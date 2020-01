Így indíts vállalkozást egy fillér nélkül: bárkinek bejöhet a biznisz

Sokan már régóta tervezgetik, vagy inkább csak álmodoznak arról, hogy saját vállakozást indítsanak, csak valami mindig visszatartja őket ebben. Ez legtöbbször az az induló tőke, ami nélkül úgy hiszik, nem tudnak belevágni. Mutatjuk, hogyan indíthatod el kevés, vagy semennyi tőkével a vállalkozásod, és miért érdemes így is belevágni.

Ez - amennyiben kisvállakozásról és nem multinacionális cégről beszélünk - egyszerűen nem igaz, a leggyakoribb tévhitek egyike. A Pénzcentrum összegyűjtötte azokat a lépéseket, amelyekkel sikeresen indíthatunk vállalkozást kevés vagy semennyi tőkével.

Simon Paine, a PopUp Business School üzleti iskola társalapítója és vezérigazgatója szerint könnyen lehet vállalkozást indítani minimális tőke nélkül is. Amikor valaki nekirugaszkodik az éppen elégnek kell elégnek lennie. Nem kell, hogy rögtön minden tökéletes legyen.

A tökéletességre való törekvés kinyírja a vállalkozásodat, mielőtt még elkezdenéd, mert ahhoz pénz kell.

Viszont az tévedés, hogy magához az elinduláshoz is pénz kell. Egy működőképes vállalkozás elindításához az egyik legjobb út a szakértő szerint, ha azzal gazdálkodunk, amint van, és nem veszünk igénybe külső segítséget.

Erre használják az angol bootstrapping kifejezést, amelyre még nincs pontos magyar szó. Eredetileg a magas szárú csizmákon található kis fül elnevezéséből ered, amely azt segítette elő, hogy a csizmafelhúzást az ember segítség nélkül maga is meg tudja tenni. Később az informatikában kezdett elterjedni már önellátó művelet értelemben, és később az üzleti életben is meghonosodott. Ma már olyan értelemben is hallani a kifejezést, mint "megtenni a lehetetlen", akár Münchausen báró, aki a mocsárban ragadva kénytelen volt saját grabancánál fogva kihúzni magát onnan.

A bootstrapping viszont korántsem lehetetlen. Simon Paine szerint az ilyen típusú üzleteknek van a legnagyobb esélye a túlélésre, mert végigmenni a vállalkozás felépítésének az útján, és önmagunkat beletenni a cégünkbe, meghozni bizonyos áldozatokat teszi edzett vállalkozóvá az embert. A kezdeti nehézségekkel való megküzdést nem lehet átugrani, mert ez teszi majd erőssé a céget.

Hogyan vágjunk bele ebbe a folyamatba? Először is ne vessük el rögtön a lehetőségét, hogy lehetséges. Másodszor készítsünk elő mindent, amit csak tudunk a vállalkozásunk elindításához - nézzünk utána melyik a legjobb adózási forma számunkra, foglalt-e már a név, amit választanánk, mérjük fel a piacot, stb. Hallgassuk meg vállalkozó ismerőseink tanácsait, és fogadjuk meg a következő pontokat:

1. A vállalkozás Veled kezdődik

Aki azon gondolkodik Milyen működő kisvállalkozást tudnék indítani?, vagy Hogyan tudnám elindítani a kisvállalkozásomat, hogy sikeres is legyen?, azoknak először azt kell tudniuk, ők maguk mit tudnak nyújtani:

Milyen képességeid, készségeid vannak?

Miben vagy nagyon vagy kiemelkedően jó?

Mik a legjobb tulajdonságaid?

Milyen tudással, vagy tehetséggel rendelkezel, amelyért mások fizetni is hajlandók lennének?

Kinek van szüksége a segítségedre?

Egy kisvállalkozás, legyen az műkörömszalon vagy 3D nyomtatás szaküzlet, vagy főzőiskola, alapvetően nem jó vagy rossz. Nincsenek eleve kudarcra ítélt tervek, minden azon múlik, hogy birtokában vagy-e az induláshoz szükséges készségeknek. Logikus, hogy az ne akarjon főzőiskolát nyitni, aki egy rántottát sem sütött eddig, de úgy látta a neten, hogy a főzőtanfolyamok jövedelmezőek.

Egy tőke nélkül induló vállalkozásnak a vállalkozó tudására, készségeire, érzékeire kell épülnie. Nincs rá garancia, hogy a műkörömszalon sikeresebb lesz, mint a 3D nyomtatással foglalkozó cég, önmagából az ötletből kiindulva. Amin sokkal több múlik, a vállalkozói hozzáállás.

