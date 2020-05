Ezek a magyarok a lejetnek járványválság nagy nyertesei: Nógrádnak is kijut a jóból

A koronavírus-járvány nyomában terjedő gazdasági recesszió ugyan várhatóan még egy jó darabig velünk marad, ám a korlátozások hoztak pozitív dolgokat is az életünkbe. Ilyen például az, hogy a korlátozások miatt sokan átértékelték eddigi vásárlási szokásaikat, és a jövőben - a vírus elvonulta után is - sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznek majd a helyi gazdaság támogatására. Utóbbihoz remek alapot nyújtanak a fizikai és online értelemben is egyre szaporodó termelői piacok, ahol vásárlásainkkal a nagy áruházakat, beszállítókat és tömegtermelőket kikerülve kifejezetten helyi termelőktől, kisvállalkozóktól szerezhetjük be a szükséges mindennapi ellátmányt.

Nógrád megyében az elsők között jött létre közösségi összefogás annak érdekében, hogy a helyi mikrovállalkozások és termelők portékái közvetlenül juthassanak el a vásárlókhoz. A másfél havi kényszerű bezárkózás új kezdeményezéseket hívott életre, a fokozatos nyitással pedig lehetővé vált, hogy a települési termelői piacok és a közösségi média felületei összehozzák egymással a vásárlót és az eladót. A "#vegyélhelyit" hívószó olyan termékekre is ráirányította a figyelmet, amelyek létezéséről sokan nem, vagy csak nem közvetlen vásárlási tapasztalás útján tudtak.

