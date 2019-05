Ilyen még nem volt: nagyot nézhet júniusban, akinek biztosítása van

Nemcsak a banki folyószámláknál, de az életbiztosításoknál is kötelező a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény miatt esedékes adategyeztetés. Megkérdeztük a biztosítókat, hogy mennyien nem végezték még el, és így milyen szankciókra számíthatnak. A válaszokban arányokat a biztosítók nem árultak el, azt azonban megtudtuk, hogy az adatok feldolgozása nem is olyan egyszerű - így aztán a biztosítók vélhetően még megsaccolni sem tudják, hogy az ügyfeleik körében mekkora az adategyeztetést már elvégzettek aránya.

Aki 2019. június 26-ig nem végzi el a kötelező banki adategyeztetést, annak zárolni fogják a bankszámláját - tiszta sor. Erről az ügyfelek zöme már tud is, mint ahogy korábbi körképünkből az is kiderült, hogy a bankok esetén az ügyfelek jelentős része elvégezte már azt. Sok bank az általános ügyintézés során már megtette azt, így egyes pénzintézeteknél a lakossági ügyfelek 100 százaléka elvégezte már, de vannak bankok, ahol körülbelül az ügyfelek fele érintett még - azaz rengetegen vannak kitéve a zárolás veszélyének.

Hogy pontosan mennyi ügyfélről beszélünk, azt a bankok nem árulták el.

Saccolni ugyanakkor tudunk: mivel bankszámlája ma már majdnem mindenkinek van, a banki válaszokból kirajzolódó nagyjából 30 százalékos arány is több százezres tömeget jelent - nem valószínű, hogy ezen ügyfelek mindegyike el fogja tudni azt végezni, így akár tízezreket is érinthet a zárolás. Pedig a művelet alig pár percet vesz igénybe (hogy mivel jár és mit is kell tenni, arról ebben a cikkben írtunk bővebben).

Nemcsak a bankoknál kötelező!

Az elmúlt hónapokban gyakorlatilag a csapból is az folyik, hogy a bankszámlákkal rendelkezőknek június 26-ig el kell végezni az adategyeztetést. Arról már vélhetően kevesebben tudnak, hogy azoknak is kötelező azt megtenni, akik az Államkincstárnál vezetnek számlát, valamint a biztosítóknál életbiztosítással rendelkezőknek is. A törvény szövege világosan fogalmaz az érintettek körét illetően, mégis sok ügyfélnek okoz meglepetést, amikor kiderül, hogy nemcsak a bankoknál kötelező az eljárás.

Mivel a biztosítások során kötelező adategyeztetés valamiért kevesebb publicitást kap, mi most megkérdeztünk néhány hazai biztosítót, hogy ők hogy állnak az ügyfelek feldolgozásával, valamint azt is, hogy milyen következményekkel jár, ha az életbiztosításoknál nem tesszük meg azt. Azt is megkérdeztük, hogy az életbiztosításokon kívül érint-e még egyéb terméket az adategyeztetés, nehogy később bújjon elő a szög a zsákból. Nem árulunk zsákbamacskát - csak az életbiztosításoknál kötelező az adategyeztetés, azoknak azonban nem minden fajtájánál. Mielőtt azonban rátérnénk a válaszok ismertetésére, egy fontos dolgot emelnénk ki, amelyre egyik válaszadónk hívta fel a figyelmet:

Sok biztosító és bank vélhetően azért nem árulja el, hogy mennyien nem végezték még el az adategyeztetést, mert egyszerűen fogalmuk sincs róla.

Ezt egyébként tapasztaltuk a banki és a biztosítók által közölt válaszokból is. A bankok hozzávetőleges arányt mondtak, a biztosítók közül sokan pedig még azt sem - egyesek nem is válaszoltak a megkeresésünkre. Gyakran éreztük azt, hogy a különböző érintett intézmények valamiért kerülik a választ, és vonakodnak - többszöri rákérdezés után is - pontos arányszámokat, ügyfélszámokat mondani (leszámítva azokat, akik már a teljes ügyfélkörre elvégezték azt). Ahogy a nekünk választ adó egyik intézmény írta:

A szolgáltatók dolgát az ügyfelek elérésén és mobilizálásán túl nehezíti az is, hogy azoknál az ügyfeleknél, akik elvégzik határidőre a szükséges adminisztrációt, gyakran szükség lehet további hiánypótlásra, javításra. Mivel a szolgáltatók folyamatosan dolgozzák fel a beérkező óriási adatmennyiséget, ezért nem biztos, hogy látják, ügyfélkörük mekkora részénél tekinthetik már sikeresnek és lezártnak az azonosítást. Emellett korrigálni kell az ügyfélbázis azon részével is, akiknél már teljes dokumentáció áll rendelkezésre a törvény értelmében.