Dmytro Okunyev, a csapatmunkát segítő online felület, a Chanty alapítója szerint a tőke nélkül induló kisvállalkozás elindításának legegyszerűbb módja, ha egy olyan problémára fókuszál az ember, amely a saját életében is jelen van, és valószínűleg másoknak is gondot okoz. Ez azért előnyös, mert mivel a leendő vállalkozó már szembesült a problémával, ismeri a célközönségét, aki ugyanúgy keresni fogja a megoldást. Így nem kell súlyos százezreket elkölteni marketingre az elején, mert tudod, kit akarsz megszólítani, és célzottan tudsz értékesíteni.

Összegezve: legelőször érdemes tisztába jönnie a leendő vállalkozónak saját készségeivel, pozitív tulajdonságaival, minden olyan körülménnyel, amely segítheti a sikerben, és hogy megtalálja a hozzá leginkább illő vállalkozás-ötletet. Érdemes figyelembe venni a saját bőrünkön tapasztalt problémákat is, amelyre szívesen találnánk úgy megoldást, hogy azt mások is tudják használni, lehetőleg pedig fizessenek érte.

2. Beszéljünk a leendő vevőidről!

Marie Farmer, a Mini MealTimes alapítója, (amely egy olyan app, ami követi, mit eszik a gyermekünk, és azonnal visszajelzést is ad, mennyire étkezett egészségesen, kiegyensúlyozottan, így segít "jobb anyának" lenni) azt javasolja, hogy beszélni kell a lehetséges ügyfelekkel. Beszélni, beszélni, beszélni, mielőtt még egy forintot is beleölne bárki a vállalkozásába.

Ugyanis a beszélgetés előbb utóbb cselekvés lesz, és a tenni akarás vezet végül vásárláshoz. A beszélgetés, kapcsolatteremtés a vállalkozó számára információgyűjtés is: így nyerhetsz bepillantást abba, hogy leendő ügyfeleidnek mire lenne szüksége, milyen gondjai vannak jelenleg, így egyéni igényekre szabott megoldást tudsz nyújtani, vagy olyat ajánlani, amit más nem.

A vállalkozók sokszor hiszik úgy, ismerik a célközönségüket, hogy mit akarnak, hogyan vásárolnak, mi hat rájuk, és nem tévedhetnek ebben. Aztán belefektetnek rengeteg energiát - és pénzt - hogy fél év múlva kiderüljön, hogy teljesen mellélőttek. Amit az ő cégük kínál, annak vagy teljesen más a célközönsége, vagy a belőtt célközönség egyáltalán nem érdeklődik a termék iránt. A tévedést még akkor is lehet orvosolni, de elvesztegetett idő és pénz lesz, amíg eljutunk a helyes felismeréshez.

Ehelyett, mielőtt még bármibe is belekezd valaki, főként tőke nélkül, bele kell ásnia magát annak a közegnek a gondolkodásába, szokásaiba, szükségleteibe, akiket meg akar célozni a termékével. Ha pedig fogalma sincs, ki lesz a célközönség - és nem, olyan sem létezik, hogy mindenki - akkor ott kell kezdenie, hogy ezt kitalálja. Ehhez pedig kapcsolatot kell teremtenie az emberekkel - biztosan tudni, mire vágynak, miért lennének hajlandóak fizetni.

3. Kik azok, akikre számíthatsz?

Bár korábban volt szó a bootstrappingról, vagyis arról, hogy külső segítség nélkül indíthatsz vállalkozást, ez sokkal inkább jelenteni a külső anyagi forrást, mint a kapcsolati tőkét. Mert ha valós tőke nem áll rendelkezésre, akkor végig kell gondolni azt, milyen kapcsolati tőkével rendelkezel.

A kapcsolatok életmentőek is lehetnek egy kisvállalkozás életében, és mivel ezek nagy része egyszemélyes, a te kapcsolataid fognak egyedül számítani.

A meglévőket ezért érdemes ápolni, és emellett építeni az újakat is, mert enélkül biztosan nem lesz sikeres a kis büdzsével rendelkező vállalkozás. Erre persze nem úgy kell gondolni, mint a piramis-rendszerben értékesítők mottójára, hogy először szervezd be a családod, add el a barátaidnak a terméked, fűzd be minden ismerősöd, stb. Itt nem arról van szó, hogy az ismerőseidet tedd a vásárlóddá, hanem hogy pl. vállalkozó ismerőseidtől kérj tanácsot. Ha van olyan kapcsolatod, aki üzleti partner lehet, használd, mindkettőtöknek előnyére válhat.

