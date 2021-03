Ebből él most Szabó Erika, a Barátok közt sztárja: az RTL Cápáinak nem jött be a biznisz

Ismét eltelt egy hét, ismét képernyőre került a Cápák között című üzleti showműsor újabb, immár ötödik epizódja. Ma este ismét négy különleges magyar vállalkozóval ismerkedhettünk meg, és az általuk előállított nem mindennapi termékekkel. Aki hétről-hétre követi a műsort, annak feltűnhet, hogy egyre kevesebb a kókler, egyre több a profi jelentkező, de legalábbis a kifejezetten eredeti figurák.

A Cápák között című üzleti showműsor 3 évadának 5. része sem tartogatott kevesebb izgalmat, mint az eddigi epizódok, sőt! Kijelenthetjük, hogy egyre jobbak az adások: kaptak a jelentkezőt hideget, meleget, és ma este sem kímélték őket a cápák. Ismét jól szórakozhatott, aki az RTL Klubot választotta, és sokat megtudhatott az emberi természetről, ahogy egy vállalkozás működtetéséről is.

Az első kishal ismerős lehet azoknak, akik néztek valaha szappanoperát az RTL Klubon, egy korábbi Barátok közt szereplő, Szabó Erika, és testvére, Szabó József állt a cápák elé. Már létező és jól működő vállalkozással érkeztek, melynek első látásra ugyan semmi köze nincs a színészethez, az előadóművészethez, valójában azonban nem is áll tőle olyan messze. A SimpleOnYou a pólóin korszerűen, dizájnosan tálalja a verseket, hiszen költeményt viselni magunkon lehet menő is akár. A webshopos értékesítésből az elmúlt évben 30 millió forintos forgalmat értek el, melynek nagyjából 40 százaléka a profit. A gyártósoruk professzionális szintre való felfejlesztéséhez kért Erika és József

15 millió forintot a befektetőktől, cserébe 10 százalékot ajánlottak fel a cégükből.

A cápák elismerték, hogy az üzenet és a tartalom rendkívül értékes, de a fast fashionnel nem tudnak versenyre kelni, nem is lehet célja az egy ilyen vállalkozásnak. Úgy érezték a stúdióban ülő befektetők, hogy ehhez nekik nincs közük, ez a cég megáll a saját lábán, ezért nem fektettek be, viszont végül behúzták a Telekom Digitálisan Tettrekész Díjat. Erika a műsor után azt nyilatkozta a Pénzcentrumnak, hogy ettől függetlenül egyáltalán nem csalódottak, hatalmas élmény volt számukra a műsor, és az azt megelőző felkészülési időszak.

Rákényszerültünk arra, hogy pár lépést hátra lépjünk és kívülről egy másik perspektívából vizsgáljuk meg a vállalkozásunkat, és ez nagyon hasznos volt. Azóta sok mindet átalakítottunk, újra gondoltuk a gyártást, a raktárkészletet. A SimpleOnYou valóban egy szerelem projekt, így azt hiszem nagyon jót tett nekünk, hogy egzakt módon meg kellett fogalmazni a rövid és hosszú távú céljainkat és lehetőségeinket. Amikor a cápák előtt álltunk az éreztük, hogy innentől bármi történjen mindenképpen nyertünk azzal, hogy eljöttünk és lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutassuk a vállalkozásunkat.

- mondta el a színész-vállalkozó, majd folytatta: "a cápák előtt való bemutatkozásnak azért is örülünk, mert egy fiatal brand számára nagyon sokat jelent, hogy a műsor révén széles közönséghez juthat el, mutathatja meg magát, illetve azt, amit képvisel. Annak ellenére, hogy az ember nyilván ismeri a saját vállalkozását, egy pitchre fel kell készülni. Át kell nézni a számokat, az üzleti tervet és mérlegelni a lehetőségeket. Egy ilyen felkészülési folyamat nagyon sok mindenre rávilágít a vállalkozással kapcsolatban, jobban kiderülnek számunkra is az esetleges hiányosságok, illetve a fejlődési lehetőségek. Valamint nagyon izgalmas kaland, amikor olyan emberek szólnak hozzá egy induló vállalkozáshoz, vagy egy ötlethez, akiknek hatalmas üzleti tapasztalatuk van. Egy-egy kérdés elindíthat egy gondolkodási folyamatot, ami később kulcsfontosságú lehet a vállalkozás jövője szempontjából."

