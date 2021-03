Influenszer marketing: mi az influenszer jelentése, mivel foglalkozik egy hivatásos influenszer?

Az influenszer jelentése magyarul: tudd meg, mi az influenszer szó jelentése, mi az az influenszer és ki az influenszer hivatásból. Mutatjuk, hogyan él meg egy influencer!

Az elmúlt években számtalanszor találkozhattunk már az influenszer kifejezéssel, ám sokan nem vagyunk biztosak benne, pontosan mi az az influenszer, mi az influenszer szó jelentése és mivel foglalkoznak ők. Egyáltalán hogyan lehetséges az, hogy emberek termékek kipróbálásából, reklámokból, Facebook és Instagramposztokból élnek, nem is akármilyen életszínvonalon. Cikkünkben eláruljuk, hogyan működik az évről évre egyre népszerűbb influencer marketing, ki az influenszer és ki a hamis közösségi médiaszereplő, illetve miért olyan hatásos egy termék reklámozását az influencerek működésére alapozni.

Az influenszer jelentése

Az influenszer (influencer) egy olyan, a közösségi médiában ismert ember, aki véleményvezérként képes befolyásolni rajongói, követői véleményét, életmódját, döntéseit és vásárlási szokásait. Régebben is léteztek olyan ismert emberek, például filmszínészek vagy sportolók, akik hatással voltak közönségükre - például, ha egy híres focista egy márkás cipőben futballozott, aki rajong érte, könnyen megvásárolhatja magának a terméket, hogy ő is abban sportolhasson, mert amit a példaképe hord, biztosan jó. A közösségi média korában azonban a hírességek spektruma rövid időn belül megtöbbszöröződött: megjelent a Facebook (2004), az Instagram (2010), a YouTube (2005), illetve a család legújabb tagja, a TikTok (2016) is.

A közösségi média nem csak a már meglévő hírességek szerepét erősítette, hanem egy egészen új ismert réteget termelt ki, akik kiaknázzák a közösségi médiaplatformok nyújtotta üzleti lehetőségeket. Az egyenlet egyszerű: egy influenszer minél több követővel rendelkezik, annál nagyobb befolyásoló erővel bír, éppen ezért a népszerűség növeli a posztok értékét - és az árát is. A nagy követőtábor biztosítja az influenszer munkáját, megélhetését és a termék növekvő népszerűségét is. A szerencsés szituáció fordítva is működik: egy influenszer is rengeteg új követőt szerezhet magának, ha például egy neves üdítőital vagy kozmetikum reklámarcává választják.



Mit csinál az influenszer?

Az influenszer egy élő, aktív reklám, aki a saját vagy egy harmadik fél termékét népszerűsíti a nyilvánosság irányában. Az influenszer tevékenységétől függ, hogy a terméket milyen formában fogja bemutatni, természetesen olyan módon, hogy az illeszkedjen az ő profiljába: termékmegjelenítés történhet egyszerű fényképes posztban, bemutathatja azt az influenszer egy hosszabb videóban, vagy akár játékos formában is (közösségi oldal nyereményjátékok). Az influenszer tevékenysége során fontos, hogy olyan termék kerüljön előtérbe, ami érdekelheti az ő követőtáborát: a szépségbloggerekkel ugyanúgy felesleges márkás sakk-készletet reklámozni, ahogy focistákkal konyhai robotgépeket, ellenben, ha megtudják, hogy egy ismert séf milyen vajban süti a hússzeleteket, a főzés szerelmesei valószínűsíthetően kipróbálják azt.

Az influenszer a munkája során vizuális anyagokat készít a reklámozandó termékről és posztalja ki azokat meghatározott mennyiségben, meghatározott időközönként - ezeket a feltételeket gyakran szerződésben is rögzítik. A közösségi médiában összefuthatunk konkrét termékmegjelenítéssel (pl. az influencer megoszt egy képet egy kézkrémről) és rejtett hirdetésekkel is (pl. unboxing videó, ami nem is a terméket, hanem közvetve a forgalmazót reklámozza). Népszerű az egyszerű képes posztok és blogbejegyzések, illetve a videók mellett az élő bejelentkezés és a rendezvényeken való megjelenés is, amellyel az influencer még inkább kifejezi elhivatottságát a termék iránt (például részt vesz egy futóversenyen, amit egy ismert sportmárka szponzorál).

Influencer marketing: miért ilyen hatékony?

