "klasszikus" papíralapon vagy e-számla kiállításával - utóbbi díjköteles, ám nagyban megkönnyíti a vállalkozó életét, hiszen sokkal praktikusabb, ugyanis minden kiadott számlát jelenteni kell a NAV-nak. 2021-től nem kell jelenteni a NAV-nál, ha e-számlázó programmal dolgozunk. A KATA-s kisadózóknak a számláikon fel kell tüntetniük, hogy "kisadózó".

Népszerű egyéni vállalkozás ötletek

Az egyik legnépszerűbb egyéni vállalkozási kezdeményezés a webshop indítás. Miért? A belépési küszöb viszonylag alacsonynak számít, a munka 100%-ban automatizálható és kiszervezhető - persze csak egy bizonyos idő után, ugyanis az ilyen típusú egyéni vállalkozásokat sem lehet félvállról venni és sokat kell foglalkozni a marketinggel. Egy webshop létesítése során komoly figyelmet kell fordítanunk a termékek logisztikájára, a lehetséges fizetési és szállítási módokra, illetve a design-ra és a marketingre is.

A webshop jellegű egyéni vállalkozás indítása az eladható terméken alapszik: figyeljünk oda arra, hogy aktívan keresett és népszerű árucikkeket válasszunk, amire tényleg van igénye az embereknek. Ezen belül is próbáljunk olyan termékeket értékesíteni, amiket nem a szupermarketben, hanem inkább a webshopokban keresnek a fogyasztók. Fontos, hogy a termék legyen könnyen megrendelhető és kiszállító (praktikus, kis méretű, ami nem túl törékeny és nem túl drága), legyen olyan a termék, amit egy no-name webshopból mi magunk is megvásárolnánk. Tipikusan ilyen termékek a kisebb elektronikai eszközök, a sportáru, és a one-size ruhadarabok, illetve a lakberendezési cikkek és a speciális kozmetikumok.

Mennyi idő az egyéni vállalkozás indítása?

Az egyéni vállalkozás indítása azonnal megtörténik, amint végeztünk a regisztrációval. A NAV-tól megkapjuk az egyéni vállalkozói nyilvántartási számunkat és az adószámunkat. Ha regisztráltuk magunkat az önkormányzatnál és a helyi iparkamaránál, máris hivatalos egyéni vállalkozók vagyunk, tehát adókötelesek is.

2021 évi változások az egyéni vállalkozás szabályaiban

A 40%-os adófizetési kötelezettség kiterjesztése:

Nettó 3 millió Ft/év feletti árbevétel után (egy konkrét belföldi partner részére), a belföldi kifizetőt 40% különadóval terhelik meg.

Külföldi kifizető esetén 3 millió Ft összeget meghaladó számlázás/év esetén a KATA-s adózó fizet 40% terhet.

Ha kapcsolt vállalkozásnak számláz a KATA-s egyéni vállalkozó, minden bevételt egyformán 40% adó terhel.

A kifizetők felé nyilatkozatot kell tennünk, hogy "kisadózók" vagyunk és kísérjék figyelemmel az esetleges 40%-os terhet.

Kérjük egy könyvelő vagy adótanácsadó segítségét!

Az egyéni vállalkozás indítása amilyen egyszerűnek tűnik, olyan könnyen kavarodhatnak össze a számok a fejünkben. Ha nincsen korábbi munkavégzésből vagy családi vállalkozásból semmilyen vállalkozói tapasztalatunk, mindenképpen kérjük ki egy könyvelő tanácsát vagy forduljunk adótanácsadóhoz. A tanácsadás során segítenek eldönteni, milyen adózási formát válasszunk és hogyan hozzuk ki a legtöbbet pénzügyeinkből.

Kinek ajánlott az egyéni vállalkozás indítása?

Az egyéni vállalkozás indítása a kezdő vállalkozók számára ideális, hiszen könnyen vállalkozóvá válhatunk és alacsony tőkével is hozzá tudunk fogni. Mielőtt nagy fába vágnánk a fejszénket, beszéljünk egy könyvelővel, hogy átfogó képet kapjunk a pénzügyi kérdésekről és a rejtett költségekről, és a jogi vonatkozásokról, hogy mi történik, ha nem fizetünk időben, vagy ha egyes számlákat "elfelejtünk" kiadni. Gondoljuk át, hogy tényleg szükséges-e egy egyéni vállalkozás indítása és biztosan jövedelmező tevékenységeket fogunk-e tudni végezni annak keretei között. Az egyéni vállalkozás indítása mellett a megszüntetése is ugyanolyan egyszerű, tehát, ha az üzlet nem végződött sikeresen, hivatalosan is megszüntethetjük azt - így nem kell tovább a KATA-t sem fizetni.

Címlapkép: Getty Images