Aki kicsit is érdeklődik a divat, a magyar márkák vagy éppen az irodalom iránt, és aktívan használja a közösségi médiát, az egészen biztosan találkozott már a Vates Projekt nevű egészen hasonló termékeket gyártó céggel. A Vates Projekttel körülbelül egyidőben alakult a SOY, egymástól teljesen függetlenül. Ami közös a két vállalkozásban, hogy mindkettőnk kiindulási pontja a művészet és a divat, céljuk az irodalmat becsempészni egy kicsit a hétköznapokba: "A megvalósítás kicsit más. A mi esetünkben a szöveg, azaz a vers a legfontosabb. Mindig az első és legfontosabb megtalálni azt a verset, vagy irodalmi alkotást, ami tovább vezeti a gondolatot a grafikai és képi megvalósítást" - tette hozzá Erika.

Másodikként a 25 éves Gergő vonult a befektetők elé, egy alapvetően izgalmas, de nem túl kidolgozott ötlettel. A fiatal srác ízig-vérig vállalkozó, és nem csak elképesztően pozitív kisugárzása, de ötleteinek nem mindennapi megvalósítása is felkeltette a zsűri érdeklődését.

Azért jó a mostani ötletem, mert egy valós problémára nyújt választ, rengeteg embernek segít és nekem viszonylag kevés ráfordítással járt

- mondta el elöljáróban a KRESZ vizsgára felkészítő applikációjáról. 5 millió forintot kért méghozzá arra, hogy a terméket elkészthesse iOs-es rendszerre is, cserébe 30 százalékos részesedést ajánlott fel a nyereségből.

Gergő kedélyes személyiségével jól elszórakoztatta a cápákat, az üzleti showműsorból lassan már csak a show maradt, míg nem István aztán visszarántotta beszélgetést a hűvös realitások talajára, és olyan kérdésekkel állt elő, melyekre csak komolyan lehetett válaszolni. Végül mindenki legnagyobb megdöbbenésére István beszállt az üzletbe: adott 5 millió forintot 51 százalékért cserébe. Levente erre csak ennyit tudott mondani:

Na, erre nem számítottunk!

Zulinger Gizella Zigi marketingesként találta ki, hogy szeretne magának egy saját terméket, és kifejezetten bizakodóan indult a cápák elé. A bolygó legkényelmesebb bútoraként vezette fel a Bujtsyt, ami egy óriási szőrgombóc memóriahabbal megtöltve. De kikérte magának, hogy ez babzsák lenne. 16 millió forintot kért a cápáktól 6 százaléknyi üzletrészért. Az eladási számok, a marketingköltségek még meg is győzték volna a befektetőket, ám a termék maga nem, Szabina például azt kifogásolta, hogy luxustermék, amiből ennyit nem lehet eladni. András beleunva Zigi válaszaiba, és a marketingrizsába egy ponton kiakadt:

Szerinted ez egy ötlet? Idejöttél valamivel, amit láttál Amerikában, valakink eladtatok belőle harmincat, és most azzal traktálsz, hogy ebből 3 ezret fogtok eladni?

Egy cápát sem győzött meg, hogy 200 milliós nyereséget fog összehozni, mint ahogy azt ígéri. Nem talált befektetőt.

A mai műsor egyik legkomolyabb vállalkozója, az este legérdekesebb figurája minden kétséget kizáróan Szalay József volt. Ő az a vállalkozó, aki szeret nagyot álmodni, és nem fél kockáztatni. Növényi alapú pálcikás jégkrémeket gyárt immár 5 éve, és szó szerint az egész életét erre tette fel.



Reménykedett benne, hogy a Cápák ráharapnak Anjuna jégkrémekre és a benne rejlő lehetőségekbe, ám végül nem így lett. Tőle is sikerült kérdeznünk: 50 milliós befektetésért cserébe 5 százalékot kínált a cégedből, kíváncsiak voltunk rá, Balogh Levente ajánlata (25 millió 10%) miért volt elfogadhatatlan számára.

Az értékelést a korábbi tőkebevonási kísérletre, az üzleti tervre és iparági példákra alapoztam. Bár az FMCG szektorban szerzett tapasztalata miatt számomra Levente lett volna a főnyeremény, a 250 milliós cégértékelésre még neki is nemet kellett mondanom. Hagytam ugyan lehetőséget alkura az ajánlatban, de itt érezhető volt, hogy nem fogunk közös nevezőre jutni.

Ennek ellenére József úgy nyilatkozott a Pénzcentrumnak, hogy ugyan a cápák nem fektettek be a vállalkozásába, ő mégis meg fogja tudni valósítani azokat a célokat, amiket kitűzött 2021-re, sőt elmondása szerint a forgatás óta nagyszerűen alakulnak a dolgok.

Úgy tűnik áprilistól bekerülünk még egy élelmiszerláncba és nyitunk egy új franchise egységet Tihanyban is. Organikusan is lehet növekedni, de továbbra is befektetőt keresek ahhoz, hogy elköltöztessem az üzemet és jövőre export piacra lépjünk.



(Fotó: MTI Fotó: Kovács Attila)