Az influencer marketing "varázsereje" abban rejlik, hogy a reklámarc miatt vásároljuk meg az árut, nem pedig a termék tulajdonságaiért. A felgyorsult világban a tévéképernyőn, az okostelefonokon, sőt, még az utcán is folyamatosan reklámimpulzusokkal találkozunk, amelyeket igyekszünk tudatosan vagy tudat alatt kerülni: nem nézünk rá az óriásplakátra, elfordítjuk a tekintetünket a videó kellős közepébe beágyazott 15 másodperces reklám felől, vagy ha meg is nézzük a minket nem érdeklő tartalmat, kikapcsoljuk ezalatt az idő alatt a figyelmünket. Ezt a mechanizmust úgy hívják, hogy szelektív-észlelés (Klapper, 1960). A szelektív észlelés során szétválogatjuk a számunkra hasznos és nem releváns reklámokat és csak arra az információra figyelünk oda, ami a már meglévő nézőpontunkba beleillik - például, ha van egy jól bevált müzli, amit szívesen vásárolunk, érdekelni fog a reklám az új ízről.

Az influencer marketing különlegessége, hogy nem reklámként definiáljuk a tartalmat. A közösségi médiában számos ismert embert követünk, akikkel kapcsolatban kíváncsiak vagyunk, hogy mit csinálnak: milyen hajfestéket használ, milyen márkájú fogkrémtől olyan szép fehérek a fogai vagy milyen turmixgéppel készíti el a reggeli smoothie-ját - a tartalmat akkor is elfogyasztjuk, ha tudjuk, hogy szponzorált termékmegjelenítés van benne, éppen azért, mert nem magára a turmixgépre vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy maga az influencer hogyan készíti vele a turmixot. Ha tetszik a turmix, amit készített, mi sem kézenfekvőbb, mint felkeresni a termék oldalát, hiszen csak pár lépésre vagyunk attól, hogy ugyanolyan egészséges reggelit készítsünk, mint a kedvenc celebünk, aki az elfogyasztott videóban felvette a potenciális vevő szerepét.

Milyen reakciókat vált ki a közönségből az influenszer?

Az influenszer marketingnek nem csak az a célja, hogy vevőket irányítson a boltba, vagy növelje egy online webáruház forgalmát. A termék menedzsmentje szempontjából legalább olyan fontos, hogy a termék hiteles legyen, az influencer követői pedig beszéljenek róla az online térben. A tartalomnak eredetinek kell lennie: a posztnak tükröznie kell a márkahitelesség mellett az influencer egyéniségét, be kell mutatnia, hogyan illik bele a termék a mindennapjaiba. Neki kell kialakítania a fogyasztói bizalmat a követőkben, ami a legfontosabb követelmény egy véleményvezérrel szemben.

Egy jól elkészített poszt sok reakciót vált ki a követőkből lájkok és megosztások formájában - mérhető tehát az influencer és a reklámozott termék sikeressége az online térben és üzleti szempontból is, hiszen látszik a megbízó statisztikáiban, ha megugranak az eladási számok. A sikeres influencer a követőiben közvetlenül építi fel a bizalmat, ugyanis a tartalmat "Neked" címzi a mondanivalóját. Neked mondja el a véleményét és a Te tapasztalataidra is kíváncsi, a közvetlen hangnemnek köszönhetően pedig a fogyasztó úgy érzi, mintha egy közeli ismerősével kommunikálna.



Influencer típusok

Több influenszer típust is megkülönböztethetünk, leginkább a követőik száma és minősége alapján, amelyek a következők (a számadatok, határvonalak megközelítőlegesek):

nanoinfluenszer: 5.000 fő alatti követőtábor

mikroinfluenszer: 5.000-100.000 fő közötti követőtábor

makroinfluenszer: 100.000-500.000 fő közötti követőtábor

megainfluenszer: 500.000-5.000.000 fő közötti követőtábor

celeb, híresség: 5.000.000 fő feletti követőtábor.

Minden influencer más-más célközönségnek reklámozza a megbízó termékeit. Attól, hogy valaki egy nanoinfluenszer 3500 követővel, nem feltétlenül rossz véleményvezér, főleg, ha egy szűkebb érdeklődési körön belül válik népszerűvé. Példának okáért egy híres sakkjátékos a maga követőivel nagy valószínűséggel hatékonyabb reklámarca egy sakk-készletnek, mint egy nagyobb influenszer, aki vegyes követőtáborral rendelkezik.

