Életkorhoz kötnék a jogosítványt: újra fellángolt az ezeréves vita

A Pénzcentrum olvasói a Lidlben szeretnek a legjobban vásárolni, nem kötnék életkorhoz a jogosítványok megújítását, és egyelőre az HBO GO tartalmait részesítik a legnagyobb előnyben a streaming szolgáltatók közül. Ezen felül azonban sokan ítéletet mondtak a lottószelvényeik ellenőrzéséről, ahogy arról is, hogy készpénzfelvételkor kérik-e a bizonylatot. Mutatjuk, a 2019-es Pénzcentrumos szavazások toplistáját.

Ahogy az eddigi években úgy az ideiben is rengeteg olyan cikk jelent meg a Pénzcentrumon, amiben olvasóink véleményét kérdeztük az adott témával kapcsolatban. Ezek közül válogattuk most ki a legizgalmasabb, legnagyobb érdeklődést kiváltó témákat. És természetesen mutatjuk az eredményeket is.

Az Év Üzletlánca

Egész éves projektünk keretében folyamatosan arról kérdeztük olvasóinkat, hogy melyik a kedvenc magyarországi boltláncuk, azaz hol vásárolnak a legszívesebben a mindennapok során. Összességében több mint 86 ezer voks érkezett, amelyeket a Pénzcentrum Vásárlás Divíziója összesített.

Ahogy látszik, a top 5-ből éppenhogy kicsúszott a Penny, de így is összeszedett több mint 6800 szavazatot, ami 7,9 százalékos eredmény. Csupán 1200-zal érkezett több voks a Tescóra, ami 9,3 százalékra volt elég, az Auchan pedig a szavazatok nagyjából 10 százalékát gyűjtötte be - szép, de ez csak a negyedik helyig repítette őket.

A dobogó második fokáért azonban nagyon komoly verseny volt, és végül kevesebb mint 200 szavazaton múlt az ezüstérem sorsa, amit végül a Spar/Interspar kaparintott meg 15,5 százalékos eredménnyel. Így pedig az Aldinak maradt a bronzérem. Na, de akkor lássuk a nyertest, a 2019-es év üzletlánca a Pénzcentrum olvasói szerint a Lidl lett, amit mondhatni gond nélkül zsákolt be a diszkontlánc. A diszkont több mint 31 500 voksot kapott, ami az összes szavazat 36,5 százaléka.

Jogsi, de kinek

Augusztus végén lángolt fel újra a vita, hogy életkorhoz kell-e kötni a jogosítvány meghosszabbítását. A bombát a német autóklub dobta le, bár megjegyezték nem akarnak társadalmi vitát gerjeszteni, de tény, hogy rengeteg szépkorú sofőr nem gyakorol önkritikát, és rosszul méri fel a képességeit. Például az életkorral összefüggésben csökkenhet a rugalmasság, nőhet a reakcióidő, és az ember szeme is romlik. Ezeket a legtöbben óvatossággal kompenzálják, de rengeteg idős fut bele emiatt ideges, türelmetlen autóstársakba, ami csak tovább flusztrálja őket, és további hibákba sodródhatnak bele. A témával kapcsolatban mi is megérdeztük olvasóinkat, szerintük korhatárhoz kell-e kötni a jogosítvány meghosszabbítását - egyszerűsítve: korlátozni kell-e az időseket a vezetésben.

Az eredmény látszólag egyértelmű lett, összesen 3 175-en voksoltak arra, hogy nem kötnék életkorhoz a jogosítvány meghosszabbítását, míg 1 420-an arra szavaztak, hogy márpedig kötnék. Előbbiek a teljes szabadság hívei, mindenki vezethessen addig, ameddig az orvos alkalmasnak találja arra vagy a sofőr magát. Utóbbiak viszont általában saját rossz élményeikre hivatkozva voksoltak az igen mellett

Mit nézzünk ma?

Egyre többen és többen fizetnek elő valamilyen streaming szolgáltatóra Magyarországon, ami elképesztő mértékben kezdi kiélezni a versenyt a piac szereplői között. Éppen ezért idén ősszel meg is kérdeztük az olvasóinkat, van-e valamilyen streaming előfizetésük, ha igen, melyik szolgáltatónál, terveznek-e előfizetni.

Összesítve a szavazatokat az látható, hogy a válaszadók 38 százaléka fizet elő az HBO GO-ra, a Netflixre valamivel kevesebben: 28 százalék. Azok száma sem elhanyagolható, akiknek több előfizetésük is van, ezt 6 százaléknyian jelölték.

