Na szép: ezekben az országokban könnyű célponttá válhatsz, az adataidra vadásznak

Számos olyan ország szerepel a rosszindulatú IT támadások szempontjából legkevésbé biztonságos államok friss rangsorán, ahol magyar cégeknek is élénk üzleti kapcsolataik lehetnek. Azoknak a társaságoknak, amelyeknek alkalmazottai az itt található vállalatokkal, partnerekkel a közös munka miatt rendszeres kapcsolatban vannak érdemes nagy hangsúlyt fektetniük védelmi megoldásaikra. Ellenkező esetben könnyen a hazai működésük is veszélybe kerülhet.

Pakisztánt és Iránt is megelőzve, Thaiföld áll annak a listának az élén, amelyből kiderül, hogy a világon hol a legnagyobb a rosszindulatú informatikai támadások aránya - mutat rá a Panda Security friss összesítő anyaga. A mesterséges intelligenciával támogatott, végpontvédelmi megoldásokat nyújtó vállalat a rendszerében regisztrált tavalyi riasztási esetek száma alapján rangsorolta a legveszélyesebb országokat.

A listán számos olyan állam fellelhető, ahol a magyar vállalatoknak élénk üzleti, partneri kapcsolataik vannak. Görögország ugyanis a 10. legveszélyesebb helynek számít, az Egyesült Államok a 14., a szomszédos Szlovénia a 15., de Svédország és Spanyolország is tagja a nem túl nagy büszkeségre okot adó húszas körnek.

Azoknak a hazai vállalatoknak, amelyek élénk nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, ráadásul munkatársaik a listán szereplő országokban lévő partnereikkel szinte állandó kapcsolatban vannak különösen körültekintően és alaposan kell eljárniuk a védelmi megoldásaik kapcsán. A közös, internet alapú munkafolyamatok, a levelezés, a fájlcsere, a tárhelymegosztás, az egyéb online kommunikáció és platformok rendkívüli veszélyeket jelenthetnek. Ezeken keresztül ugyanis a megbízhatónak vélt partner gyenge védelme miatt olyan rosszindulatú akcióknak - zsarolás, ellopott adatokkal való visszaélés, adathalászat - válhatnak célpontjaivá, amelyek akár a társaság hazai működését is veszélyeztethetik vagy komoly működési kiesést okozhatnak

- hangsúlyozta Gölcz Dénes, a Panda Security hazai ügyvezető igazgatója. Próbálkozásból pedig bőven akad. Az elmúlt év során ugyanis egymillió gépre vetítve 14,9 millió rosszindulatú támadásról szóló riasztást regisztrált a Panda Security mesterséges intelligenciával támogatott rendszere. Emellett 7,9 millió alkalommal kapott el olyan programot a hálózatuk, amely a felhasználónál kéretlenül jelent volna meg és akár valamilyen támadás megindítására is alkalmas lehetett volna.

A Panda Security rendszerében regisztrált rosszindulatú riasztások alapján a világ 20 legveszélyesebb országa:

1. Thaiföld

2. Pakisztán

3. Irán

4. Bolívia

5. Brazília

6. El Salvador

7. Egyesült Arab Emírségek

8. Mexikó

9. Indonézia

10. Görögország

11. Kolumbia

12. Malajzia

13. Argentína

14. Egyesült Államok

15. Szlovénia

16. Ciprus

17. Dél-afrikai Köztársaság

18. Peru

19. Svédország

20. Spanyolország