A különféle influencer típusok egy másik megközelítés szerint is csoportosíthatóak, jellemvonásaik vagy munkamoráljuk alapján. Léteznek kifejezetten aktivista influencerek, akik állandóan közösségi eseményen szerepelnek (például részt vesznek egy környezetvédelmi vagy politikai megmozduláson, sportnapon) és vannak, akik kifejezetten a közösségépítésre törekszenek nagy kapcsolati hálóval. Vannak irányadó influenszerek, akik példaképként állnak követőik elé, főként elveikkel, sikereikkel tesznek szert népszerűségükre. Mindemellett megkülönböztetjük az érdeklődő és a divatdiktátor influencereket: az érdeklődő influencer típusok több érdeklődési körrel rendelkeznek és nyitottak az újdonságokra. A divatdiktátorok (jellemzően a celeb kategória) pedig nem követik, hanem maguk alakítják ki a trendeket - egyes világsztár influencerek akár egy egész márkát halálra ítélhetnek egyetlen posztjukkal.

Ki az influenszer és ki a csaló?

Miután elárultuk, mi az hogy influenszer, a "szakma" árnyoldalát is érdemes megismerünk, ugyanis a közösségi médiában rengeteg álinfluencer tevékenykedik. Hogyan kell elképzelnünk egy hamis influenszert? Az avatatlan szemek számára nehéz megkülönböztetni őket a valódi, elismert profiktól - ezek inkább gyűjtőoldalak, mint valódi emberek. A hamis influencer egy állandó, viszonylag nagyobb követői bázisra alapozza marketingstratégiáját (egy nagyobb, 100.000 fős követésű mikroinfluencer vagy egy kezdő makroinfluencer). Az álinfluencer követői bázisát más profilok bekövetésével, kedvelésével szerzi (vagy egyszerűen megvásárolja azokat), majd a követői bázisára alapozva elkezdi pénzért árulni más profilok számára a megosztásokat - követők cserélnek gazdát valódi pénzért.

A hamis influenszer jelenlét terhelő az olyan közösségi médiafelületek számára, mint az Instagram - éppen ezért a platformok igyekeznek jogi lépésekkel ellehetetleníti a hamis profilok működését, hiszen a potenciális követők "vásárlása" nem összeegyeztethető a rendszer hivatásával. Érdekesség, hogy a hamis influenszer oldalak működőképesek mind üzleti, mind aktivitási viszonylatban. Kifejezetten hamis influencereket célzó kutatások igazolták, hogy a hamis influencer képes folyamatosan bevételt szerezni a tőle vásárolt követőkből, illetve a követői számának köszönhető valódi cégektől, akik megbízzák őt.

Az online térben nem csak igazi követőket lehet vásárolni, hanem "botokat" is, ami talán még könnyebb útja az online népszerűsödésnek. A botok növelik a (valójában hamis) követőtábort, ám a velük meglévő alapnépszerűséggel és igényes tartalomgyártással már el lehet kezdeni egy influencer karriert, sőt, rengeteg vásárolt követővel lehet megbízásokat is szerezni - vagy álinfluenszerként tovább tevékenykedni a szürkezónában.

Folyamatos karriermenedzsment

Az influencer karrier nem egyik napról a másikra jön létre: a legtöbbször hónapokig, évekig tartó önmenedzsment és folyamatos aktivitás áll az első megbízások mögött, hiszen igényes, eredeti és fogyasztható tartalmat a megfelelő minőségben nehéz előállítani. A stabil influencer karrier folyamatos odafigyelést és rengeteg munkát igényel: az influencer nem reklámozhat olyan terméket, ami nem illik az ő életmódjához, hivatásához - például egy fitneszmodell nem reklámozhat chipset, hiába fizetne érte a gyártó sokat. Ha rossz egy poszt minősége, nem illeszkedik a tartalmi közegbe vagy bármilyen módon hiteltelen, esetleg sértő a célközönség egyes szegmenseire nézve, az influenszer könnyen követőket veszíthet, ami nem csak a népszerűségének, hanem az üzletnek is árt.

# Szponzorált tartalom

Törvényben szabályozzák, hogy egy influenszer nem rakhat ki megbízásból készített tartalmat anélkül, hogy jelölné azt, ugyanis a felhasználóknak - révén a követők potenciális vásárlókat jelentenek - joguk van tudni, hogy a szórakoztató tartalomban van-e direkt marketingcélú termékmegjelenítés. Az influencer bevételi forrása bevallás- és adóköteles, lévén ugyanolyan megélhetési bevételről van szó, mint más munkák, megbízások esetén.