Számtalan nehézség áll a biztosítók előtt az adatfeldolgozás során, ahogy válaszadónk írta. A folyamatos adatfeldolgozás során ugyanis rengeteg hibás adat is beérkezik, ráadásul számos egyéb meg nem nevezett tényező is azt eredményezi, hogy a pénzintézetek és biztosítók a legjobb esetben is becsülni tudják csak, hogy az ügyfélkörüknek mekkora része végezte el az adategyeztetést.

Ez számos kérdést felvet: először is azt, hogy ha ez valóban így van, és a biztosítók és a pénzintézetek valóban nem tudják pontosan, mennyien végezték el az adategyeztetést, hogyan fogják az elvégzésre ösztönözni a maradék ügyfeleket az elkövetkező egy hónapban? Az is elég egyértelműnek tűnik, hogy lesz olyan (vélhetően markáns) csoportja az ügyfeleknek, akiket a nehézségek miatt a biztosítók és bankok nem fognak tudni elérni. Gyorsan hozzátesszük, hogy minekutána a bankok és biztosítok válaszaik szerint időben kiértesítették az ügyfeleket, a felelősség elsősorban az ügyfeleké - de minden bizonnyal a szabályozás érvényesítésével eleve elkerülhetetlen lenne, hogy néhányak bankszámláját ne zárolják.

Nézzük most meg, hogy az egyes biztosítók mit válaszoltak a Pénzcentrum által feltett kérdésekre:

NN

Az életbiztosítások terén a holland biztosító piacvezető, elmondásuk szerint egyéb biztosítási terméket nem érint az adategyeztetés. Pontos adatokat az ügyfelek számáról nem mondtak, de azt írták, hogy "megfelelő ütemben halad" a feldolgozás. Az ügyfeleket postai úton értesítik a teendőkről és a következményekről, a biztosító weboldalán pedig letölthetők a szükséges nyomtatványok, amit kézzel és géppel is ki lehet tölteni. Elmondásuk szerint a kapcsolattartók is értesítik az ügyfeleket, és természetesen a biztosító ügyfélszolgálata is rendelkezésre áll. A biztosító ezt írta válaszában:

Az azonosítás mielőbbi elvégzése ügyfeleink érdeke, mivel 2019. június 26. után azon ügyfeleink esetében, akiknek adatai, nyilatkozatai, okmánymásolatai nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a törvény értelmében kötelesek vagyunk az életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos rendelkezések teljesítését megtagadni ezek pótlásáig. Vagyis az ügyfelek e nélkül nem tudnak módosítási igényeket és pénzügyi rendelkezéseket intézni, úgymint (rész)visszavásárlás, biztosítási esemény miatti szolgáltatás, a biztosítási díj/összeg módosítása, díjszüneteltetés, kedvezményezett módosítása, a biztosítási szerződés egyéb módosításai stb.

Azt tehát, hogy mennyi ügyfél áll még az adategyeztetés előtt, az NN nem árulta el.

Groupama

A Groupama azt írta, hogy az életbiztosítások és a nyugdíjbiztosításoknál is szükség van az adategyeztetésre (ez a két termék technikailag viszont nem különül el egymástól). A következményekről a Groupama is azt írta, hogy átvilágítás hiányában június 26. után a biztosító kénytelen megtagadni az ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízásokat (például a kifizetéseket).

Természetesen, ha az átvilágítás még nem történt meg, és az ügyfél megbízást ad ügyletre, akkor soron kívül megkeressük őt az átvilágítás mielőbbi elvégzése érdekében. A szerződés természetéből adódó díjváltozások, mint pl. az indexálás, díjfizetési mód váltása, nem minősülnek ügyleti megbízásnak, tehát nem vonatkozik rájuk az ügyfél-átvilágítási kötelezettség.