Az ismerőseid segíthetnek a piackutatásban is, vásárlói szemmel adhatnak tanácsokat. Mindenki segíthet valamiben - neked azt kell tudnod, kire és miben számíthatsz. Lehet, hogy van olyan ismerősöd, akiről nem is tudtad, de két éve elindította ő is a saját minivállalkozását, és lennének hasznos tapasztalatai, amit megoszthat. Lehet, hogy van olyan ismerősöd, aki éppen üzleti partnert keres, de nem találja a megfelelőt, megbízhatót. Lehet, hogy a barátaid között van olyan, aki később az egyik leghűségesebb vásárlód lesz, mert éppen a te termékedre van szüksége.

Mindezt onnan tudhatod meg, hogyha tudatosan kezeled a kapcsolataidat - érdeklődsz, beszélsz másoknak a terveidről, tanácsot kérsz, segítséget kérsz. Így épülnek a kapcsolatok. Minél nagyobb a kapcsolati tőkéd, annál valószínűbb, hogy nem fogsz kudarcot vallani vállalkozóként.

4. Tartsd kézben a szálakat

Most, hogy már tudod, milyen vállalkozás passzol hozzád, mire vagy képes, miben vagy jó, kik azok, akiket meg akarsz szólítani, ők mire vágynak, és azt is, hogy kikre számíthatsz... ideje a tettek mezejére lépni.

Ez természetesen, mint a legtöbb sikertörténet, úgy kezdődik, hogy írsz egy listát arról, mik a legfőbb teendőid. Ez az ellenőrző lista tartalmazzon mindent, amire szükséged lesz a vállalkozásindításhoz, amelyeket majd szépen sorban ki kell pipálnod. Máris használhatod a kapcsolati tőkédet: ismerős vállalkozók segíthetnek, mi az, ami semmiképp se maradjon le a listádról.

Gondold végig alaposan, és természetesen mankókat is használhatsz, tele van velük az internet. Szükséged lesz könyvelőre? Nélkülözhetetlen egy kialakított iroda, dolgozósarok? Mi lesz a vállalkozás/termék neve, logója? Jelen kell lenned a közösségi médiában? Egy saját nyomtató, céges telefon elengedhetetlen az induláshoz? Stb.

Miután megvan a lista a legfontosabb, elengedhetetlen dolgokkal, ellenőrizd újra és újra, majd gondolj bele: mi az, amit megszerezhetsz, megcsinálhatsz magad ingyen? Mi az, amit kölcsönözhetsz? Mi az, amire megkérheted az unokatestvéred párját, aki úgyis olyan ügyesen bánik a Photoshoppal, egy logót biztos tud rajzolni... és mi az, amit cserébe ezért fel tudsz ajánlani neki?

Sokan nem szeretnek "szívességet kérni", és inkább fél évet, egy évet is várnak, mire összejön egy kis pénz, amit ráköltenek egy honlapra, miközben ezt a szomszéd középiskolás fiacskája is össze tudta volna dobni 3 nap alatt, ha cserébe kölcsön adod neki a kocsidat egy hétvégére pl. Az, hogy ismerőstől kér az ember segítségét, nem jelenti, hogy ingyen várja el, ha pedig nem akar tartozni, ajánljon helyette ő valamit - például arról a listáról, amin összeírta, mi mindenben jó, mi mindenhez ért.

5. Költs következetesen, spórolj könyörtelenül

Amikor valaki belevág kezdőként egy vállalkozásba, kevés, vagy semmi tőkével, akkor még a szokásosnál is jobban kell figyelnie arra, mire költ, és hogy min tudna spórolni. Nem csak az számít, hogy a bevételek fedezni tudják a kiadásokat - hiszen az elején már az is eredmény, ha 0-ra ki lehet hozni a kezdő vállalkozást, hanem az is fontos, hogy ne legyenek nagy kilengések a költésekben.

Az elején olyan keveset kell költeni és olyan keményen dolgozni, amennyire csak lehetséges, hogy a már piacképes minőségű termékünkkel, vagy szolgáltatásunkkal el tudjunk indulni.

A szakértők azt is javasolják: az első hat hónapban lehetőleg az összes profitot forgassuk vissza, és ne adjunk magunknak fizetést. Az kisvállalkozás alapítója amíg csak tud, dolgozzon ingyen a saját cégének - ez főként akkor nehéz, amikor már úgy érezzük sínen vagyunk.

Nehéz megállni, hogy az ember ne jutalmazza meg magát, amikor már beindult az eladás, vannak ügyfelek. Viszont attól, hogy a vállalkozás tőke nélkül el tudott indulni, nem jelenti azt, hogy tőke, vagy későbbi befektetés nélkül bővülni tud, vagy akár túlélni. A legtöbb vállalkozásnak vannak már az elején is, és a későbbiekben lesznek költségei, és a bővüléssel a költségek is nőni fognak. Erre fel kell készülni.