Az influenszerek magánélete

Gyakran felmerül a kérdés: mennyi magánélet marad egy influenszer számára, ha a jólmenő üzlet miatt napi szinten több, igényes posztot kell elkészítenie a mindig információéhes rajongóknak? Mi a helyzet a környezetük, tevékenységeik és családjuk bemutatásával? A válasz nem egyszerű, hiszen az influenszerség nem csak egy munka, hanem életmód, amely során a közismert médiaszereplőknek hozzá kell szokniuk, hogy kevesebb magánélet jut számukra. Mindemellett attól, hogy egyes médiaszemélyiségek gyakran és sok mindent osztanak meg magánéletükről, nem kell azt feltételeznünk, hogy nincs privát életük a kamera túloldalán. Az az influenszer, aki vérbeli profiként űzi a szakmát, képes különbséget tenni a munka és a magánélet között és ugyanúgy megőrizheti privát dolgait, mint bárki más.

Ismert magyar influenszerek: mivel foglalkoznak ők?

Egy influenszer esetében az egyik legerősebb bizalomépítő faktor a hasonló vagy vágyott élethelyzet bemutatása és a bensőséges, közvetlen megszólítás. A magyar influencerek itthon legalább olyan népszerűek, mint a nemzetközi celebek, hiszen ők értenek a legkönnyebben szót az átlagemberrel. Példaként összegyűjtöttünk öt professzionális, ismert magyar influenszert, akik mind más-más területen, más médiastratégiával dolgoznak - így, hogy tudjuk, az influenszer mi az, nézzünk utána néhány konkrét személynek!

Kasza Tibi énekes, influencer

Kasza Tibi a magyar influenszerek között is igazán nagy befolyással bír - nem is csoda, hiszen az egyik legnagyobb és legstabilabb követői bázissal bír. Kasza Tibi posztjai közt a szponzorált tartalom mellett megtalálhatóak párkapcsolati és utazási élményei is és számos más szórakoztató anyag is.

Berki Mazsi és Berki Krisztián, üzleti személyiségek, influencerek

Magyarország egyik legismertebb házaspárja szintén népszerű influenszerek, akik kifejezetten a luxusszintű életszínvonal bemutatásával foglalkoznak. A Berkik az influenszer életmód mellett a kiállnak a hagyományos családi értékek, a sportos, egészséges életmód és az állatbarátság mellett is.

Horváth Gréta influenszer, tévés személyiség

Horváth Gréta az Ázsia Expressz c. tévéműsorban szerepelt, ma viszont már ismert magyar influenszer, aki leginkább a divat és a szépségápolás kategóriájában tevékenykedik, illetve gyakran oszt meg gasztronómiai tartalmakat is.

Alexy Vivien influenszer, szépségblogger

Alexy Vivien YouTube-os szépségblogger és népszerű influenszer az egészséges életmód, a család és a párkapcsolat, a szépségápolás és természetesen a divat témakörében mozog otthonosan, immár saját termékeit is menedzselve.

Influenszer akarsz lenni? Ezeket a tanácsokat fogadd meg!

Az influenszerek tudatosan építik karrierjüket, lépésről lépésre haladva a hírnév és a stabil, elégedett követői bázis felé. Az igényesen előállított, szép és eredeti tartalom meghozza a követőket - ám az Instagram profil vagy például a YouTube csatorna felépítésénél érdemes előre körülhatárolni, hogy milyen célközönséget szeretnénk megszólítani. A körvonalazódott elképzelésre az adott témába vágó tartalmakat osszunk meg - például a szépség és az egészséges életmód könnyen összekapcsolható, egymást kiegészítő témakörök.

Az influenszer karrier felépítése során törekedjünk arra, hogy még anyagi megfontolásból se tegyünk ki illúzióromboló szponzorált tartalmakat, hiszen egy feltörekvő influenszer karrierje könnyen derékba törik. Sértő tartalmat vagy a követőkkel szembeni agresszív megnyilatkozást semmiképpen se tegyünk, hiszen amilyen nehezen szedtük össze követői bázisunkat, olyan könnyen elveszíthetjük őket. Figyeljünk az esztétikus vizuális tartalomra, a megfelelő blogposztokra, a videókat vágjuk meg igényesen. Semmiképpen se tegyünk ki olyan posztot, amivel nem vagyunk elégedettek. Képzeljük magunkat egy rajongónk/követőnk helyébe: ő mit gondolna a tartalomról? Tetszene neki? Megosztaná?

Mindemellett a legfontosabb tanácsunk: törekedjünk a hitelességre! Az influenszer és az ő közösségi média oldala nem hirdetőtábla! A hiteles influenszer nem csak termékek eladásában segédkezik, hanem saját karakterét, életmódját adja el a termékek menedzselésével a fogyasztónak, akit minél közvetlenebb módon, minél őszintébben és minél hitelt érdemlőbben kell megszólítani.

