Kiakadt a Cápák között stúdiójában Tomán Szabina: ilyenre még nem volt példa

Az RTL Klub Cápák között című üzleti showműsorának 6. epizódja után többen mentek haza üres kézzel, mint ahányan milliókkal a zsebükben, mégis ez volt eddig az egyik legszerethetőbb adás, tele izgalmas figurával és eredeti ötlettel.

A ma esti vállalkozók többsége üres kézzel ment haza, ugyanakkor egyikük sem érkezett hiába: mindegyikükhöz volt a Cápáknak egy-egy jó szava, és ha okosak, megfontolják az őket ért kritikákat is. Persze a drámából is kijutott ma este bőven!

Péntek este elsőként Rácz Kinga és Pittner Róbert születésnapszakértőként érkeztek a stúdióba: tortákat készítenek, de nem emberi fogyasztásra, hanem kutyák részére. Egy kutyatorta 5-7 ezer forintba kerül, és ők egy év alatt nagyjából ezer darabot tudnak eladni belőle. Tovább fejlődnének: a jövőben szeretnének ott lenni állateledel boltokban is, méghozzá saját hűtővel, emellett a sorozatgyártás fejlesztése is pénzbe kerül.

Péntek este 30 millió forintért jöttek a Cápákhoz, melyért cserébe a cégük negyedét ajánlották fel.

Az ötletet bájosnak találták ugyan a befektetők, ám bizonyos üzleti kérdésekre Kinga és Róbert nem tudtak válaszolni: nem számoltak például a hűtők amortizációjával, emellett rengeteg költséget nem számoltak ki. Tipikus példája ez annak, hogy egy jó ötlet és annak megvalósítása még nem elég egy sikeres vállalkozáshoz, kell egy részletesen kidolgozott, mindenre kiterjedő, pontos üzleti terv is. Éppen ezért most nem találtak befektetőt

Pongrácz Ádám és felesége Zsófia a bevásárlást végző szülők problémáira kínálnak megoldást, és azért jöttek, hogy igazán naggyá váljanak Timi Textil nevű saját márkájukkal. 100 féle terméket árulnak, melyeket webshopon keresztül értékesítenek. A sztori maga nagyon szép és szerethető, ahogy az a Cápák részéről is elhangzott, ám elkövettek egy nagy hibát: olyan terméket is felvettek a portfóliójukba, sőt ki is állították a stúdióban, melyet Tomán Szabina egyik cége fejlesztett, és talált ki. Bebizonyosodott, hogy

a Cápák tudnak harapni is

Komoly vitát váltott ki, hogy etikai szempontból ez kifogásolható-e, vagy még belefér, hogy lenyúltak egy más által kiválasztott terméket, Szabina mindenesetre elzárkózott, és talán ezért sem találtak befektetőt me este.



Hozzám még senki nem jött, aki az én brandemet akarta másolni, hogy gyere Szabina, megmutatom a termékemet, ugyanaz mint a tied, fele ennyiért lehet kapni, kapsz belőle 15 százalékot. Jelenleg szerintem ez nem fair. Lehetetlen helyzetbe hozzátok a társaimat, amit én nem fogadok el."

Zsófia úgy érvelt, hogy Miskolcon nem feltétlenül tudják az emberek kifizetni a drága fővárosi márkát, de szeretnének egy ilyen hálózsákot az ottaniak is, ezért megkérték, ő pedig megvarrta.

Nem sértődöttségből szállok ki, hanem mert ezt nem találom korrektnek.

6 éve van már a piacon Novák Ádám és Bárányos Réka a Naspolya Nassolda vegán cukrászdájukkal. A tervezőgrafikus pár 9 éve híve az egészségtudatos táplálkozás, ennek ellenére nem akartak lemondani az édes ízekről, a finom desszertekről, ezért találták ki saját márkájukat. 2019-ben 56 milliós árbevételt értek el, most a jövedelmező üzletükből egy brandet szeretnének, bekerülve üzletláncok polcaira.

12 millió forintért cserébe 10 százalékos részesedést ajánlottak fel.

Értelmesen és hitelesen válaszoltak arra a kérdésre, hogy miért 120 millió értékűre árazták be a saját cégüket. Még István is megdicsérte őket, ami nagy szó! Bármennyire meggyőzőek is voltak, három Cápa pont azért nem tett ajánlatot, mivel annyira kerek, sőt gömbölyű a történetük, hogy egészen egyszerűen nem látják a saját szerepüket ebben a vállalkozásban.

Fotó: RTL Magyarország Fotó: RTL Magyarország Petya és Szabina figyelmét azonban felkeltette vegán sütigyártás, és hosszas alkudozás után végül az üzletasszony társult be hozzájuk: 25 százalékért fejébe adta meg a kért 12 millió forintot. Petya azért szállt ki, mert véleménye szerint Szabinára sokkal nagyobb szükségük van, mint rá, és nem volt szíve kifosztani őket. (Megtette ezt helyette Szabina - jegyezte meg András kedvesen)



Az adás leglehengerlőbb egyénisége minden kétséget kizáróan a 30 éves kisvárdai nő, Kun Renáta volt, aki 12 év értékesítői munkája után saját beauty márkát álmodott, melyhez 7 millió forintot kért.

Fotó: RTL Magyarország Fotó: RTL Magyarország A probláma csupán az volt vele, hogy konkrét terméke nem volt, csupán csak egy álma, a tapasztalat és a nem mindennapi személyisége, és akármilyen jó valaki, a semmit nem lehet eladni. András így engedte útjára Renátát:A világon rengeteg olyan vállalkozás van, amiből pont te hiányzol. De csak veled nem társulnék. Végül üres kézzel távozott.