Oldd meg otthonról, működj együtt másokkal

A legsikeresebb is vállalkozók is gyakran a nagymama garázsából indultak - legtöbbször nincs rá szükség, hogy legyen egy fancy irodád, egy sikerességet sugalló céges kocsid, vagy egy többszázezer forintos öltönyöd/kosztümöd - az elején, de sokszor később sincs. Ez mind csak külsőség, ha meg tudod oldani otthonról, a pincéből, padlásról, bárhonnan, ami leredukálja a költségeid, csináld. Később még mindig bérelhetsz fancy irodát, ha már ott tartasz.

A költséglefaragásra másik szuper módszer az, ha együttműködsz másokkal - szükséged van egy menő arculatra, névjegykártyára, honlapra? Keress egy kezdő webdesignert, akinek te lehet az első partnere, referenciája - akár az online tanfolyamokat hirdető oldalakon keresztül. Kössetek egyezséget: ő megcsinálja neked a céges arculatot, te pedig cserébe... ajánld fel a terméked, szolgáltatásod. Nem biztos, hogy rögtön sikerrel jársz, és sikerül barterban megoldanod a honlapod, de ha kitartó vagy, előbb-utóbb igen.

És ez csak egy példa, lehet, hogy neked nem honlapra, hanem csomagolásra van szükséged, vagy munkaruhára, vagy szállításra... akármire. Ezekre mind megpróbálhatsz találni egy hozzád hasonló kezdő vállalkozót, akinek szintén jól jön a bartermegállapodás.

Ami szintén nagyon fontos: lesz, hogy ingyen kell dolgoznod. Lesz, hogy termékmintát kell küldened influenszereknek, hátha bevesznek a műsorba. Aki kezdő, és nulláról indul, ezzel meg kell barátkoznia: később pedig meghúzhatja a vonalat, hogy innentől nem dolgozik ingyen senkinek, vagy szívességekért cserébe, ha eljött a vállalkozása életében ez a pont.

Utolsó tanács: Ne égj ki!

Általában, amikor valaki belevág a vállalkozásba még minden olyan izgalmas, nagy energiákat képes belefektetni, éjjel-nappal ekörül járnak a gondolatai. Azonban ez a kezdeti lendület szép lassan alábbhagy. Egyre több lesz a probléma, amit meg kell oldani, és amivel az elején még nem kellett számolni.

Egyre nagyobb döntéseket kell meghozni, folyamatosan felülvizsgálni, jó úton halad-e a vállalkozás. Ezzel a vállalkozóra egyre nagyobb teher nehezedik. Nem is beszélve arról, hogy sokszor még nincs azon a szinten se a vállalkozás, hogy 4 órában foglalkoztasson egy titkárnőt, mikor a feladatmennyisége nem csak egy teljes állású titkárnőt kívánna meg, hanem egy könyvelőt, egy marketingest, egy social media menedzsert, egy futárt is. És ezt mind neked kell csinálnod.

A kezdő vállalkozók több mint fele az első évben kiég a rengeteg teendőtől, és attól, hogy elfogyott a lendület, és mégsem olyan a vállalkozó lét, mint képzelte. Te ne legyél közöttük! Ha már az elején úgy készülsz erre, hogy hosszú távon tervezel, és felkészülsz erre a lehetőségre, sokmindentől megóvhatod magad.

Mielőtt például összeroppannál a "titkárnői" feladatok súlya alatt, kérj segítséget! Nem kell felvenned teljes állásba egy titkárnőt ehhez, akinek a bérét aztán nem tudod majd kitermelni. Nézz körbe az ismerőseid között, van-e olyan, aki éppen két állás között van, és ráér neked segíteni napi két órát? Alkalmazz valakit időszakosan, hogy levegye a terheket rólad, és tudj pihenni, akár alkalmazhatsz diákokat, vagy egy nyugdíjast, akinek ez még pont belefér. Megoldás mindig van.

Ami pedig a legfontosabb, hogy sose téveszd szem elől, miért vágtál bele a kezdet kezdetén az egészbe. A magad ura akartál lenni? Jobbá akartad tenni a világot? Sikerült, elérted a célod, érdemes ezért még mindig dolgozni? Mert ha csak új kihívást kerestél, és nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, akkor el kell tudni engedni. Ezt is nehezen tudja megtenni, aki már 1-2 évet rááldozott a vállalkozására. Pedig muszáj:

be kell látni, ha valami túlnő rajtunk, vagy nem éri meg.

Ha viszont a cél még mindig előttünk van, vagy magunkénak érezzük ezt a létformát, és úgy érezzük, érdemes folytatni, tovább bővülni, új célokat kitűzni, akkor keressük meg a megoldásokat! A megoldásokat akár a saját kiégésünk elkerülésére is.