Érdekes, hogy viszonylag kevesen, 4 százalék válaszolta, hogy tervezi, hogy előfizet valamelyik streamingre, de a szavazás eredményén torzíthat, hogy valószínűleg eleve azok a Pénzcentrum olvasók nyitották meg eredeti cikkünket annak témája miatt, és szavaztak, akik már előfizetői valamelyik streamingnek. Viszont sokan jelölték ehhez képest, hogyha a Disney+ elérhető lenne hazánkban is (Egyelőre Európán belül csak Hollandiában indult el a tesztüzem), előfizetnének rá: 6 százalék.

A giganyeremény árnyékában

Szeptemberben számoltunk be Józsefről, aki még júliusban nyert az európai szuperlottón, de nyertes szelvényét az Örs vezér téren, a buszon a pénztárcájával együtt ellopták. Micsoda pech, főleg úgy, hogy nyereményét azóta sem kapta meg. A szelvényellenőrzés apropóján arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink lottózóban ellenőriztetik lottószelvényeiket vagy inkább saját maguk végzik azt, tartva attól, hogy esetleg illetéktelenek tudomásra jut egy s más.

Szavazásunkra majd 5 000 szavazat érkezett, és nagyon szoros volt az eredmény. A voksolók 53 százaléka, több mint 2 500 ember, inkább maga ellenőrzi szelvényét, míg a válaszadók 47 százaléka, akik valamivel több mint 2 200-an voltak, simán a lottózóban ellenőriztetik játékaikat.

És ha már lottó, nyár végén arról is megkérdeztük olvasóinkat, hogyha megnyernék valamelyik lottó milliárdos főnyereményt, mit választanának: egyben kivennék az egészet vagy részletekben kérnék azt. Több mint 1 300 voksoló kivenné azonnal az egészet, miközben csak 500-an lennének azok, akik a részletekben való kivételt választanák.

Készpénz mindenek felett

A csapból is az folyik manapság, hogy a magyarok óriási készpénz imádók. Így nem csoda hogy az ATM-eket is előszeretettel fosztogatják. Még tavasszal arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink nyomtatnak-e bizonylatot készpénzfelvételkor. A szavazás rendkívül szoros volt, alig 35 szavazat volt az igenek és a nemek között. De még ha kicsivel is, győzött a "nem", azaz az emberek picit több mint a fele nem kér bizonylatot, valószínűleg tisztában van a pénzével vagy állandóan mobil/internetes appot használ, így nincs rá szüksége. A készpénzt felvevő olvasóink 49 százaléka azonban nem bízza a véletlenre vagy pusztán csak megszokásból, de kér papírost a készpénzéhez.

Ezt bizony zárolhatják

Az idei tavasz a banki világban, legalábbis lakossági oldalról egyértelműen a kötelező adategyeztetésről szólt, a számlák zárolásáról, amit aztán jól el is halasztottak. Na, de miért, mert óriási volt a pánik és a fejetlenség, hiszen senki nem tudta, mi is a helyzet valójában. Úgyhogy meg is kérdeztük a Pénzcentrum olvasóit, őket tájékoztatta-e a bankjuk vagy a biztosítójuk kötelező adategyeztetési ügyben. A válaszok minket is megleptek, ugyani majd 3 ezer szavazatból 1 899-en szavaztak arra, hogy sem a bankjuk, sem a biztosítójuk nem értesítette őket az esetleges adategyeztetés kapcsán. Szintén sokan, majd 700-an voksoltak arra, hogy csak a bankjuktól kaptak értesítés, miközben alig 300-an azt is elmondták, hogy biztosítótól azért nem kaptak értesítést, mert nincs is nekik életbiztosítása.

Csak óvatosan az ajándékokkal

A tavaszi forgatag kellős közepén írtunk arról a Pénzcentrumon, hogy egy-egy zsíros ajándékozást követően bizony bárkire lecsaphat a NAV, az elmaradt illeték miatt. Sok esetben és sok minden után kell ugyanis ilyet fizetni. Ennek apropóján kérdeztük meg olvasóinkat, hogy szerintük kikre kellene kibővíteni az illetékmentes ajándékozás körét.

Nem meglepő módon olvasóink nagy része, több mint a fele minden családtagjára kiterjesztetné az ingyenes ajándékozást, míg a válaszadók 20 százaléka csak a testvérekre, megint 11 százaléknyian pedig nem egyenes ági rokonokra is. A válaszadók 7 százaléka szerint azonban nem kell kibővíteni a mostani szabályozást, jó ahogy van. Ennél is kevesebben, 6 százaléknyian terjesztenék ki csupán az illetékmentességet élettársak esetében.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon

Címlapkép: Getty Images