- írja a biztosító, így akkor sincs vész, ha határidőig nem történt meg az adategyeztetés, hiszen határidő után is el lehet végezni azt. A tájékoztatásról a biztosító azt írta, hogy elektronikus és postai levélben is értesítik az ügyfeleket, de a kapcsolattartók is segítséget tudnak nyújtani, valamint telefonon is rendelkezésre állnak, ha valakinek kérdése van.

Hogy mennyi ügyfélnek kell még elvégeznie az adategyeztetést, a biztosító válaszában nem árulta el.

Uniqa

A törvény a biztosító közlése szerint az életbiztosításokat érinti csak. A biztosító azt írta válaszában, hogy csak azokat az ügyfeleket keresik meg személyre szólóan, akik esetén az adategyeztetés szükséges - aki tehát elvégezte már, annak nem kell folyamatos értesítésekre számítania.

Az UNIQA Biztosító a törvényi megfelelés biztosítása mellett az ügyfelek érdekeit, szokásait is maximálisan figyelembe kívánja venni, ezért kizárólag azokat az ügyfeleinket keressük majd meg személyre szólóan, akiknél valamilyen adathiány felmerül, és ezt akkor tesszük meg, amikor az adott megbízás, tranzakció aktuálissá válik (kifizetések esetében). Az adategyeztetésre így folyamatosan kerül majd sor, elkerülve ezzel azt, hogy ügyfeleinknek rövid határidőn belül kelljen az esetleges adathiány miatt intézkedniük

- írják. A biztosító válasza szerint biztosítja a postai és elektronikus ügyintézést is. Ha nem történik meg az adategyeztetést, akkor a biztosító válasza szerint nem végezhetik el az ügyfelek megbízásait.

Hogy mennyien nem végezték már el az adategyeztést, az Uniqa nem árulta el.

Generali

A biztosító válaszában az unit-linked és a hagyományos életbiztosításokat nevezte meg, mint azokat a termékeket, ahol kötelező elvégezni az adategyeztetést. A részletes teendőkről postai úton és levélben értesítik az ügyfeleket. Elmondásuk szerint a törvény kizárólag életbiztosításokra vonatkozik, ezeken belül elmondásuk szerint a kockázati életbiztosítások esetén nem értelmezhetők a törvényi rendelkezések, így az életbiztosítások teljes palettájára nem terjed ki a törvény. A Generali ezt írja:

Így tehát a rendelkezés kizárólag a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) és hagyományos életbiztosítási termékek vonatkozásában él. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy amennyiben az ügyfél június 26. napját megelőzően nem pótolja a hiányzó adatokat, a szerződése NEM szűnik meg, csupán annak vonatkozásában ügyletek (pl. kifizetés) nem hajthatók végre mindaddig, amíg az adatpótlás nem történik meg.

Az adategyeztetést még el nem végzett ügyfelek arányát a Generali nem árulta el.

Magyar Posta Biztosító

Az ő válaszuk szerint szintén az életbiztosításokra érvényes a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény - ők ezekben az esetekben végzik el az adategyeztetést. Az értesítés levélben történik, és arra buzdítja az ügyfeleket, hogy keressék fel a postai értékesítőjüket. Aki nem végzi el az életbiztosítás esetén az adategyeztetést, az nem tranzaktálhat - amint azonnal megteszi azt, a biztosító a zárolást feloldja.

Az adategyeztetést elvégzők arányát a Posta Biztosító - ki nem találod - nem árulta el.

Összegzés

A biztosítók egyike sem árulta el pontosan, de még hozzávetőlegesen sem, hogy mennyien nem végezték még el az adategyeztetést. Az egyik válaszadó azonban megjegyezte, hogy a biztosítók adatfeldolgozása során több nehézség is hátráltatja a pontos felmérést, így nem kizárt, hogy maguk a biztosítók sincsenek tisztában az adategyeztetésre váró teljes ügyfélkörrel. Nagyon valószínű, hogy a határidő lejártáig több olyan ügyfél lehet, akik életbiztosításra "zárolásra" kerülhet.